Банк «Траст» через суд потребовал от Александра Мамута полностью погасить долги кинобизнеса Статьи редакции
Речь идёт о 19,2 млрд рублей долга принадлежащих ему A&NN Investment и «Синема парк».
19 мая банк непрофильных активов «Траст» подал иск к бизнесмену Александру Мамуту о взыскании долга по кредитам в 19,2 млрд рублей принадлежащих ему компаний A&NN Investment и «Синема парк», сообщили «Ведомости».
Представитель «Траст» уточнил, что компании не платят по кредитам с марта 2020 года, а Мамут выступает поручителем по этим обязательствам. Общий долг — 23 млрд рублей.
В банке утверждали, что неоднократно встречались с представителями Мамута, чтобы договориться о реструктуризации долга, но бизнесмен отказался от подписания договора.
Сотрудник объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» сообщил «Ведомостям», что реальной целью банка может быть не реструктуризация, а банкротство заёмщика с целью захвата активов.
- «Траст» подал уже четыре иска к Александру Мамуту о взыскании долгов: в январе — на более 1 млрд рублей процентов по кредитам, в марте — на 498 млн рублей, 7 мая — на 2,5 млрд рублей по договору займа.
- «Синама Парк» также подала три иска к банку, чтобы увеличить срок кредитования, отменить проценты за период пандемии и снизить процентную ставку.
- Источник «Ведомостей» сообщил, что переговоры с представителями Мамута от имени «Траста» вёл главный исполнительный директор банка Михаил Хабаров, который в октябре 2020 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и находится под домашним арестом.
мамут очень гибкий и скользкий. ничего он не заплатит и оставит всех с носом.
Ну а что Мамут хотел. Его же методами против него же и идут. А когда он у основателей nginx хотел отжать, нормально было? Пусть отвечает за свои поступки
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