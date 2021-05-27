Финансы
Евгения Евсеева

Самый дорогой финтех-сервис Европы Klarna привлёк инвестиции от SoftBank при оценке в $40-50 млрд — Insider Статьи редакции

В марте инвесторы оценивали стартап в $31 млрд.

  • Klarna готовится к завершению раунда инвестиций от SoftBank, пишет Insider со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, стартап увеличит оценку с $31 млрд в марте до $40–$50 млрд.
  • Объём инвестиций неизвестен, но по словам другого источника, он может составить около $500 млн. В SoftBank и Klarna отказались от комментариев изданию.
  • Компания указана в качестве портфельной на сайте SoftBank, отмечает Insider, — это значит, что инвестбанк принимал участие в раунде в марте, хотя не объявлял об этом публично. По условиям сделки SoftBank увеличит долю в сервисе.
  • Себастьян Семятковски, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт запустили Klarna в 2005 году — сервис позволяет пользователям оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. По собственным данным, им пользуются 90 млн человек, из которых 15 млн — в США.
  • Впервые Klarna стал самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года. Тогда сервис привлёк $460 млн. В 2018 году инвесторы оценивали компанию в $2,25 млрд.
  • В сентябре 2020 года инвесторы оценивали стартап в $10,6 млрд, а в марте 2021 года Klarna в очередной раз подтвердил статус самого дорогого финтех-сервиса Европы, когда привлёк $1 млрд при оценке в $31 млрд. Тогда же Forbes назвал сооснователей Klarna миллиардерами.

#новость #klarna

709 просмотров
11 11 комментариев
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","klarna"], "comments": 11, "likes": 4, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 251352, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 May 2021 15:35:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sht_Anton

1

Шведы - боги бизнеса :0) Научились делать из достаточно стандартных вещей компании с фантастической оценкой 

Ответить

Raimond Vladimirov

Sht_Anton
0

Это просто балтийский воздух так влияет :)

Ответить

Алиф

1

Круто! 👏

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Молодцы. Когда да нибудь станут прибыльными. 

Ответить

Sht_Anton

Gleb
1

Они прибыльны. Операционная прибыль больше 1 млрд $

Ответить

Сергей Щукин

Gleb
0

Когда на айпио выйдут 😄

Ответить

Andreas Lapueros

0

Я думал трансфервайс самый дорогой... Про кларну эту вообще ничего не слышал 

Ответить

Sht_Anton

Andreas
0

Прожили последнюю часть в пузыре, заранее к Ковид-истерии готовились?)

Ответить

Комментарий удален

Вечный лолипоп

0

Где СофтБанк - там жди беды )))

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Softbank - дарим деньги 

Ответить

One Geek

0

Посмотрел оценку Тинькова - 25-26 миллиардов с активами около 12 миллиардов. И тут стартап с оценкой около 50 и ростом за 3 года в 50 раз. Ещё одно подтверждение, что рынок имеет ключевое значение.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Vinci
Подписан
Отписаться
Международное брендинговое агентство Maeutica Branding Agency стало партнером Vinci Agency
PR-агентство Vinci Agency и международное брендинговое агентство Maeutica Branding Agency заключили партнерское соглаше…
Ростелеком
Подписан
Отписаться
Как справиться со стрессом перед экзаменами
ЕГЭ — настоящее испытание для школьников, поэтому при подготовке к экзамену важно уделять внимание не только изучению т…
СберАвтопарк
Подписан
Отписаться
Автолизинг в России: текущий срез и тенденции развития
В России продолжается приток клиентов из кредитных обязательств в лизинговые. Основным драйвером развития остается сегм…

Показать еще

Лучшие комментарии
Маркетологов к стенке
за день
«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля без места водителя
Артем Голендберг
за неделю
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Комментарии

One Geek

Самый дорогой финтех-сервис…

Backend Gleb

Суд Москвы оштрафовал ​Twitter…

Родион Галанев

TikTok раздаст 100 млн рублей…

Julia Eronina

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

KSA

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

Yan Purvenes

«Сбер» представил прототип…

Julia Eronina

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

Nate Tayatinn

Авиакомпании Европы стали…

Максим Морозов

Саммит ЕС приостановил полёты в…

Shlomo Goldenberg

Самый дорогой финтех-сервис…

Andrew Freez

Неочевидная монетизация…

Fyodor

Авиакомпании Европы стали…

KSA

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

SEO-Шмео

МТС начнёт автоматически…

Nate Tayatinn

Авиакомпании Европы стали…

Владислав Мальцев

#кактамвСбере: история одного…

Григорий Матасов

МТС начнёт автоматически…

KSA

Помощник «Олег» от «Тинькофф…

Родион Галанев

Tesla обсуждает покупку завода…

Artemy

В США запустили сервис…
null