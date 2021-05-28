{"id":3660,"title":"\u0411\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e \u043b\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0438\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u044e","url":"\/redirect?component=advertising&id=3660&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/247966-pochemu-biometriya-budushchee-onlayn-bankinga&hash=3f3821f42674978e568fb305c5ee7ebb78afb4d6553d4d3f50fdddb0087c8739","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

Инвесторы с Reddit подняли стоимость акций сети кинотеатров AMC на 35%, до $33 — это максимум за несколько лет Статьи редакции

Гендиректор сети поддержал их и даже пообщался по видеосвязи с новыми инвесторами, пишет Bloomberg.

24 24 комментария
Форум
1576 просмотров

Стоимость акций сети онлайн-кинотеатров AMC выросла в три раза с начала недели, а в пятницу достигла максимума в $33,96 — это самая высокая цена за последние несколько лет, пишет Insider.

Рост акций за последние пять дней

Акции выросли благодаря действиям частных инвесторов — в Twitter под хэштегами «AMCSTRONG», «AMC500K» и «AMCAPES» призывают не продавать акции компании. Кроме того, акции AMC стали обсуждаемыми на Reddit.

💎🦍 @DiamondApe5
*not financial advice*
Today will be an almighty day but come green or red. WE HODL. #AMCSTRONG #AMCAPES #AMC500k https://t.co/pt5stk2bLZ

Стоимость акций начала расти после того, как китайский конгломерат Dailian Wanda Group продал большую часть принадлежавших ему акций AMC. Пользователи с Reddit увидели в этом возможность поддержать компанию и призвали покупать акции.

Bloomberg сообщило, что гендиректор сети Адам Арон поддержал новых частных инвесторов и даже пообщался с ними по видеосвязи. По мнению издания, рост акций может помочь AMC погасить долги в размере $10 млрд.

  • В декабре 2020 года AMC предупредила инвесторов, что к середине января 2021 года её может ждать банкротство. Среди причин в компании назвали пандемию и решение Warner Bros. выпускать все фильмы 2021 года одновременно в HBO Max и традиционном прокате.
  • В январе 2021 года после действий сообщества Reddit r/WallStreetBets, выросла стоимость акций GameStop, а также и других непопулярных компаний — например, сети кинотеатров AMC, Nokia и BlackBerry.
  • На росте стоимости акций AMC смогла привлечь $1 млрд, расплатиться с долгами и избежать банкротства.
Итоги «войны» Reddit и Уолл-стрит для её героев…
На скачках стоимости акций заработали множество частных инвесторов и некоторые фонды — но не сама…
vc.ru

#новость #amc

24 24 комментария
12
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amc"], "comments": 24, "likes": 12, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 251920, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 May 2021 19:34:02 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nikolay Ganin

11

Закиньте им кто-нибудь идею поднять рубль

Ответить

Raimond Vladimirov

Nikolay
3
Ответить

Fanis Alchinov

Nikolay
1

А давайте залетим на твиттер маска пусть подымит рублаь а? М?

Ответить

Nikolay Ganin

Fanis
0

У меня нет твиттера))

Ответить

Юрий Другач

Nikolay
0

не благодарите

Ответить

Nikolay Ganin

Юрий
1

Челом бью, батенька! Я с этой диковинкой электрической пока справляться не научился.

Ответить

Юрий Другач

Nikolay
0

Посмотрите, может на Geekbrains курс есть

Ответить

Fanis Alchinov

Nikolay
0

У меня тоже)

Ответить

Юрий Другач

Nikolay
0

Полагаю, Байден это предвидел и подстраховался

Ответить

Nikolay Ganin

Юрий
2

Так и знал, что он VC читает

Ответить

Юрий Другач

Nikolay
3

Думаю, ему Псаки докладывает. Ну а она уже да, с утречка, под кофеек, троллит тут сидит

Ответить

Вася Пражкин

Nikolay
0

Он не просто читает, а руководствуется. Постигает, так сказать, все глубины глубин русского коллективного разума.

Ответить

evilnw

Nikolay
0

Такое даже Маску не по силам.

Ответить

А. С.

Nikolay
0

Зачем? Не поддерживаете курс власти?

Минфин с пятницы увеличит ежедневные покупки…
Если не случится новых глобальных потрясений, на курсе рубля это не отразится
www.vedomosti.ru
Ответить

Nikolay Ganin

А.
0

Это у них хитрый план такой - выкупить всю валюту, чтоб рынок обрушить.
Чисто stonks

Ответить

Вася Пражкин

Nikolay
0

Поднял соточку сегодня. Не благодарите.

Ответить

Alex Black

1

Опять я опоздал на хайп-распродажу

Ответить

Вася Пражкин

Alex
0

Можете сейчас взять. Как раз на распродажу с хаев успеете.

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Halt and catch fire от AMC хороший сериал был. Так что поддерживаю!

Ответить

Родион Галанев

0

Так в 3 раза или на 35%?

Ответить

madkliq

0

Неделю пампят компанию с капитализацией 5 млрд. на х2. Что-то это не выглядит впечатляюще.

Ответить

Вася Пражкин

madkliq
0

Так это еще не памп, а разогрев.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Mike K

0

С GameStop ещё можно было попытаться что-то придумать, а у AMC то какие перспективы? Смотреть дома становится всё удобнее, доступны вполне достойные качество картинки и звука. В кинотеатр идти разве что за IMAX, но и то, количество минусов будто бы перевешивает 🤔

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Александр Кучеряев

–1

Тот момент когда белые старички в пиджаках задумались о том что придется продавать частный джет, но простые ребята с реддита поддержали их. Теперь даже особняк прислуги можно выкупить обратно

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital IP
Подписан
Отписаться
От блокчейна до суда: десять способов защитить интеллектуальную собственность
Базовые инструменты, чтобы снизить риски, возникающие в творческой и предпринимательской деятельности.
TikTok
Подписан
Отписаться
#БрендыВТренде: TikTok предложит пользователям сделать рекламу для брендов
TikTok for Business предлагает бизнесу возможность коммуницировать с аудиторией на одном языке. Пользователи TikTok тво…
1
Selectel
Подписан
Отписаться
Microsoft закрывает ОС Windows 10X для гаджетов с двумя экранами
Microsoft закрывает масштабный проект операционную систему Windows 10X. Изначально ОС проектировалась для гаджетов с дв…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Kalashnikoff
за день
это не прикрытое давление на журналистов. немедленно удалите комментарий.
Объём транзакций в «Гидре» вырос в 150 раз с 2016 года после закрытия международных маркетплейсов в даркнете — «Ъ»
Артем Голендберг
за неделю
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Комментарии

Родион Галанев

Капитализация группы «Тинькофф…

Dimych Pupkin

Пути принятия балконофф… и окон…

Иван Мараховка

Как я 8 лет боролся с…

Антон Штадлер

Капитализация группы «Тинькофф…

Вася Пражкин

Инвесторы с Reddit подняли…

Вася Пражкин

Инвесторы с Reddit подняли…

Andreas Lapueros

Мой переезд в курортный город…

Родион Галанев

Инвесторы оценили соцсеть с…

Вася Пражкин

Инвесторы с Reddit подняли…

Илья Прокопенко

Nissan c партнёром вложит $1,8…

Вася Пражкин

Инвесторы с Reddit подняли…

Василий Израилевич…

Не получается перейти от…

Дмитрий Дмитрий

Передумал покупать телефон на…

Дмитрий Евсеев

Как заработать 67$ млн в год на…

роман алиференко

Капитализация группы «Тинькофф…

Илья Шишкунов

Правительство России…

Konstantin…

«Сбер» запретил пополнять…

Юрий Другач

Инвесторы с Reddit подняли…

Nikolay Ganin

Инвесторы с Reddit подняли…

Nikolay Ganin

Инвесторы с Reddit подняли…
null