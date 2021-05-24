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Маша Цепелева

Операторы инвестплатформ попросили ФАС и ЦБ убрать из закона ограничения на рекламу инвестиционных услуг Статьи редакции

Из-за запретов сегмент теряет «десятки миллионов рублей» прибыли с начала года, считают представители отрасли.

  • Ассоциация операторов инвестиционных платформ (АОИП) подготовила поправки в закон «О рекламе», чтобы убрать запрет на рекламирование своих услуг, сообщает «Коммерсантъ».
  • С 1 января 2021 года в ориентированной на заёмщиков рекламе нельзя продвигать инвестиции. В ориентированной на инвесторов — можно указывать только адрес, наименование сайта и предупреждение о высоких рисках потери активов.
  • АОИП просит ФАС отменить запрет на рекламу услуг по содействию в привлечении инвестиций, или ЦБ — посодействовать в принятии поправок в закон «О рекламе».
  • В комментарии «Коммерсанту» юрист Станислав Данилов расшифровал некоторые нормы действующего закона: «Операторы инвестплатформ не могут рекламировать три четверти из продуктов, которые им доступны по закону. Однако рядовой гражданин, по мнению законодателя, должен быть защищен от фривольных инвестиций и попыток разместить денежные средства с целью получить баснословный доход, поскольку продукты очень рискованные».
  • Представители ассоциации обсудят ситуацию с представителями ЦБ 24 мая.

#новость #инвестиции

316 просмотров
2 2 комментария
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Ответный чувак

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банкам нужны деньги хотят заработать 
только нелегальный форекс убрать из агрессивной рекламы .

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Aleksandr Starikov-Razborov

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Надо сразу рекламировать пакет: возьми кредит, инвестируй заемные деньги, выйди в плюс 200% за три дня и ты Моргенштерн.

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