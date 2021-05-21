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Стартап по производству медицинской марихуаны с инвестициями Снуп Догга вышел на биржу с капитализацией $68,8 млн Статьи редакции
У компании пока нет ни одного зарегистрированного препарата.
- Разрабатывающая лекарственные каннабиноиды компания Oxford Cannabinoid Technologies (OCT), вышла на Лондонскую биржу, пишет CNBC. Один из инвесторов OCT — рэпер Снуп Догг. Его венчурной Casa Verde принадлежит 2% компании.
- Основанная в 2017 году компания привлекла 16,5 млн фунтов стерлингов (около $23 млн). На открытии торгов её акции выросли на 50%, но затем резко упали, отмечает Bloomberg. На старте капитализация составляла 48,5 млн фунтов ($68,8 млн).
- Oxford Cannabinoid Technologies разрабатывает обезболивающие каннабиноидные препараты, не вызывающие привыкания. Компания хочет использовать привлечённые средства для разработки четырех новых лекарств. Первый препарат хотят выпустить в 2027 году.
- OCT надеется повторить успех британской компании GW Pharmaceuticals Plc, которая разработала одобренный американским управлением по санитарному надзору (FDA) препарат полностью из каннабиса. В 2021 году его купила компания Jazz Pharmaceuticals Plc за $7,2 млрд.
- Снуп Догг также вкладывал деньги в производителя вегетарианских продуктов Outstanding Foods, в компании Klarna, Robinhood и Reddit.
- Первая компания-производитель лекарственного каннабиса Kanabo вышла на Лондонскую биржу в феврале 2021 года. До 2020 года это было запрещено законом.
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11 комментариев
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6
- Как вам наш препарат?
- вообще улёт!
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0
Купил парень лекарство с инвестициями Снуп Догга, пришел домой, применил по назначению, нет терапевтического эффекта.
— Во, думает, фигню подсунули.
Подошел к окну. Стоит весь в расстройстве, что подделку купил.
Жена заходит в комнату, обнимает и говорит.
— Ты бы пошел поел, а то третий день уже у окна стоишь.
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0
.
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1
Это и есть лучшая сторона Снупа.
С другой стороны он сутенёр («pimp» - он сам так себя обозначает).
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0
в странах СНГ у тебя такой бизнес отожмут (даже если легалайз)
только в более цивильных странах, есть система хоть немного
защищающая твой труд и проект
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