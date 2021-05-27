Финансы
Маша Цепелева

Delivery Club запустил собственный сервис безналичных чаевых в ресторанах Статьи редакции

На первом этапе воспользоваться сервисом смогут только подключенные к сервису доставки заведения.

  • С помощью Delivery Club Tips гости смогут оставлять чаевые без наличных и оставлять сообщения о работе официантов, сообщили vc.ru в компании.
  • На чеке или в карточке, приложенной к счёту, будет QR-код. После сканирования клиент сможет ввести сумму чаевых, оставить комментарий и выбрать способ оплаты. Сервис интегрирован с Apple Pay и Google Pay.
  • У ресторана есть два варианта, как перечислять чаевые официанту: через индивидуальный код с моментальным зачислением на карту или через один код на всё заведение с моментальным зачислением на карту ответственного менеджера, чтобы потом разделить деньги среди всех сотрудников.
  • Delivery Club Tips интегрирован в системы автоматизации, если ресторан использует кассы r_keeper и iiko, QR-код каждого официанта будет напечатан на чеках автоматически.
  • Пока сервис доступен ресторанам, которые работают с Delivery Club как с сервисом доставки. Оставить заявку на подключение Tips они могут через приложение Vendor App, через которое получают заказы от Delivery Club. Компания будет брать комиссию за использование сервиса в 5%.
  • Директор по развитию компании Олег Хаустов рассказал, что запуск сервиса безналичных чаевых — «часть стратегии по созданию универсального приложения для решения любых вопросов, связанных с едой».
Delivery Club

#новость #deliveryclub

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Кирилл Загоскин

2

Почему нельзя свой сервис русифицировать? Назвать его "Деливери Клаб" и без Tips, а чаевые.

Какой смысл бренду, который в России работает называть сервис на английском языке? Какой в этом смысл для аудитории, которая использует русский язык?

Почему Макдональдс или бургер кинг дошли до этого, а Деливери боится сделать такой шаг? В чём прям проблема то?

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Pretty Sober

Кирилл
2

Доставочный Клуб, зашибись бренд )

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Борис Б

Кирилл
1

Доеб уровень "VC")
Что такое "Деливери Клаб"? Выглядит как бессмысленная тарабарщина.

Ответить

Иван Иванов

Кирилл
0

Потому что это работает на просмотры и бренд. 

Из последних открытий англицизмов – "массшутинг". Я думал, что это массовые убийства, а теперь это массшутинг.

Ответить

Розарио Агро

Иван
1

Массшутинг - это не обязательно убийства. «Стрельба по толпе» как-то не звучит. ИМХО

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Иван Иванов

Розарио
0

Век живи – век учись. Спасибо за разъяснение. 

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hakhagmon

Кирилл
0

Насколько помню они его просто выкупили и не парились

Ответить

Кирилл Загоскин

Кирилл
–2

"Можете использовать приложение деливери Клаб для того, чтобы оставить чаевые"

"Чтобы оставить чаевые вы можете воспользоваться Delivery Club Tips"

Ставьте +1 если первый вариант лучше, ставьте -1 если второй вариант лучше

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Системный Администратор

3

Интересно означает ли это что сервис еще и с чаевых официатов будет брать себе % за использование сервиса.

Ответить

Иван Шеметов

Системный
0

Да, процента полтора где то

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Иван Иванов

Системный
0

Да, конечно. 

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Илья К

2

Самая удобная реализация в Хлебе Насущном - там сразу на терминале при оплате предлагается выбрать процент чаевых (5-10-15) и после этого оплачиваешь чек целиком, вместе с чаевыми. Это победит любые QR-коды

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hakhagmon

Илья
1

А если я просто 100р хочу закинуть?

Ответить

Илья К

hakhagmon
2

Мучайся с куар-кодами

Ответить

Johny Lee

hakhagmon
0

Проценты практичнее

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Alex Kuznetsov

0

В век безнала это очень хорошо!)

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ilia

0

А что мешает просто в приложении отправлять не плодя кучу карточек, из которых подавляющее большинство все равно уйдет в мусорку?

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hakhagmon

0

Мрг опять ничего своего не придумал

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