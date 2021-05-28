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Объём транзакций в «Гидре» вырос в 150 раз с 2016 года после закрытия международных маркетплейсов в даркнете — «Ъ» Статьи редакции

По данным американских аналитиков, общий объём проходящих через «Гидру» транзакций составил почти $1,4 млрд в 2020 году.

  • В 2016 году он был на уровне $9,3 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование американских компаний Chainalysis и Flashpoint;
  • По данным «Интернет Розыска», оборот «Гидры» может приближаться к $2 млрд, так как в исследовании указан только объём транзакций, подсчитанный на основе кошельков в базе Chainalysis.
  • В основном транзакции на «Гидре» осуществляются в криптовалюте. С 2018 года для вывода денег продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney», говорится в исследовании. В «ЮMoney» «Ъ» заверили, что не работают с «Гидрой».
  • В Qiwi рассказали vc.ru, что компания не сотрудничает с «Гидрой» и использует собственное антифрод-решение с транзакционным анализом и элементами искусственного интеллекта для предотвращения использования платежных решений компании на «Гидре» и других подобных площадках.
  • Российский даркнет-рынок начал расти после закрытия международных маркетплейсов в даркнете и киберпреступных форумов (AMP, Joker’s Stash, Verified и Maza), считают эксперты.
  • Глава «Интернет Розыска» Игорь Бедеров сказал газете, что «Гидра» устойчива «из-за сотрудничества со спецслужбами», иначе закрыть ее не составляло бы труда с помощью DDoS-атак. В Роскомнадзоре и ФСБ не ответили на запрос «Коммерсанта».

#новость #даркнет

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73 комментария
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Александр Антонов

–34

Зачем вы пишите об этом? Это же та же самая скрытая реклама? Удалите пост

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Alex Kalashnikoff

Александр
63

это не прикрытое давление на журналистов.
немедленно удалите комментарий.

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Александр Антонов

Alex
–23

Вы понимаете о чем пишут в этой статье? Это как написать Озон стал популярен в России и у него много оборотов. И все ринутся смотреть, что за Озон такой. Только вот про этот ресурс не стоит вообще чтобы знали. 

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V. Pupkin

Алексан…
33

Хоспаде, там же ссылка на коммерсант. Напишите им заодно

Ответить

Александр

V.
–22

Ну если такая здесь аудитория, то окей. Но это точно скрытая реклама и Коммерсант при деле, скорее всего как-то проплачено.

Ответить

V. Pupkin

Алексан…
44

Наркоманы проклятые обколются своей анашой! И давай постить скрытую рекламу!

Ответить

Александр

V.
–18

Ладно, смысла нет полемику разводить. Но знайте, что vc.ru читают и школьники, которые после этой статьи вполне смогут познакомиться с продуктом этой компании

Ответить

V. Pupkin

Алексан…
20

когда мне было 15-17 лет, не было vc, да что там, интернета еще не было в том виде, что сейчас. Это никоим образом не помешало мне попробовать различного рода продукты.

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Dmitry

V.
2

вы молодец, рассказывайте об этом дальше всем вокруг, особенно вашим детям и их друзьям. а чё такого-то?

Ответить

Sandro

Dmitry
0

Как купить их акции?

Ответить

Ivan

Алексан…
0

А вы случайно не хотите в депутаты? Мне кажется туда сейчас берут только людей с таким же замечательным видением причинно-следственных связей (помноженным на отрыв от реальности)

Ответить

Александр

Ivan
1

Считаете свое видение самым адекватным?

Ответить

Dmitry Yashin

V.
0

Астанавитесь)) Щас обоссусь))))

Ответить

Игнат Смирнов

Алексан…
4

Тут все статьи, так или иначе, — скрытая реклама. (а иногда и явная)

Ответить

Вадим Чиняев

Алексан…
1

вам случаем не на гидре отсыпали ) делитесь !

Ответить

Vladislav Stan

Алексан…
0

ГИДРА! ГИДРА! ЧЕМПИОН! 

Ответить

Антон Залевский

Алексан…
0

Так все в отделение, там разберёмся!

Ответить

Дарья Смолякова

Александр
18
Ответить

Nikolay Vavilov

Александр
1

реклама гайда, как уехать по 228?

Ответить

Mika

Александр
0

Верно же понимаю, что вы воспринимаете вообще любое упоминание как скрытую рекламу?

Ответить

Александр Антонов

Mika
1

Нет

Ответить

Mika

Алексан…
1

Ну вы поясните, где граница то? Интересно ведь. 
Не специалист, но я всегда думал, что в рекламе должен быть призыв, ну или хотя бы образ позитивный.

Ответить

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Аполлон Степанов

Александр
–6

Согласен с вами, считаю такие статьи пропагандой наркотиков и прочих вещей.

Ответить

Илья Плотников

Аполлон
1

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё, особенно — возглас счастья.
Только в уборную — и сразу же возвращайся.

Ответить

Комментарий удален

Евгений Захаров

Александр
0

После прочтения статьи — было похер. После прочтения ваших комментариев — захотелось всё найти...

Ответить

Творческий кавалер

24

Стартап который мы заслужили

Ответить

Денис Демидов

Творческий
6

А говорят, силовики не стартаперы... 

Ответить

Петр Иванов

Творческий
0

Вы - наркоманы? Везет вам.

Ответить

Творческий кавалер

Петр
2

Спасибо

Ответить

Канищев Максим

Петр
0
Ответить

Jameson Deagle

18

«Клад в касание, мусорам сосание»

Ответить

Vladislav Stan

Jameson
3

Часок в радость, с Гидры сладость!

Ответить

Игнат Смирнов

11

Срочно нужны Мстители

Ответить

А. С.

6

Сразу вспоминается кокаин в посольстве.

Ответить

Канищев Максим

А.
0

Это точно гидра виновата. Значит главный по гидре где-то в верхах. Неужели... 

Ответить

Elven Kelevra

4

Как же было лампово покупать раньше без этой Гидры травку у знакомого барыги при встрече, а что теперь? Зайди в Тор, переведи в биткоин, уплати комиссию нехуевую, а потом ходи закладки ищи как обрыган. Так я и не смог привыкнуть к новым реалиям и теперь даже когда очень хочется травки, предвкушение этого квеста отбивает желание

Ответить

Veniamin Borzov

Elven
2

Нужна служба Яндекс.Закладка. Чтобы киргизы в жёлтом вместо тебя искали твою закладочку и привозили до адреса вместе с пиццей.

Ответить

Денис Колокольцев

Elven
1

"подруга моего друга" до сих пор так же покупает. все эти выездные чемпионаты по биатлону в обоссаных кустах за гаражами - для молодежи.

Ответить

Leo Uvarov

Elven
0

самое ламповое - самому вырастить под лампой 

Ответить

Алексей Афанасьев

2

Лучше бы ркн сюда лапы тянул и блокировал то, что действительно не нужно нашей стране. Видимо это на руку, чтобы народ подсел на ..... Долги из-за зависимостей. И доступности их приобретения. А потом и бесплатная реабилитация в тюрьме, плюс бесплатная раб.сила...

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Канищев Максим

Алексей
8

От водки и курева умерают больше людей чем от наркота. А от травы вообще ни кто не умер. Почему не запретят водку? Сколько людей по синьке зарезано или зарублено.

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Юрий Другач

Канищев
0

Ссылку на исследование бы. Ну а если слухами обмениваться, то от наркоманов слышал, что трава - это трамплин к более тяжелым наркотикам.

Ответить

Комментарий удален

Александр Еремин

Алексей
0

Вы что хотите чтобы сотрудники ркн сами бегали по Москве и закладки искали? Они тоже люди любят доставку на дом

Ответить

Nikolay Vavilov

4

Как понять, что ньюс ньюфаг-зумер?
Нет инфы по шелковому пути и carders planet. 

Ответить

Allestor Krei

Nikolay
1

А че про шелк говорить? Автор в тюрьме, сайт закрыт

Ответить

Олег Саенов

4

Что за бред? Гидра появилась, когда в 2017 RAMP развалили, причем изнутри. А международные площадки перестали играть роль, когда в 2014 силкроад накрыли фбр.
Ох уж эти журнашлюхи

Ответить

Александр Антонов

Олег
0

Заплатили, дали инфу, и вот уже по всему интернету. 

Ответить

V. Pupkin

Александр
1

На правах рекламы!
https://darknark.lenta.ru/

Россия под наркотиками
Россию накрыла настоящая наркотическая чума, и этот темный мир существует буквально в двух шагах…
darknark.lenta.ru
Ответить

Александр

V.
0

Да... социальная ответственность ограничивающиеся выходом из двери своего жилища. 

Ответить

V. Pupkin

Алексан…
3
Ответить

Александр

V.
0

Ты ссылку на этот ресурс вставить забыл. 

Ответить

Dr. Horrible

4

менты оберегают свой наркобизнес, никогда такого не было (¬‿¬)

Ответить

Sam Beckett

2

А я-то еще думал - как Qiwi все еще держится на плаву вообще? Теперь-то понятно как.

Ответить

Artemy

Sam
0

Я переведу 900 рублей на

Ответить

Fyodor

1

Вот бы Гидру под корпоративный налог подвести. Хоть какая-то польза для общества будет.

Ответить

Аполлон Степанов

–8

Уважаемые администраторы, прошу удалить данную статью как статью являющуюся рекламой ресурса осуществляющего продажу наркотиков, оружия и иных незаконных вещей.

Более того, с целью недопущения подобного впредь, мной сейчас будет направлена жалоба в Роскомнадзор.

Ответить

Fyodor

Аполлон
4
Ответить

Andrew Koifman

Аполлон
4

Подождите!
Если еще не отправили жалобу, добавьте в нее википедию! Там тоже про гидру много чего понаписано, и гораздо подробнее!
Например вот такое: "продолжительная и успешная, в сравнении с иностранными даркнет-рынками, работа «Гидры» обусловлена тем, что российские ведомства больше заинтересованы в создании видимости борьбы с наркоторговлей путём ареста её мелких членов"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидра_(даркнет-рынок)

фух, надеюсь успел! )))

Ответить

Rust Cohle

Аполлон
3

ты как из дурки сбежал уважаемый

Ответить

V. Pupkin

Аполлон
1

я аж чаем поперхнулся. Не забудь написать на коммерсант и ленту ру, там целое расследование выпустили.

Ответить

Руслан Абрамов

Аполлон
1

Отличный подход, создай видимость работы, получи медальку 

Ответить

Bacceti Sphodromantis

1

Как-то раз, чтобы пополнить киви-кошель, мне пришлось авторизоваться через Госуслуги.

Ответить

Sergey Vasiliev

0

В проклятые 90е говорят все наркоманили, какова ситуация сейчас, если теперь все делается в два клика?

Ответить

Денис Колокольцев

Sergey
1

даже подучетные растут впечатляюще, а латентных на порядки больше, имхо. но поскольку сами вещества стали безобиднее по сравнению с опиатами из 90х и всякими крокодилами, мрет народу меньше в результате овердозов.

Ответить

Эраст Фандорин

Денис
1

Кто стал безобиднее? Героин по сравнению с солью - лекарство от кашля.

Ответить

Глеб Керейтов

0

это потому что кэп ушёл

Ответить

Артём Гущин

Глеб
1

на место капитана пришел майор)

Ответить

Artemy

0

Когда IPO?

Ответить

Вадим Парамонов

Artemy
1

Не жди IPO там уже на хаях заходить придется, лучше заранее прикупи кило конвертируемых облигаций и выжидай :D

Ответить

Nonna Mordukova

Artemy
1

ICO планировалось в прошлом году

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Небольшой жёлтый робот

0

Hail hydra

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Данил Макаров

0

Гидра раскрутилась после закрытия Рампа, а не после закрытия международных маркетплейсов. У нас, кроме СилкРоуда и не пользовались ничем практически. Даже если бы СилкРоуд не закрылся, он достаточно быстро сошел бы на нет - все сильнее и сильнее ответственные товарищи начали палить посылки из-за границы. 

В общем, слабое знание матчасти.

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Внезапный блик

0

В основном транзакции на «Гидре» осуществляются в криптовалюте

Надёжно, однако! Надо брать.

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