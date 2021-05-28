Инвесторы с Reddit подняли стоимость акций сети кинотеатров AMC на 35%, до $33 — это максимум за несколько лет Статьи редакции
Гендиректор сети поддержал их и даже пообщался по видеосвязи с новыми инвесторами, пишет Bloomberg.
Стоимость акций сети онлайн-кинотеатров AMC выросла в три раза с начала недели, а в пятницу достигла максимума в $33,96 — это самая высокая цена за последние несколько лет, пишет Insider.
Акции выросли благодаря действиям частных инвесторов — в Twitter под хэштегами «AMCSTRONG», «AMC500K» и «AMCAPES» призывают не продавать акции компании. Кроме того, акции AMC стали обсуждаемыми на Reddit.
Стоимость акций начала расти после того, как китайский конгломерат Dailian Wanda Group продал большую часть принадлежавших ему акций AMC. Пользователи с Reddit увидели в этом возможность поддержать компанию и призвали покупать акции.
Bloomberg сообщило, что гендиректор сети Адам Арон поддержал новых частных инвесторов и даже пообщался с ними по видеосвязи. По мнению издания, рост акций может помочь AMC погасить долги в размере $10 млрд.
- В декабре 2020 года AMC предупредила инвесторов, что к середине января 2021 года её может ждать банкротство. Среди причин в компании назвали пандемию и решение Warner Bros. выпускать все фильмы 2021 года одновременно в HBO Max и традиционном прокате.
- В январе 2021 года после действий сообщества Reddit r/WallStreetBets, выросла стоимость акций GameStop, а также и других непопулярных компаний — например, сети кинотеатров AMC, Nokia и BlackBerry.
- На росте стоимости акций AMC смогла привлечь $1 млрд, расплатиться с долгами и избежать банкротства.
Закиньте им кто-нибудь идею поднять рубль
А давайте залетим на твиттер маска пусть подымит рублаь а? М?
У меня нет твиттера))
не благодарите
Челом бью, батенька! Я с этой диковинкой электрической пока справляться не научился.
Полагаю, Байден это предвидел и подстраховался
Так и знал, что он VC читает
Думаю, ему Псаки докладывает. Ну а она уже да, с утречка, под кофеек, троллит тут сидит
Он не просто читает, а руководствуется. Постигает, так сказать, все глубины глубин русского коллективного разума.
Зачем? Не поддерживаете курс власти?
Это у них хитрый план такой - выкупить всю валюту, чтоб рынок обрушить.
Чисто stonks
Опять я опоздал на хайп-распродажу
Неделю пампят компанию с капитализацией 5 млрд. на х2. Что-то это не выглядит впечатляюще.
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Комментарий удален
С GameStop ещё можно было попытаться что-то придумать, а у AMC то какие перспективы? Смотреть дома становится всё удобнее, доступны вполне достойные качество картинки и звука. В кинотеатр идти разве что за IMAX, но и то, количество минусов будто бы перевешивает 🤔
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Тот момент когда белые старички в пиджаках задумались о том что придется продавать частный джет, но простые ребята с реддита поддержали их. Теперь даже особняк прислуги можно выкупить обратно
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