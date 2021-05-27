Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» за 615 млн рублей Статьи редакции
Теперь маркетплейс сможет подать заявку на получение банковской лицензии.
- Ozon сообщил о завершении покупки 100% уставного капитала банка «Оней». Общая сумма денежного вознаграждения в рамках сделки составила 615 млн рублей.
- Банк необходим сервису для развития финансовых услуг: предложения новых кредитных продуктов продавцам и усиления монетизации платформы. Теперь Ozon сможет подать заявку на получение банковской лицензии, а «Оней» ждёт ребрендинг.
- В декабре 2020 года «Ашан» продал собственный банк «Оней» «Совкомбанку». В апреле 2021 года о покупке банка сообщил Ozon. Накануне в феврале маркетплейс создал собственную микрокредитную организацию.
- Параллельно Wildberries развивает своё финтех направление. В феврале глава ритейлера Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит».
Ашан>СовкомБанк>Ozon.ru group
Мне это немного напоминает продажу поисковика "Апорт"
Озон-зон-зон...
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Самое главное: Какой курьер карту выдавал, к нему и идите
Бред, при чем здесь озон?
По каким-то причинам, Озон считает, что разработать современную онлайн-платформу для банка, сделать кредитные продукты и нормальное РКО и тд будет лучше сотрудничества с каким-то другим банком.
При том, что и риски повышаются существенно.
Поживем - увидим, конечно. Но мне все это не видится хорошим предприятием
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