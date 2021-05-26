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Финансы
Маша Цепелева

«Сбер» запретил пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков Статьи редакции

На банк приходится почти 80% всех выпущенных карт этой платёжной системы — «Мир» планирует пожаловаться в ЦБ.

  • «Сбербанк» запретил пополнять выпущенные им карты «Мир» через устройства других банков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Информацию подтвердили в колл-центре банка, при этом карты Visa и Mastercard можно пополнять где угодно.
  • Это может быть связано с тем, что Visa и Mastercard по умолчанию снимают комиссию за пополнение карт сторонних банков, часть комиссии банк-владелец банкомата перечисляет банку, выпустившему карту. В системе «Мир» взимание комиссии с клиента запрещено, и деньги должен компенсировать банк-владелец карты банку-владельцу банкомата.
  • Банк пользуется остатками средств на картах и неплохо зарабатывает на этом, так что запрет «выглядит не слишком социально ответственным», полагают опрошенные «Ъ» эксперты.
  • В «Сбербанке» отказались отвечать на вопросы про пополнение карт «Мир». В пресс-службе платёжной системы сообщили «Коммерсанту», что практика «Сбербанка» «ограничивает доступность финансовых услуг для пользователей». Представители системы хотят обсудить вопрос с Банком России.
  • Платёжная система «Мир» на 100% принадлежит ЦБ, она создана для суверенитета платежного пространства под санкциями. На карты «Мир» приходят зарплаты госслужащим, пенсии, социальные выплаты. Выпущено более 70 млн карт, из них 54 млн — «Сбербанком».

#новость #сбербанк #мир

617 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Антон Штадлер

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Это какой-то зоопарк с приматами)
Банк, где основной акционер Государство, запрещает нормально развивать систему, которая тоже принадлежит Государству.

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Nicholas Fauler

Антон
1

Ноги с головой не дружат

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Roman Kuznetsov

Антон
1

Они и свои карты запрещают пополнять 😅
Виртуальную visa digital не пополнить в собственных банкоматах. Тп говорят оформляйте нормальную и платите годовое обслуживание, типа что бесплатно нашим продуктом пользуетесь

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Alex Cox

Антон
0

Даже когда эти 50% принадлежали ЦБ Грефа это не останавливало, он бодался с самим ЦБ

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Артём Парушкевич

2

А про Крым они подумали ? Там не работает ничего, кроме Мир, а Сбербанка нет

Ответить

Shoo

Артём
2

А зачем им думать? 

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Папа Римский

Артём
–3

Лично мне насрать на тебя и твой крвм

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Roman Kuznetsov

Папа
0

До уборной не донесли? Тут выронили?

Ответить

Артём Парушкевич

Папа
0

Держи в курсе. Кстати я из Вроцлава. Го ему репортов

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Nikolay Ganin

2

Когда Сбербанку делать нечего, он запрещает с других банкоматов наличку снимать

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KINCH

2

 «Сбербанк» запретил пополнять выпущенные им карты «Мир»

Банк пользуется остатками средств на картах и неплохо зарабатывает на этом

 В «Сбербанке» отказались отвечать на вопросы

 Платёжная система «Мир» на 100% принадлежит ЦБ

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Konstantin Zhivenkoff

1

Сбербанк – где карту выпустили, там и пополняйте! Сбер.Всегда рядом!

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MyTxtWebPage

0

В собственном мире....

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Алексей Кравцов

0

Господи, храни Тиньков!

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