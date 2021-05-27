Delivery Club запустил собственный сервис безналичных чаевых в ресторанах Статьи редакции
На первом этапе воспользоваться сервисом смогут только подключенные к сервису доставки заведения.
- С помощью Delivery Club Tips гости смогут оставлять чаевые без наличных и оставлять сообщения о работе официантов, сообщили vc.ru в компании.
- На чеке или в карточке, приложенной к счёту, будет QR-код. После сканирования клиент сможет ввести сумму чаевых, оставить комментарий и выбрать способ оплаты. Сервис интегрирован с Apple Pay и Google Pay.
- У ресторана есть два варианта, как перечислять чаевые официанту: через индивидуальный код с моментальным зачислением на карту или через один код на всё заведение с моментальным зачислением на карту ответственного менеджера, чтобы потом разделить деньги среди всех сотрудников.
- Delivery Club Tips интегрирован в системы автоматизации, если ресторан использует кассы r_keeper и iiko, QR-код каждого официанта будет напечатан на чеках автоматически.
- Пока сервис доступен ресторанам, которые работают с Delivery Club как с сервисом доставки. Оставить заявку на подключение Tips они могут через приложение Vendor App, через которое получают заказы от Delivery Club. Компания будет брать комиссию за использование сервиса в 5%.
- Директор по развитию компании Олег Хаустов рассказал, что запуск сервиса безналичных чаевых — «часть стратегии по созданию универсального приложения для решения любых вопросов, связанных с едой».
Почему нельзя свой сервис русифицировать? Назвать его "Деливери Клаб" и без Tips, а чаевые.
Какой смысл бренду, который в России работает называть сервис на английском языке? Какой в этом смысл для аудитории, которая использует русский язык?
Почему Макдональдс или бургер кинг дошли до этого, а Деливери боится сделать такой шаг? В чём прям проблема то?
Потому что это работает на просмотры и бренд.
Из последних открытий англицизмов – "массшутинг". Я думал, что это массовые убийства, а теперь это массшутинг.
Массшутинг - это не обязательно убийства. «Стрельба по толпе» как-то не звучит. ИМХО
"Можете использовать приложение деливери Клаб для того, чтобы оставить чаевые"
"Чтобы оставить чаевые вы можете воспользоваться Delivery Club Tips"
Ставьте +1 если первый вариант лучше, ставьте -1 если второй вариант лучше
Интересно означает ли это что сервис еще и с чаевых официатов будет брать себе % за использование сервиса.
Самая удобная реализация в Хлебе Насущном - там сразу на терминале при оплате предлагается выбрать процент чаевых (5-10-15) и после этого оплачиваешь чек целиком, вместе с чаевыми. Это победит любые QR-коды
А что мешает просто в приложении отправлять не плодя кучу карточек, из которых подавляющее большинство все равно уйдет в мусорку?
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