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Финансы
Маша Цепелева

Grishin Robotics Дмитрия Гришина и другие вложили более $10 млн в сервис доставки еды из ресторанов по подписке в США Статьи редакции

Пользователи могут заказать еду по расписанию из ресторанов-партнёров на несколько дней вперёд.

15 15 комментариев
Форум
983 просмотров

Американский сервис Club Feast привлёк $10,25 млн. По данным Crunchbase, в стартап вложился предыдущий инвестор General Catalyst и новые: Grishin Robotics Дмитрия Гришина, фонды Modern Venture Partners, Pika Capita и частного инвестора Эрика Фельдмана. В декабре 2020 года сервис уже привлекал $3,5 млн от инвесторов.

Club Feast — сервис доставки блюд по подписке. Компания основана в ноябре 2020 года. Пользователи могут выбирать из меню сотен ресторанов-партнёров.

Подписка бесплатная, пользователи платят только за блюда. Одно блюдо на обед или ужин стоит $6,99 (примерно 515 рублей), можно выбрать, сколько блюд в неделю и по каким дням доставлять. Пользователи должны выбрать еду минимум за сутки до времени доставки.

Представители сервиса утверждают, что их цены на 40% ниже, чем у конкурентов. Компания оптимизировала доставку так, чтобы доставлять больше заказов в час.

Сервис работает в Сан-Франциско, двух районах Лос-Анджелеса и Нью-Йорке.

Блюда, которые доставляет сервис Club Feast
  • В апреле 2020 года Grishin Robotics сообщил о создании нового фонда Grishin Robotics Fund II для инвестиций в фудтех и онлайн-игры. Первым проектом фонда стал канадский разработчик технологии для создания 3D-персонажей. его использовали в «Игре престолов», «Хэллбое» и других фильмах.

#новость #grishinrobotics

15 15 комментариев
4
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15 комментариев
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Igor Filippov

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7 баксов - совсем смешная цена, не поверю что можно быть в плюсе.

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Angel Vivaldi

Igor
3

граммовка и качество ингредиентов тут не указано (:

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Родион Галанев

Igor
3

Из дарк киченов наверное все же, а не из самих ресторанов, где много накладных расходов на прием посетителей.

Ответить

Sht_Anton

Родион
0

Нет, не из дарк-китчен, а именно что из ресторанов

Ответить

Sht_Anton

Родион
0

Сервис сотрудничает с ресторанами, но не предлагает весь ассортимент, а только то, что рестораны могут предложить за 6 $
https://techcrunch.com/2021/01/26/club-feast-seed-funding/

Club Feast raises $3.5M to help restaurants…
Club Feast, a startup with a more affordable approach to meal delivery, is announcing that it has…
techcrunch.com
Ответить

nochnoy.ru

–2

Вся российская робототехника в одном заголовке

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Clubhouse, club feast, всё что-то клабы пошли…

Ответить

Родион Галанев

Raimond
1

Велкам ту зе Клаб!

Ответить

Mikhail Dragunov

1

club fisting ))) плюс это не про 7$ порция, это про 10м$ на жизнь )))
Я бы по 5$ порцию продавал, говоря что мы ща рынок захватываем!!! Пару лет "позахватывал" и можно новый стартап начинать!

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Дмитрий Болдин

1

"Подписка бесплатная, пользователи платят только за блюда."
Похоже, что тогда это не подписка

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Ilya Proklov

Дмитрий
0

Когда ты решил заказать на завтра, вместо здесь и сейчас.
Похоже на аналог инсты, где фотка через сутки появляется.
Ждём проституток по подписке, на завтра.

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Sergei spiridonov

Ilya
0

хуйня, я протрезвею уже...

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Alex Flints

0

Дизайн, как всегда, как из жопы достали

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Sht_Anton

Alex
0

Как далеки дизайнеры от простого народа) 

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Владислав Владимирович

0

В ноябре открылись, в декабре привлекли $3.5м...нот бэд

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