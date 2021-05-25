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Правительство России разрешило иностранным инвесторам въезжать в страну на фоне ограничений для туристов из-за границы Статьи редакции
С 2020 года выдачу российских виз для иностранцев приостановили из-за пандемии Covid-19.
- Правительство России внесло поправки в собственное распоряжение, чтобы иностранные инвесторы смогли приехать в страну, сообщает Минэкономразвития.
- На основе ходатайств регионов министерство будет составлять списки инвесторов и отправлять в контролирующие органы. С момента подачи заявки до разрешения на въезд должно пройти не больше одного месяца.
- «Мы стараемся идти навстречу иностранным партнерам, которые заинтересованы во взаимодействии с нашей страной. Конечно, особенно важными для нас являются проекты, которые предполагают создание новых рабочих мест», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.
- С 2020 года выдача виз в Россию приостановлена из-за пандемии Covid-19. МИД пока не называл срок отмены ограничений.
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8 комментариев
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Въезжать то можно, а вот выезжать то нет И вам могут предложить присесть на дорожку на годик - другой ;)
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Выезжать тоже можно, причем многократно, при наличии собственности за рубежом.
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