Пользователи могут заказать еду по расписанию из ресторанов-партнёров на несколько дней вперёд.

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Американский сервис Club Feast привлёк $10,25 млн. По данным Crunchbase, в стартап вложился предыдущий инвестор General Catalyst и новые: Grishin Robotics Дмитрия Гришина, фонды Modern Venture Partners, Pika Capita и частного инвестора Эрика Фельдмана. В декабре 2020 года сервис уже привлекал $3,5 млн от инвесторов.

Club Feast — сервис доставки блюд по подписке. Компания основана в ноябре 2020 года. Пользователи могут выбирать из меню сотен ресторанов-партнёров.

Подписка бесплатная, пользователи платят только за блюда. Одно блюдо на обед или ужин стоит $6,99 (примерно 515 рублей), можно выбрать, сколько блюд в неделю и по каким дням доставлять. Пользователи должны выбрать еду минимум за сутки до времени доставки.

Представители сервиса утверждают, что их цены на 40% ниже, чем у конкурентов. Компания оптимизировала доставку так, чтобы доставлять больше заказов в час.

Сервис работает в Сан-Франциско, двух районах Лос-Анджелеса и Нью-Йорке.

Блюда, которые доставляет сервис Club Feast