На это указывает, в частности, история давления на киносети, когда, несмотря на пандемию и общую политику государства поддержать бизнес, “Траст” списал всю новогоднюю выручку с последующей акселерацией полностью всего долга и давлением на акционера через СМИ и суд по личным поручительствам, чтобы вынудить к неприемлемым условиям и предоставлению в залог всех новых активов, которые он намерен заморозить.