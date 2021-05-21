Bloomberg: страховая компания CNA заплатила хакерам $40 млн после взлома — это самый большой выкуп из известных Статьи редакции
Систему могли взломать с помощью вируса, разработанного российскими хакерами Evil Corp.
- Одна из крупнейших страховых компаний США CNA в конце марта заплатила хакерам $40 млн, чтобы вернуть доступ к своей базе данных, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- Деньги передали через две недели после того, как была украдена база данных компании, а доступ к сети топ-менеджерам CNA был заблокирован.
- В официальных комментариях компания сообщает, что следовала закону, делилась данными об атаке и личности хакера с ФБР и Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов. Выкуп компания не комментирует.
- Хакерские атаки, а особенно выкупы редко раскрываются. По данным компании по информационной безопасности Palo Alto Networks, средний платёж хакерам в 2020 году составил $312 493, это на 171% больше, чем год назад. По словам нескольких источников Bloomberg в сфере информационной безопасности, платеж в $40 млн превышает любые ранее раскрытые платежи.
- По мнению экспертов по кибербезопансоти, хакеры использовали для взлома CNA вирус Phoenix Locker — вариант вредоносного ПО Hades, разработанного российской хакерской группировкой Evil Corp.
- Раскрытие выкупа может вызвать санкции от американских законодателей и регулирующих органов, потому что поощряет дополнительные атаки.
- По данным Bloomberg, всего жертвы заплатили $350 млн в качестве выкупа за возращение доступа к данным в 2020 году. Это на 311% больше, чем год назад.
Хоть здесь российские технологии впереди всего мира!
А сколько было неизвестных. Я так понимаю, этот год станет массовым по количеству хакерских атак. Можно и документы почистить, и на яхту денег взять, и все списать на неведомых хакеров.
По логике рекордным должен был стать прошлый, когда все резко понизили стандарты безопасности в связи с удаленькой, которую некотором вообще пришлось внедрять.
Хочется думать что в лету 21 большинство всё таки уже подтянули безопасность, а не оставили как есть. Но вериться в это с трудом
да идеально просто. Мы всё просрали, накосячили и разворовали. НО! во всём виноваты русские хакеры! ну, вы же знаете, эти русские...
бесплатный антивирус не помог
Почему новости в основном касаются только компаний из США, про ЕС, Азию и Восточную Европу почти нет никакой инфы
Тут вопрос ещё как подают. Вот в прошлом году хакнули Blackbaud (это достаточно крупная US компания занимающаяся софтом для сбора пожертвований уже лет 40 как). На деле ломанули не глобальный BB, а "дочку" в UK, причём то, что BB купил буквально в 18-19м и по сути даже ещё не "переварил" особо. Но новости прошли как US(да и в суд на них за взлом теперь подают в США 😏)
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