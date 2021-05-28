Гендиректор сети поддержал их и даже пообщался по видеосвязи с новыми инвесторами, пишет Bloomberg.

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Стоимость акций сети онлайн-кинотеатров AMC выросла в три раза с начала недели, а в пятницу достигла максимума в $33,96 — это самая высокая цена за последние несколько лет, пишет Insider.

Рост акций за последние пять дней

Акции выросли благодаря действиям частных инвесторов — в Twitter под хэштегами «AMCSTRONG», «AMC500K» и «AMCAPES» призывают не продавать акции компании. Кроме того, акции AMC стали обсуждаемыми на Reddit.

💎🦍 @DiamondApe5

Today will be an almighty day but come green or red. WE HODL. #AMCAPES #AMC500k https://t.co/pt5stk2bLZ *not financial advice*Today will be an almighty day but come green or red. WE HODL. #AMCSTRONG

Стоимость акций начала расти после того, как китайский конгломерат Dailian Wanda Group продал большую часть принадлежавших ему акций AMC. Пользователи с Reddit увидели в этом возможность поддержать компанию и призвали покупать акции.

Bloomberg сообщило, что гендиректор сети Адам Арон поддержал новых частных инвесторов и даже пообщался с ними по видеосвязи. По мнению издания, рост акций может помочь AMC погасить долги в размере $10 млрд.