Объём транзакций в «Гидре» вырос в 150 раз с 2016 года после закрытия международных маркетплейсов в даркнете — «Ъ» Статьи редакции
По данным американских аналитиков, общий объём проходящих через «Гидру» транзакций составил почти $1,4 млрд в 2020 году.
- В 2016 году он был на уровне $9,3 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование американских компаний Chainalysis и Flashpoint;
- По данным «Интернет Розыска», оборот «Гидры» может приближаться к $2 млрд, так как в исследовании указан только объём транзакций, подсчитанный на основе кошельков в базе Chainalysis.
- В основном транзакции на «Гидре» осуществляются в криптовалюте. С 2018 года для вывода денег продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney», говорится в исследовании. В «ЮMoney» «Ъ» заверили, что не работают с «Гидрой».
- В Qiwi рассказали vc.ru, что компания не сотрудничает с «Гидрой» и использует собственное антифрод-решение с транзакционным анализом и элементами искусственного интеллекта для предотвращения использования платежных решений компании на «Гидре» и других подобных площадках.
- Российский даркнет-рынок начал расти после закрытия международных маркетплейсов в даркнете и киберпреступных форумов (AMP, Joker’s Stash, Verified и Maza), считают эксперты.
- Глава «Интернет Розыска» Игорь Бедеров сказал газете, что «Гидра» устойчива «из-за сотрудничества со спецслужбами», иначе закрыть ее не составляло бы труда с помощью DDoS-атак. В Роскомнадзоре и ФСБ не ответили на запрос «Коммерсанта».
Зачем вы пишите об этом? Это же та же самая скрытая реклама? Удалите пост
это не прикрытое давление на журналистов.
немедленно удалите комментарий.
Вы понимаете о чем пишут в этой статье? Это как написать Озон стал популярен в России и у него много оборотов. И все ринутся смотреть, что за Озон такой. Только вот про этот ресурс не стоит вообще чтобы знали.
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Тут все статьи, так или иначе, — скрытая реклама. (а иногда и явная)
Нет
Согласен с вами, считаю такие статьи пропагандой наркотиков и прочих вещей.
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё, особенно — возглас счастья.
Только в уборную — и сразу же возвращайся.
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После прочтения статьи — было похер. После прочтения ваших комментариев — захотелось всё найти...
Вы - наркоманы? Везет вам.
«Клад в касание, мусорам сосание»
Сразу вспоминается кокаин в посольстве.
Это точно гидра виновата. Значит главный по гидре где-то в верхах. Неужели...
Как же было лампово покупать раньше без этой Гидры травку у знакомого барыги при встрече, а что теперь? Зайди в Тор, переведи в биткоин, уплати комиссию нехуевую, а потом ходи закладки ищи как обрыган. Так я и не смог привыкнуть к новым реалиям и теперь даже когда очень хочется травки, предвкушение этого квеста отбивает желание
Нужна служба Яндекс.Закладка. Чтобы киргизы в жёлтом вместо тебя искали твою закладочку и привозили до адреса вместе с пиццей.
"подруга моего друга" до сих пор так же покупает. все эти выездные чемпионаты по биатлону в обоссаных кустах за гаражами - для молодежи.
Лучше бы ркн сюда лапы тянул и блокировал то, что действительно не нужно нашей стране. Видимо это на руку, чтобы народ подсел на ..... Долги из-за зависимостей. И доступности их приобретения. А потом и бесплатная реабилитация в тюрьме, плюс бесплатная раб.сила...
От водки и курева умерают больше людей чем от наркота. А от травы вообще ни кто не умер. Почему не запретят водку? Сколько людей по синьке зарезано или зарублено.
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Ссылку на исследование бы. Ну а если слухами обмениваться, то от наркоманов слышал, что трава - это трамплин к более тяжелым наркотикам.
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Вы что хотите чтобы сотрудники ркн сами бегали по Москве и закладки искали? Они тоже люди любят доставку на дом
Как понять, что ньюс ньюфаг-зумер?
Нет инфы по шелковому пути и carders planet.
Что за бред? Гидра появилась, когда в 2017 RAMP развалили, причем изнутри. А международные площадки перестали играть роль, когда в 2014 силкроад накрыли фбр.
Ох уж эти журнашлюхи
Заплатили, дали инфу, и вот уже по всему интернету.
А я-то еще думал - как Qiwi все еще держится на плаву вообще? Теперь-то понятно как.
Вот бы Гидру под корпоративный налог подвести. Хоть какая-то польза для общества будет.
Уважаемые администраторы, прошу удалить данную статью как статью являющуюся рекламой ресурса осуществляющего продажу наркотиков, оружия и иных незаконных вещей.
Более того, с целью недопущения подобного впредь, мной сейчас будет направлена жалоба в Роскомнадзор.
Подождите!
Если еще не отправили жалобу, добавьте в нее википедию! Там тоже про гидру много чего понаписано, и гораздо подробнее!
Например вот такое: "продолжительная и успешная, в сравнении с иностранными даркнет-рынками, работа «Гидры» обусловлена тем, что российские ведомства больше заинтересованы в создании видимости борьбы с наркоторговлей путём ареста её мелких членов"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидра_(даркнет-рынок)
фух, надеюсь успел! )))
Как-то раз, чтобы пополнить киви-кошель, мне пришлось авторизоваться через Госуслуги.
В проклятые 90е говорят все наркоманили, какова ситуация сейчас, если теперь все делается в два клика?
даже подучетные растут впечатляюще, а латентных на порядки больше, имхо. но поскольку сами вещества стали безобиднее по сравнению с опиатами из 90х и всякими крокодилами, мрет народу меньше в результате овердозов.
Кто стал безобиднее? Героин по сравнению с солью - лекарство от кашля.
это потому что кэп ушёл
Когда IPO?
Не жди IPO там уже на хаях заходить придется, лучше заранее прикупи кило конвертируемых облигаций и выжидай :D
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Гидра раскрутилась после закрытия Рампа, а не после закрытия международных маркетплейсов. У нас, кроме СилкРоуда и не пользовались ничем практически. Даже если бы СилкРоуд не закрылся, он достаточно быстро сошел бы на нет - все сильнее и сильнее ответственные товарищи начали палить посылки из-за границы.
В общем, слабое знание матчасти.
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