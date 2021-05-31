Финансы
Маша Цепелева

ЦБ установил лимит для переводов через СБП в 150 тысяч рублей в день — «Сберу» придётся увеличить его в три раза Статьи редакции

Банки должны скорректировать лимиты до 10 июня.

  • Центральный банк запретил банкам снижать лимит на переводы по Cистеме быстрых платежей менее, чем до 150 тысяч рублей в день.
  • Банки, которые ограничивают лимит сильней, должны будут скорректировать его до 10 июня 2021 года включительно. К таким организациям относится «Сбер», он ограничил переводы по СБП до 50 тысяч рублей в сутки.
  • На момент написания заметки в пресс-службе «Сбера» не ответили на вопросы vc.ru, почему лимит по СБП ограничен в три раза и когда его увеличат.
  • Также Банк России обязал всех участников СБП с 1 апреля 2022 года обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки через приложение «СБПэй» по QR-кодам.

#новость #сбп

3831 просмотров
75 75 комментариев
22
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75 комментариев
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Алейченко Сергей

43

Наконец-то Сбер начнут напрягать. В Сбере самые ужасные условия перевода. По спб 50 тыс в даёт и максимум 100 тыс за мес. Это реально бред.

У Тинькова 1,5 млн за мес и за одну транзакцию не больше 150 тыс. это нормально. Поэтому Тиньков и любят, для людей делает сервис. А не для себя.

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Valentin Zverev

Алейченко
35

Вот последнее предложение было лишнее )

Ответить

artёm rudomёtov

Valentin
1

С языка снял

Ответить

badResistor

Алейченко
2

более того по сбп сбер вечно выдает ошибку что недоступно, только сегодня помогал знакомым делать перевод и сбер выкидывал ошибку.

Ответить

Анон Плиз

Алейченко
0

Так Сберу ничего не мешает поставить месячный лимит в те же 150к))

Ответить

Тигран Геворкян

Анон
0

Удалите, сделают же :)

Ответить

Denis Kiselev

Алейченко
0

Сбер. Сделан как для себя!)) М. Д. С.

Ответить

Дэни Трэхо

Алейченко
0

Сбер не даёт выйти за рамки 100 тыс даже с комиссией?

Ответить

Дмитрий

31

Лучше бы заставили их автоматически включать эти переводы, сейчас многие люди платят комиссию даже не зная, что можно иначе

Ответить

Артем Голендберг

Дмитрий
17

Да вроде везде и включено, кроме Сбера естественно. У него надо залезть в настройки и поставить галочку. Я закалебался всем своим контрагентам это обьяснять.

Ответить

Mariya Ky

Артем
3

В настройки приложения, надо оговорочку, в ПК версии даже нет функционала. Все для людей, конечно же.

Ответить

Андрей Шадрин

Дмитрий
2

Вспоминается тот же Сбер, в котором изначально что бы включить СБП нужно было залезть в дебри приложения.

Ответить

TheLobsterBox .

Андрей
12
Ответить

MyTxtWebPage

TheLobs…
0
Ответить

badResistor

Андрей
2

так до сих пор осталось так же

Ответить

Arseniy Kirsanov

Андрей
1

Да ТОЛЬКО в Сбере и было, так как они мутили альтернативную ПС. Остальные банки СБП пиарили.

Ответить

Анон Плиз

Андрей
1

Там бОльшая проблема в том, что включить можно только в приложении, веб-версия пролетает. Есть банки, которые срут юзеру на голову еще больше: в Альфе в веб-банке вообще нет СБП, какие-то банки требуют прийти ножками и после подачи заявления включат этот СБП

Ответить

Илитный Иксперт

Дмитрий
–1

Бойтесь своих желаний. Как только всех загонят в СБП, будут постепенно все остальное запрещать, и наличку тоже. Да впринципе уже запрещают потихоньку

Ответить

Алексей Покупкин

Илитный
–1

Зачем вам наличка, если вы честный человек. Так только минимум самый на всякий случай, а так qr платежи удобнее намного.

Ответить

Михаил Похеров

Алексей
4

Вы из этих, адептов клуба кристально чистых  людей? Или из ботов? 

В любом случае, +100 единиц социального рейтинга вам, товарищ 

Ответить

badResistor

Илитный
0

нет, там с 2022 года СБП будет для банков станет не бесплатный(да-да, сбер из воздуха делает деньги по переводам), а с 2023 может оказаться и для пользователей.

Ответить

Илитный Иксперт

badResi…
0

Если будет коммиссия для юзеров, СБП никому не нужен будет

Ответить

Arseniy Kirsanov

Дмитрий
0

Не все или не во всех своих банках люди хотят их врубать. Плюс как минимум надо выбирать банк для перевода себе по дефолту. Явно не сам банк это должен делать :)

Ответить

Илья Посаженников

Arseniy
0

Чтобы выбрать дефолтный банк, нужно ввести СМС-код от СБП, банк его навряд ли может узнать и ввести самостоятельно.

Ответить

Nikolay Kulakov

Илья
0

Альфа споконой сделала сама.

Ответить

Миша Магадан

4

Почему ЦБ так активно топит за СБП? Какой тут подвох?

Ответить

Илья Курочкин

Миша
7

Нет интерчейнджа (виза, мастер кард)

Ответить

Миша Магадан

Илья
0

Типа переводы идут внутри банковской систем России только по межбанковским каналам?

Ответить

Илья Курочкин

Миша
2

Да, без комиссии третьих платежных компаний. За счёт этого комиссия ниже.
Если сейчас предлагается условно 1,8% на стандартный интернет эквайринг, то тот же СБП (оплата по qr) 0,8%.

Ответить

Анон Плиз

Илья
1

Надо, правда, сказать, что из этих 1.8% сама платежная система получает малую часть)

Ответить

Алексей Покупкин

Анон
1

А почти все деньги получает Сбер, поэтому и не хочет отказываться, от ограбления населения столь высокой комиссией.

Ответить

Илья Курочкин

Алексей
1

С этим согласен.
Оплата по qr сберовскому вообще вещь странная. Вроде все внутри банка, а берут 1,5%.

Ответить

Михаил Похеров

Миша
4

Представьте что вы в СССР и у вас один банк 

Ответить

умный человек

Михаил
0
Ответить

Иван Иванов

Миша
2

Потому что ЦБ потом впилит свою комиссию в обе стороны. Она была для банков, до 2022 бесплатно сделали. Для пользователей уже есть (крутануть ручку вниз, уменьшив лимиты несложно).

Ответить

badResistor

Иван
0

да там с 2023 может быть для пользователей введут. "Первая доза бесплатно"

Ответить

Илитный Иксперт

Миша
0

Хотят всех загнать внутрь СБП, а все остальное - запретить, включая наличку.

Ответить

Gleb Tyutikov

4

Ждите комиссию. 

Ответить

Владислав Медведев

Gleb
2

Я думаю они теперь просто уберут этот порог бесплатных переводов на 50к в месяц, а по сбер прайму какому нибудь будет бесплатно:)

Ответить

greg chudnoff

2

своим - всё, остальным - лишь закон (с)

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Для не местных, объясните что такое СБП, пжл?

Ответить

Андрей

Raimond
3

Система быстрых платежей. Очень полезная штука, позволяющая переводить деньги из одного банка в другой без комиссии. Часто так со сбера себе на Тинькофф перевожу и не плачу дополнительных процентов за перевод.

Ответить

Александр Якунин

Андрей
6

У Тинькофф просто карточку Сбера в приложении Тинькофф привязываешь и пополняешь бесплатно.

Ответить

Андрей

Алексан…
0

Несомненно это удобно, но бывают и ситуации когда переводишь деньги с знакомым человеком и его карточку, как правило, так просто не привяжешь)

Ответить

Александр Якунин

Андрей
2

«Часто так со сбера Себе» а вы масток переобуваться

Ответить

Дэни Трэхо

Алексан…
0

Некоторые банки и за стягиванием могут комиссию затребовать. Так что СБП беспроигрышный вариант перекинуть деньги.

Ответить

Александр Якунин

Raimond
1

В любой банк РФ мгновенный перевод физ лицу, дешево

Ответить

Vadim Preobrazhensky

Raimond
1

ЦБшная система перевода средств по номеру телефона внутри подключенных банков. Обычно самая выгодная.

Ответить

Vadim Preobrazhensky

1

Название слишком кликбейтное и некорректное. Там ведётся речь о введении лимитов(причем выглядит так, как-будто речь о максимальных цифрах), а фактически же снижение минимального порога, то есть улучшение условий

Ответить

Evgeniy Ogleznev

0

А что за приложение СБПэй???

Ответить

Ar AbduRashid

Evgeniy
2

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nspk.sbpay

Ответить

Evgeniy Ogleznev

Ar
0

Спасибо! Интересно, когда они сделают аналог ApplePay, чтобы эквайринговую комиссию снизить при оплате внутри приложений, может кто-то знает? Слышал, что в 3-ем квартале должны начать тестировать оплаты в POS-терминалах в обход платежных систем.

Ответить

Ar AbduRashid

Evgeniy
0

Наверное никогда не сделают...

Ответить

Антоха Казанцев

0

Самый нищевский ''СБП'' в кошельке ''Юмани'' лучше бы там увеличили, в этом кошельке всего лишь 3500 р в сутки, мда...

Ответить

Иван Шеметов

Антоха
1

Так всем постановили минимум 150к в день, что не так? 

Ответить

Антоха Казанцев

Иван
0

так ''Юмани'' это же не банк, или к кошелькам это тоже относится? тут говорится именно про банки)

Ответить

Ar AbduRashid

Антоха
1

Любые безналичные денежные шевеления мимо банков в РФ запрещены, за любым кошельком прячется банк

Ответить

Максим Михайлов

0

Может, сбер сделает еще список банков не в дурацком алфавитном порядке, а в порядке значимости, как это сделано у тиньк? :)

Ответить

badResistor

Максим
1

сберу много чего сделать надо не по дурацки, но это сбер - пользователь должен страдать и платить!

Ответить

Андрей Арсенович

0

Уязвимостей много в этой системе быстрых платежей

Ответить

badResistor

Андрей
0

какие?

Ответить

Андрей Арсенович

badResistor
0

Можно узнать в каких банках есть счета у получателя И так далее

Ответить

Антоха Казанцев

Андрей
0

и что это даёт мошеннику? номер карты не светится же

Ответить

Андрей Арсенович

Антоха
0

Фамилия имя отчество, номер телефона

Ответить

Антоха Казанцев

Андрей
1

а как ещё переводить через сбп?) только номер телефона указывается, это безопаснее, в отличии от номера карты) ну и имя фамилия и отчество что тебе даст? как и номер телефона

Ответить

Владислав Митюкляев

0

Кажется, это Система Быстрых Платежей

Ответить

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Илья Пономарев

0

У ЮМани самый низкий лимит - 3000 в сутки.

Ответить

Иван Шеметов

0

Qiwi наконец то нагнут за их сбп с лимитом в 3500 в день, при этом нужно проделать шаманскую работу, чтобы найти как перевести и при этом только через сайт 

Ответить

Timofei B.

Иван
0

Через приложение тоже переводится: Платежи и переводы -> Системы денежных переводов -> Система быстрых платежей

Ответить

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Сергей Висман

0

Ура, давно пора прогнуть Сбер

Ответить

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ilia

0

Хм... Да тут не только Сбер задело - тот же Райф в месяц (!) по СБП давал переводить минимум - 100.000

Ответить

Андрей Малых

0

Ничего, Греф все равно переиграет ЦБ и спрячет сбп еще дальше, чем сейчас.

Ответить

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Georgy Vachnadze

0

Ненавижу Сбер. Говнобанк на уровне Испанских говнобанков.

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Санти Воид

0

сначала сберу нужно научиться не отказывать в переводах по сбп по причине "недоступности сервиса"

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Md Alamin Hossain

0

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