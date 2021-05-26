Grishin Robotics Дмитрия Гришина и другие вложили более $10 млн в сервис доставки еды из ресторанов по подписке в США Статьи редакции
Пользователи могут заказать еду по расписанию из ресторанов-партнёров на несколько дней вперёд.
Американский сервис Club Feast привлёк $10,25 млн. По данным Crunchbase, в стартап вложился предыдущий инвестор General Catalyst и новые: Grishin Robotics Дмитрия Гришина, фонды Modern Venture Partners, Pika Capita и частного инвестора Эрика Фельдмана. В декабре 2020 года сервис уже привлекал $3,5 млн от инвесторов.
Club Feast — сервис доставки блюд по подписке. Компания основана в ноябре 2020 года. Пользователи могут выбирать из меню сотен ресторанов-партнёров.
Подписка бесплатная, пользователи платят только за блюда. Одно блюдо на обед или ужин стоит $6,99 (примерно 515 рублей), можно выбрать, сколько блюд в неделю и по каким дням доставлять. Пользователи должны выбрать еду минимум за сутки до времени доставки.
Представители сервиса утверждают, что их цены на 40% ниже, чем у конкурентов. Компания оптимизировала доставку так, чтобы доставлять больше заказов в час.
Сервис работает в Сан-Франциско, двух районах Лос-Анджелеса и Нью-Йорке.
7 баксов - совсем смешная цена, не поверю что можно быть в плюсе.
Из дарк киченов наверное все же, а не из самих ресторанов, где много накладных расходов на прием посетителей.
Сервис сотрудничает с ресторанами, но не предлагает весь ассортимент, а только то, что рестораны могут предложить за 6 $
https://techcrunch.com/2021/01/26/club-feast-seed-funding/
Clubhouse, club feast, всё что-то клабы пошли…
club fisting ))) плюс это не про 7$ порция, это про 10м$ на жизнь )))
Я бы по 5$ порцию продавал, говоря что мы ща рынок захватываем!!! Пару лет "позахватывал" и можно новый стартап начинать!
"Подписка бесплатная, пользователи платят только за блюда."
Похоже, что тогда это не подписка
Когда ты решил заказать на завтра, вместо здесь и сейчас.
Похоже на аналог инсты, где фотка через сутки появляется.
Ждём проституток по подписке, на завтра.
Дизайн, как всегда, как из жопы достали
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