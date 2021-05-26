«Сбер» запретил пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков Статьи редакции
На банк приходится почти 80% всех выпущенных карт этой платёжной системы — «Мир» планирует пожаловаться в ЦБ.
- «Сбербанк» запретил пополнять выпущенные им карты «Мир» через устройства других банков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Информацию подтвердили в колл-центре банка, при этом карты Visa и Mastercard можно пополнять где угодно.
- Это может быть связано с тем, что Visa и Mastercard по умолчанию снимают комиссию за пополнение карт сторонних банков, часть комиссии банк-владелец банкомата перечисляет банку, выпустившему карту. В системе «Мир» взимание комиссии с клиента запрещено, и деньги должен компенсировать банк-владелец карты банку-владельцу банкомата.
- Банк пользуется остатками средств на картах и неплохо зарабатывает на этом, так что запрет «выглядит не слишком социально ответственным», полагают опрошенные «Ъ» эксперты.
- В «Сбербанке» отказались отвечать на вопросы про пополнение карт «Мир». В пресс-службе платёжной системы сообщили «Коммерсанту», что практика «Сбербанка» «ограничивает доступность финансовых услуг для пользователей». Представители системы хотят обсудить вопрос с Банком России.
- Платёжная система «Мир» на 100% принадлежит ЦБ, она создана для суверенитета платежного пространства под санкциями. На карты «Мир» приходят зарплаты госслужащим, пенсии, социальные выплаты. Выпущено более 70 млн карт, из них 54 млн — «Сбербанком».
Это какой-то зоопарк с приматами)
Банк, где основной акционер Государство, запрещает нормально развивать систему, которая тоже принадлежит Государству.
Они и свои карты запрещают пополнять 😅
Виртуальную visa digital не пополнить в собственных банкоматах. Тп говорят оформляйте нормальную и платите годовое обслуживание, типа что бесплатно нашим продуктом пользуетесь
А про Крым они подумали ? Там не работает ничего, кроме Мир, а Сбербанка нет
Лично мне насрать на тебя и твой крвм
Когда Сбербанку делать нечего, он запрещает с других банкоматов наличку снимать
«Сбербанк» запретил пополнять выпущенные им карты «Мир»
Банк пользуется остатками средств на картах и неплохо зарабатывает на этом
В «Сбербанке» отказались отвечать на вопросы
Платёжная система «Мир» на 100% принадлежит ЦБ
Сбербанк – где карту выпустили, там и пополняйте! Сбер.Всегда рядом!
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