Финансы
Таня Боброва

Капитализация группы «Тинькофф» превысила $15 млрд Статьи редакции

Отметку в $10 млрд компания преодолела в феврале.

  • На 13:30 мск акции TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») стоят по $75,12 за штуку, следует из данных Лондонской биржи на Bloomberg.
  • Отметки в $5 млрд TCS Group достигла в феврале 2020 года, а $10 млрд — в феврале 2021 года.
  • В первом квартале 2021 года общая выручка TCS Group выросла на 21% год к году и составила 56,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 57%, составив 14,2 млрд рублей против 9 млрд рублей в первом квартале 2020 года.
  • К концу 2020 года 58,4% долей в капитале компании находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».
Данные торгов TCS Group Лондонская биржа

#новость #тинькофф

2411 просмотров
45 45 комментариев
14
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Тинькофф

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Nikolay Vavilov

Тинькофф
9

ну вот, а с пол года назад хотели бездарям из яндекс продаться.
хорошо, что они бездари и просрали сделку.

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Денис Демидов

Nikolay
7

Яндекс вполне успешно противостоит мировому гиганту на открытом рынке, тогда как Тиньков работает на закрытом банковском рынке, но бездари Яндекс?

Ответить

Михаил Б

Денис
1

Вот тоже удивляюсь. Яндекс - уникальная компания. Только с Яндекс.Маркетом просрали все полимеры. Уверен, что они смогут подвинуть Тинькофф на их территории. Разумеется, Тинькофф ни на какую территорию Яндекса забраться не сможет, да и не захочет. Очень хорошо для Яндекса, что сделка сорвалась.

Ответить

Денис Демидов

Михаил
2

Ничего удивительного в ситуации с маркетом нет.
Никто не хочет вовремя реформировать курицу несущую золотые яйца, а когда уже поздно, то реформа только добить может.
Но не все так плохо, как пишут о маркете, не мытьем, так катаньем они таки потихоньку вылепливают из него что-то путное, наблюдаю это изнутри. 

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Denis Kiselev

Михаил
1

История Яндекс Маркета, надеюсь, только начинается. В рамках СП развивать его было ошибкой

Ответить

Денис Демидов

Denis
0

100%, всегда удивлялся, нахрена яндексу сбер, а сберу яндекс, зачем делать с нуля отдельный говно бренд, при наличии двух мощных брендов.

Ответить

Илья Шишкунов

Тинькофф
0

Верните нам @Олег 

Ответить

Заработный Артем

Тинькофф
–2

Хм, друг, чего ты радуешься? Ты сотрудник (-ца) из пиар-отдела, у тебя нет ни опциона tcs'а, ни премию за эту новость вам не обещали. Пусть хоть корпоратив в пятницу забабахают :-\

Ответить

Михаил Б

Заработный
0

А что теперь в Тинькофф не принято выполнять свою работу только за зарплату?

Ответить

Михаил Б

6

«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»

Ответить

Yury Kotov

Михаил
3

Яндексу без Тинькова не обыграть Сбер

Ответить

From Siberia to London

Yury
7

А Майкрософту не обыграть Амазон, Нетфликсу - ПайПал…
Блять, что вы несёте🤦🏻‍♂️

Ответить

Yury Kotov

From
0

По доле рынка в сервисах где конкурируют

Ответить

Александр Белов

Yury
1

Не обыграть сбер в чем? 

Ответить

S.Z

Yury
0

Яндекс купил уже себе банк и будет развивать свой банкинг. Лет через 5 думаю вполне себе будет конкурент этим двоим

Ответить

Dennis Gerasimov

5

А можно из этих ярдов выделить чуть-чуть на то, чтоб рекламы тинька больше не видеть нигде? а то заябали

Ответить

Михаил Б

Dennis
1

Так всё же, перенарпавили все бюджеты в таксофоны

Ответить

Yury Kotov

3

Эх Яндекс Яндекс..

Ответить

Артём Парушкевич

Yury
2

Там Олежа же передумал и не зря как видим

Ответить

Yury Kotov

Артём
1

Я за слияние, но не поглощение

Ответить

Николай

Yury
1

я за поглощение, но непонятно как Тинькофф банк купит Яндекс пока что

Ответить

Red Boy

Артём
0

Олежа-умный чел все таки

Ответить

Anton Ivanov

2

Еще бы с маркетингом не заебывали

Ответить

DIVO Media

Anton
4

Благодаря ему и столько денег.

Ответить

Иван Иванов

Anton
2

Здравствуйте, я не из Тинькофф.
Не хотите взять кредит под 36% годовых?

Ответить

Perviz Makhmudov

0

Недолго музыка будет играть)

Ответить

Давид Сабаури

Perviz
–6

Долго, очень долго) Альфа и сбер скоро подохнет

Ответить

Денис Демидов

Давид
7

Сбер только вместе со страной подохнет.

Ответить

Давид Сабаури

Денис
0

С таким правителем гос. банки долго не проживут.

Ответить

Давид Сабаури

Денис
0

Да и Альфа частный банк

Ответить

Red Boy

Денис
0

Вот вот

Ответить

Belek Mongush

Давид
0

Госбанки долго дохнут

Ответить

Perviz Makhmudov

Давид
0

Активы альфа и сбера - компаративные клиенты и ипотеки физиков. Более-менее можно поверить в нерушимость. У Танька физики в потреб кредитах, куда больше шансов дефолтнуться в след за своими клиентами.
Да и альфа со сбером системно значимые, красного спасут, падет зелёный, и спасать уже нечего.

Ответить

S.Z

Perviz
0

15 лет уже играет

Ответить

Perviz Makhmudov

S.Z
0

15 лет стоит по 10, 15 млрд?

Ответить

Дмитрий Сухов

–5

Пора шортить

Ответить

Виктор Пугай

Дмитрий
0

Ну покажите нам пример что ли, раз так уверены. С плечами, на все! Обогатитесь же!

Ответить

Комментарий удален

Александр Пересветов

1

Это они так на новостях про таксофоны растут. Зарубежные инвесторы оценили 😂

Ответить

Михаил Синицын

0

Просто Цари

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Комментарий удален

Антон Волков

0

На лохах  деньги делают 

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Поздравляю!

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One Geek

0

Короче, каминаут. Я тут намедни комментировал новость об очередном раунде европейского стартапа, оценка которого стала от 40 до 50 миллиардов в твердой валюте. Решив сравнить с российским стартапом Тинькова, я где-то нашел оценку в 24-28 миллиардов в той же твердой валюте. Но сегодня наш блог, на котором мы сейчас все вместе теряем бесценное время, написал, что оценка всего лишь 15 ярдов. Отсюда вывод: я не умею интернет, да и компьютер не очень.

Хороших выходных :)

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Чит Чат

0

Пользователи Reddit накрутили

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IO

0

И до сих пор ведёте себя как маленькие с**и при проблемах в Инвестициях.

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