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Mail.ru Group выкупила платформу для размещения видеорекламы на сайтах Native Roll Статьи редакции
Участники рынка оценивают сделку в 450-700 млн рублей.
- Mail.ru Group увеличила свою долю в ООО «Найтив Медиа» (которому принадлежит платформа Native Roll) с 75,83% до 100%, обнаружил «Коммерсантъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Участники рынка оценили сделку в 450-700 млн рублей. В Mail.ru подтвердили покупку, но не раскрыли стоимость.
- Native Roll — это платформа, которая размещает видеорекламу вне плеера и видеоконтента на сайтах более 100 издателей, в том числе «РИА Новости», ИД «Комитет», ИД «Коммерсантъ» и других. Платформа размещает видео внутри редакционных материалов и начинает воспроизведение, когда попадает в зону видимости пользователя.
- ООО «Нейтив медиа» работает с 2014 года. По собственным данным компании, ежемесячный охват рекламы на платформе — более 75 млн пользователей. По данным Kartoteka.ru, в 2020 году выручка компании составила 1,06 млрд рублей, в 2019 году — 763 млн рублей. Прибыль в 2020 году — 120 млн рублей, в 2019 году — 102 млн рублей.
- По данным исследования IAB Russia, бюджеты рекламодателей в 2020 году на видеорекламу выросли на 104% до 8,3 млрд рублей. Весь рынок интернет-рекламы вырос на 6% до 323 млрд рублей.
- Директор по закупкам рекламы в цифровой среде OMD OM Group Ирина Гущина прокомментировала «Коммерсанту», что крупные компании из других секторов экономики готовы покупать сервисы для расширения на рынке рекламы. Например, ВТБ купил платформу «Медиаснайпер», а «Вымпелком» ведет переговоры о покупке платформы для закупок рекламы ОТМ.
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8 комментариев
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видео начинает воспроизведение, когда попадает в зону видимости пользователя.
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Еще одно доказательство, что mail.ru ничего хорошего не делает.
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ну это скажем так преувеличение
оно и хорошее делает
например браузер Амиго
или поиск Мэйлру... бггг
кстати, как там Рамблер? ахах, жив, курилка
теперь это "медийный портал"
и заходят на него, на минуточку, 120 миллионов раз в месяц
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и начинает воспроизведение, когда попадает в зону видимости пользователя.
Огромное спасибо
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