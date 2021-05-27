Самый дорогой финтех-сервис Европы Klarna привлёк инвестиции от SoftBank при оценке в $40-50 млрд — Insider Статьи редакции
В марте инвесторы оценивали стартап в $31 млрд.
- Klarna готовится к завершению раунда инвестиций от SoftBank, пишет Insider со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, стартап увеличит оценку с $31 млрд в марте до $40–$50 млрд.
- Объём инвестиций неизвестен, но по словам другого источника, он может составить около $500 млн. В SoftBank и Klarna отказались от комментариев изданию.
- Компания указана в качестве портфельной на сайте SoftBank, отмечает Insider, — это значит, что инвестбанк принимал участие в раунде в марте, хотя не объявлял об этом публично. По условиям сделки SoftBank увеличит долю в сервисе.
- Себастьян Семятковски, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт запустили Klarna в 2005 году — сервис позволяет пользователям оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. По собственным данным, им пользуются 90 млн человек, из которых 15 млн — в США.
- Впервые Klarna стал самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года. Тогда сервис привлёк $460 млн. В 2018 году инвесторы оценивали компанию в $2,25 млрд.
- В сентябре 2020 года инвесторы оценивали стартап в $10,6 млрд, а в марте 2021 года Klarna в очередной раз подтвердил статус самого дорогого финтех-сервиса Европы, когда привлёк $1 млрд при оценке в $31 млрд. Тогда же Forbes назвал сооснователей Klarna миллиардерами.
709 просмотров
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","klarna"], "comments": 11, "likes": 4, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 251352, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 May 2021 15:35:05 +0300", "is_special": false }
0
11 комментариев
Написать комментарий...
1
Шведы - боги бизнеса :0) Научились делать из достаточно стандартных вещей компании с фантастической оценкой
Ответить
0
Молодцы. Когда да нибудь станут прибыльными.
Ответить
0
Я думал трансфервайс самый дорогой... Про кларну эту вообще ничего не слышал
Ответить
Комментарий удален
0
Посмотрел оценку Тинькова - 25-26 миллиардов с активами около 12 миллиардов. И тут стартап с оценкой около 50 и ростом за 3 года в 50 раз. Ещё одно подтверждение, что рынок имеет ключевое значение.
Ответить
Блоги компаний
Международное брендинговое агентство Maeutica Branding Agency стало партнером Vinci Agency
Как справиться со стрессом перед экзаменами
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
Самый дорогой финтех-сервис…
Суд Москвы оштрафовал Twitter…
Помощник «Олег» от «Тинькофф…
Помощник «Олег» от «Тинькофф…
Саммит ЕС приостановил полёты в…
Авиакомпании Европы стали…
Авиакомпании Европы стали…
#кактамвСбере: история одного…
МТС начнёт автоматически…