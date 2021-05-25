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Финансы
Маша Цепелева

Банк «Траст» через суд потребовал от Александра Мамута полностью погасить долги кинобизнеса Статьи редакции

Речь идёт о 19,2 млрд рублей долга принадлежащих ему A&NN Investment и «Синема парк».

5 5 комментариев
Форум
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19 мая банк непрофильных активов «Траст» подал иск к бизнесмену Александру Мамуту о взыскании долга по кредитам в 19,2 млрд рублей принадлежащих ему компаний A&NN Investment и «Синема парк», сообщили «Ведомости».

Представитель «Траст» уточнил, что компании не платят по кредитам с марта 2020 года, а Мамут выступает поручителем по этим обязательствам. Общий долг — 23 млрд рублей.

В банке утверждали, что неоднократно встречались с представителями Мамута, чтобы договориться о реструктуризации долга, но бизнесмен отказался от подписания договора.

Сотрудник объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» сообщил «Ведомостям», что реальной целью банка может быть не реструктуризация, а банкротство заёмщика с целью захвата активов.

На это указывает, в частности, история давления на киносети, когда, несмотря на пандемию и общую политику государства поддержать бизнес, “Траст” списал всю новогоднюю выручку с последующей акселерацией полностью всего долга и давлением на акционера через СМИ и суд по личным поручительствам, чтобы вынудить к неприемлемым условиям и предоставлению в залог всех новых активов, которые он намерен заморозить.

Представитель «Синема Парк» и «Формула кино»
цитата по «Ведомостям».
  • «Траст» подал уже четыре иска к Александру Мамуту о взыскании долгов: в январе — на более 1 млрд рублей процентов по кредитам, в марте — на 498 млн рублей, 7 мая — на 2,5 млрд рублей по договору займа.
  • «Синама Парк» также подала три иска к банку, чтобы увеличить срок кредитования, отменить проценты за период пандемии и снизить процентную ставку.
  • Источник «Ведомостей» сообщил, что переговоры с представителями Мамута от имени «Траста» вёл главный исполнительный директор банка Михаил Хабаров, который в октябре 2020 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и находится под домашним арестом.
Снизить ставку до 1% и увеличить срок кредита…
Мамут должен банку из-за кинобизнеса, но намерен менять условия соглашения в суде.
vc.ru

#новость #траст #синемапарк

5 5 комментариев
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если денег нет подавай на банкротство.
бизнес без соплей

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Дмитрий Порожняков

1

мамут очень гибкий и скользкий. ничего он не заплатит и оставит всех с носом.

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Герман Воронов

Дмитрий
0

А ещё мерзкий (дело nginx)

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Alexandr Alimov

1

Ну а что Мамут хотел. Его же методами против него же и идут. А когда он у основателей nginx хотел отжать, нормально было? Пусть отвечает за свои поступки

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Олег Миронов

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Вон где все деньги России

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