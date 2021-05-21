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Маша Цепелева

Bloomberg: страховая компания CNA заплатила хакерам $40 млн после взлома — это самый большой выкуп из известных Статьи редакции

Систему могли взломать с помощью вируса, разработанного российскими хакерами Evil Corp.

  • Одна из крупнейших страховых компаний США CNA в конце марта заплатила хакерам $40 млн, чтобы вернуть доступ к своей базе данных, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Деньги передали через две недели после того, как была украдена база данных компании, а доступ к сети топ-менеджерам CNA был заблокирован.
  • В официальных комментариях компания сообщает, что следовала закону, делилась данными об атаке и личности хакера с ФБР и Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов. Выкуп компания не комментирует.
  • Хакерские атаки, а особенно выкупы редко раскрываются. По данным компании по информационной безопасности Palo Alto Networks, средний платёж хакерам в 2020 году составил $312 493, это на 171% больше, чем год назад. По словам нескольких источников Bloomberg в сфере информационной безопасности, платеж в $40 млн превышает любые ранее раскрытые платежи.
  • По мнению экспертов по кибербезопансоти, хакеры использовали для взлома CNA вирус Phoenix Locker — вариант вредоносного ПО Hades, разработанного российской хакерской группировкой Evil Corp.
  • Раскрытие выкупа может вызвать санкции от американских законодателей и регулирующих органов, потому что поощряет дополнительные атаки.
  • По данным Bloomberg, всего жертвы заплатили $350 млн в качестве выкупа за возращение доступа к данным в 2020 году. Это на 311% больше, чем год назад.

#новость #кибербезопасность

1356 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Raimond Vladimirov

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Хоть здесь российские технологии впереди всего мира!

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Алексей Никитенко

Raimond
0

Или правосудие позади. 

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Александр Сорокин

Raimond
0

Потому что сбер их еще не купил

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One Geek

3

А сколько было неизвестных. Я так понимаю, этот год станет массовым по количеству хакерских атак. Можно и документы почистить, и на яхту денег взять, и все списать на неведомых хакеров.

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3216q114

One
0

По логике рекордным должен был стать прошлый, когда все резко понизили стандарты безопасности в связи с удаленькой, которую некотором вообще пришлось внедрять.
Хочется думать что в лету 21 большинство всё таки уже подтянули безопасность, а не оставили  как есть. Но вериться в это с трудом

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Dmitry Ryzhov

One
0

да идеально просто. Мы всё просрали, накосячили и разворовали. НО! во всём виноваты русские хакеры! ну, вы же знаете, эти русские...

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Michael Wylsakom

0

бесплатный антивирус не помог

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Vl Al

Michael
3

А вы не найдете вирус, если он сделан индивидуально. Сигнатура нигде не засвечена. Поведенческие признаки? - Мы как-то словили майнер в корпоративной сети. Очень хорошо сделан. Никак себя не проявляет. Есть техническая поддержка. 

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3216q114

Vl
0

Никак, это не майнил ?

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Sht_Anton

0

Почему новости в основном касаются только компаний из США, про ЕС, Азию и Восточную Европу почти нет никакой инфы

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John Doe

Sht_Anton
1

Тут вопрос ещё как подают. Вот в прошлом году хакнули Blackbaud (это достаточно крупная US компания занимающаяся софтом для сбора пожертвований уже лет 40 как). На деле ломанули не глобальный BB, а "дочку" в UK, причём то, что BB купил буквально в 18-19м и по сути даже ещё не "переварил" особо.  Но новости прошли как US(да и в суд на них за взлом теперь подают в США 😏)

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Dmitry Ryzhov

Sht_Anton
0

PR эффект не тот

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Syzygy

Sht_Anton
0

Потому что вряд ли кто-то из Восточной Европы согласится платить выкуп. Да там и компаний денежных почти нет.

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Sht_Anton

Syzygy
0

С Восточной Европой понятно, тут базы данных давно продают и покупают, свой рынок нелегальный развит (да и в целом всем на..ть). А вот про ЕС и Азию интересно

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Syzygy

Sht_Ant…
0

Ну, там тоже не особо много крупных компаний. Кроме того, парадокс - в США у многих фирм очень слабая защита.

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3216q114

Sht_Ant…
0

А причем тут базы ? Если шифровальщики парализуют работу и нечего не воруют ?

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Veniamin Bocherov

0

Watch Dogs in real live)

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MyTxtWebPage

0

Недальновидно, немудрено! Русские взломали США!

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