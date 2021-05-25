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Маша Цепелева

Правительство России разрешило иностранным инвесторам въезжать в страну на фоне ограничений для туристов из-за границы Статьи редакции

С 2020 года выдачу российских виз для иностранцев приостановили из-за пандемии Covid-19.

  • Правительство России внесло поправки в собственное распоряжение, чтобы иностранные инвесторы смогли приехать в страну, сообщает Минэкономразвития.
  • На основе ходатайств регионов министерство будет составлять списки инвесторов и отправлять в контролирующие органы. С момента подачи заявки до разрешения на въезд должно пройти не больше одного месяца.
  • «Мы стараемся идти навстречу иностранным партнерам, которые заинтересованы во взаимодействии с нашей страной. Конечно, особенно важными для нас являются проекты, которые предполагают создание новых рабочих мест», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.
  • С 2020 года выдача виз в Россию приостановлена из-за пандемии Covid-19. МИД пока не называл срок отмены ограничений.

#новость #инвестиции

636 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Oleg Zhuravlev

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Въезжать то можно, а вот выезжать то нет И вам могут предложить присесть на дорожку на годик - другой ;)

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Мрачный меч

Oleg
0

И бутылочку на посошок?)

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Вася Пражкин

Oleg
0

Выезжать тоже можно, причем многократно, при наличии собственности за рубежом.

Ответить

Вася Пражкин

3

Инвесторы в дошик:

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Денис Бурков

2

Как и везде, за бабки пустим любого 😃

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Giorgiy Kiladze

1

🤡

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Немат Джалол

1

Маск готовит чемодан, в Подмосковье нашли место для Тесла🕺

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Мрачный меч

0

Да и россияне если из-за границы приезжают, тоже своего рода инвесторы. Кто там из олигархов владеет компаниями, которые в аэропортах тесты делают? 😁

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