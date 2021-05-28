Капитализация группы «Тинькофф» превысила $15 млрд Статьи редакции
Отметку в $10 млрд компания преодолела в феврале.
- На 13:30 мск акции TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») стоят по $75,12 за штуку, следует из данных Лондонской биржи на Bloomberg.
- Отметки в $5 млрд TCS Group достигла в феврале 2020 года, а $10 млрд — в феврале 2021 года.
- В первом квартале 2021 года общая выручка TCS Group выросла на 21% год к году и составила 56,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 57%, составив 14,2 млрд рублей против 9 млрд рублей в первом квартале 2020 года.
- К концу 2020 года 58,4% долей в капитале компании находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».
😎
ну вот, а с пол года назад хотели бездарям из яндекс продаться.
хорошо, что они бездари и просрали сделку.
Яндекс вполне успешно противостоит мировому гиганту на открытом рынке, тогда как Тиньков работает на закрытом банковском рынке, но бездари Яндекс?
Вот тоже удивляюсь. Яндекс - уникальная компания. Только с Яндекс.Маркетом просрали все полимеры. Уверен, что они смогут подвинуть Тинькофф на их территории. Разумеется, Тинькофф ни на какую территорию Яндекса забраться не сможет, да и не захочет. Очень хорошо для Яндекса, что сделка сорвалась.
Ничего удивительного в ситуации с маркетом нет.
Никто не хочет вовремя реформировать курицу несущую золотые яйца, а когда уже поздно, то реформа только добить может.
Но не все так плохо, как пишут о маркете, не мытьем, так катаньем они таки потихоньку вылепливают из него что-то путное, наблюдаю это изнутри.
История Яндекс Маркета, надеюсь, только начинается. В рамках СП развивать его было ошибкой
100%, всегда удивлялся, нахрена яндексу сбер, а сберу яндекс, зачем делать с нуля отдельный говно бренд, при наличии двух мощных брендов.
Заработный Артем
Хм, друг, чего ты радуешься? Ты сотрудник (-ца) из пиар-отдела, у тебя нет ни опциона tcs'а, ни премию за эту новость вам не обещали. Пусть хоть корпоратив в пятницу забабахают :-\
А что теперь в Тинькофф не принято выполнять свою работу только за зарплату?
«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»
Яндексу без Тинькова не обыграть Сбер
А Майкрософту не обыграть Амазон, Нетфликсу - ПайПал…
Блять, что вы несёте🤦🏻♂️
А можно из этих ярдов выделить чуть-чуть на то, чтоб рекламы тинька больше не видеть нигде? а то заябали
Эх Яндекс Яндекс..
Там Олежа же передумал и не зря как видим
Еще бы с маркетингом не заебывали
Здравствуйте, я не из Тинькофф.
Не хотите взять кредит под 36% годовых?
Недолго музыка будет играть)
Долго, очень долго) Альфа и сбер скоро подохнет
Сбер только вместе со страной подохнет.
Активы альфа и сбера - компаративные клиенты и ипотеки физиков. Более-менее можно поверить в нерушимость. У Танька физики в потреб кредитах, куда больше шансов дефолтнуться в след за своими клиентами.
Да и альфа со сбером системно значимые, красного спасут, падет зелёный, и спасать уже нечего.
Пора шортить
Ну покажите нам пример что ли, раз так уверены. С плечами, на все! Обогатитесь же!
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Это они так на новостях про таксофоны растут. Зарубежные инвесторы оценили 😂
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Короче, каминаут. Я тут намедни комментировал новость об очередном раунде европейского стартапа, оценка которого стала от 40 до 50 миллиардов в твердой валюте. Решив сравнить с российским стартапом Тинькова, я где-то нашел оценку в 24-28 миллиардов в той же твердой валюте. Но сегодня наш блог, на котором мы сейчас все вместе теряем бесценное время, написал, что оценка всего лишь 15 ярдов. Отсюда вывод: я не умею интернет, да и компьютер не очень.
Хороших выходных :)
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