Финансы
Маша Цепелева

Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» за 615 млн рублей Статьи редакции

Теперь маркетплейс сможет подать заявку на получение банковской лицензии.

  • Ozon сообщил о завершении покупки 100% уставного капитала банка «Оней». Общая сумма денежного вознаграждения в рамках сделки составила 615 млн рублей.
  • Банк необходим сервису для развития финансовых услуг: предложения новых кредитных продуктов продавцам и усиления монетизации платформы. Теперь Ozon сможет подать заявку на получение банковской лицензии, а «Оней» ждёт ребрендинг.
  • В декабре 2020 года «Ашан» продал собственный банк «Оней» «Совкомбанку». В апреле 2021 года о покупке банка сообщил Ozon. Накануне в феврале маркетплейс создал собственную микрокредитную организацию.
  • Параллельно Wildberries развивает своё финтех направление. В феврале глава ритейлера Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит».

#новость #ozon

831 просмотров
7 7 комментариев
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Ашан>СовкомБанк>Ozon.ru group
Мне это немного напоминает продажу поисковика "Апорт"
Озон-зон-зон...

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Yan b

–2

OzonBank. Наши преимущества:
- Мы спишем у тебя 100500 комиссий
- Мы работаем по предоплатной системе: сначала спишем 5000, потом будем долго и упорно их искать
- Попросил наличные у банкомата? Ответим банкомату, что денег нет, а сами спишем

Самое главное: Какой курьер карту выдавал, к нему и идите

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Сергей Милосердов

Yan
0

Бред, при чем здесь озон?

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Андрей Мильнер

Сергей
3

Если бы вы были продавцом на Ozon, вы бы поняли)

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Виталий Вайти

0

Когда наконец-то накопил.

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Алексей Дымов

0

По каким-то причинам, Озон считает, что разработать современную онлайн-платформу для банка, сделать кредитные продукты и нормальное РКО и тд будет лучше сотрудничества с каким-то другим банком. 
При том, что и риски повышаются существенно. 
Поживем - увидим, конечно. Но мне все это не видится хорошим предприятием 

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Изя Слоу

0

Когда там новый раунд привлечения инвестиций у этого стартапа?

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