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Операторы инвестплатформ попросили ФАС и ЦБ убрать из закона ограничения на рекламу инвестиционных услуг Статьи редакции
Из-за запретов сегмент теряет «десятки миллионов рублей» прибыли с начала года, считают представители отрасли.
- Ассоциация операторов инвестиционных платформ (АОИП) подготовила поправки в закон «О рекламе», чтобы убрать запрет на рекламирование своих услуг, сообщает «Коммерсантъ».
- С 1 января 2021 года в ориентированной на заёмщиков рекламе нельзя продвигать инвестиции. В ориентированной на инвесторов — можно указывать только адрес, наименование сайта и предупреждение о высоких рисках потери активов.
- АОИП просит ФАС отменить запрет на рекламу услуг по содействию в привлечении инвестиций, или ЦБ — посодействовать в принятии поправок в закон «О рекламе».
- В комментарии «Коммерсанту» юрист Станислав Данилов расшифровал некоторые нормы действующего закона: «Операторы инвестплатформ не могут рекламировать три четверти из продуктов, которые им доступны по закону. Однако рядовой гражданин, по мнению законодателя, должен быть защищен от фривольных инвестиций и попыток разместить денежные средства с целью получить баснословный доход, поскольку продукты очень рискованные».
- Представители ассоциации обсудят ситуацию с представителями ЦБ 24 мая.
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2 комментария
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Надо сразу рекламировать пакет: возьми кредит, инвестируй заемные деньги, выйди в плюс 200% за три дня и ты Моргенштерн.
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