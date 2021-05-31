ЦБ установил лимит для переводов через СБП в 150 тысяч рублей в день — «Сберу» придётся увеличить его в три раза Статьи редакции
Банки должны скорректировать лимиты до 10 июня.
- Центральный банк запретил банкам снижать лимит на переводы по Cистеме быстрых платежей менее, чем до 150 тысяч рублей в день.
- Банки, которые ограничивают лимит сильней, должны будут скорректировать его до 10 июня 2021 года включительно. К таким организациям относится «Сбер», он ограничил переводы по СБП до 50 тысяч рублей в сутки.
- На момент написания заметки в пресс-службе «Сбера» не ответили на вопросы vc.ru, почему лимит по СБП ограничен в три раза и когда его увеличат.
- Также Банк России обязал всех участников СБП с 1 апреля 2022 года обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки через приложение «СБПэй» по QR-кодам.
Наконец-то Сбер начнут напрягать. В Сбере самые ужасные условия перевода. По спб 50 тыс в даёт и максимум 100 тыс за мес. Это реально бред.
У Тинькова 1,5 млн за мес и за одну транзакцию не больше 150 тыс. это нормально. Поэтому Тиньков и любят, для людей делает сервис. А не для себя.
Вот последнее предложение было лишнее )
более того по сбп сбер вечно выдает ошибку что недоступно, только сегодня помогал знакомым делать перевод и сбер выкидывал ошибку.
Лучше бы заставили их автоматически включать эти переводы, сейчас многие люди платят комиссию даже не зная, что можно иначе
Да вроде везде и включено, кроме Сбера естественно. У него надо залезть в настройки и поставить галочку. Я закалебался всем своим контрагентам это обьяснять.
Вспоминается тот же Сбер, в котором изначально что бы включить СБП нужно было залезть в дебри приложения.
Да ТОЛЬКО в Сбере и было, так как они мутили альтернативную ПС. Остальные банки СБП пиарили.
Бойтесь своих желаний. Как только всех загонят в СБП, будут постепенно все остальное запрещать, и наличку тоже. Да впринципе уже запрещают потихоньку
Зачем вам наличка, если вы честный человек. Так только минимум самый на всякий случай, а так qr платежи удобнее намного.
Вы из этих, адептов клуба кристально чистых людей? Или из ботов?
В любом случае, +100 единиц социального рейтинга вам, товарищ
нет, там с 2022 года СБП будет для банков станет не бесплатный(да-да, сбер из воздуха делает деньги по переводам), а с 2023 может оказаться и для пользователей.
Не все или не во всех своих банках люди хотят их врубать. Плюс как минимум надо выбирать банк для перевода себе по дефолту. Явно не сам банк это должен делать :)
Чтобы выбрать дефолтный банк, нужно ввести СМС-код от СБП, банк его навряд ли может узнать и ввести самостоятельно.
Почему ЦБ так активно топит за СБП? Какой тут подвох?
Нет интерчейнджа (виза, мастер кард)
Типа переводы идут внутри банковской систем России только по межбанковским каналам?
Да, без комиссии третьих платежных компаний. За счёт этого комиссия ниже.
Если сейчас предлагается условно 1,8% на стандартный интернет эквайринг, то тот же СБП (оплата по qr) 0,8%.
А почти все деньги получает Сбер, поэтому и не хочет отказываться, от ограбления населения столь высокой комиссией.
С этим согласен.
Оплата по qr сберовскому вообще вещь странная. Вроде все внутри банка, а берут 1,5%.
Представьте что вы в СССР и у вас один банк
Потому что ЦБ потом впилит свою комиссию в обе стороны. Она была для банков, до 2022 бесплатно сделали. Для пользователей уже есть (крутануть ручку вниз, уменьшив лимиты несложно).
да там с 2023 может быть для пользователей введут. "Первая доза бесплатно"
Хотят всех загнать внутрь СБП, а все остальное - запретить, включая наличку.
Ждите комиссию.
Я думаю они теперь просто уберут этот порог бесплатных переводов на 50к в месяц, а по сбер прайму какому нибудь будет бесплатно:)
Для не местных, объясните что такое СБП, пжл?
У Тинькофф просто карточку Сбера в приложении Тинькофф привязываешь и пополняешь бесплатно.
«Часто так со сбера Себе» а вы масток переобуваться
Некоторые банки и за стягиванием могут комиссию затребовать. Так что СБП беспроигрышный вариант перекинуть деньги.
ЦБшная система перевода средств по номеру телефона внутри подключенных банков. Обычно самая выгодная.
Название слишком кликбейтное и некорректное. Там ведётся речь о введении лимитов(причем выглядит так, как-будто речь о максимальных цифрах), а фактически же снижение минимального порога, то есть улучшение условий
А что за приложение СБПэй???
Спасибо! Интересно, когда они сделают аналог ApplePay, чтобы эквайринговую комиссию снизить при оплате внутри приложений, может кто-то знает? Слышал, что в 3-ем квартале должны начать тестировать оплаты в POS-терминалах в обход платежных систем.
Самый нищевский ''СБП'' в кошельке ''Юмани'' лучше бы там увеличили, в этом кошельке всего лишь 3500 р в сутки, мда...
Так всем постановили минимум 150к в день, что не так?
так ''Юмани'' это же не банк, или к кошелькам это тоже относится? тут говорится именно про банки)
Любые безналичные денежные шевеления мимо банков в РФ запрещены, за любым кошельком прячется банк
Может, сбер сделает еще список банков не в дурацком алфавитном порядке, а в порядке значимости, как это сделано у тиньк? :)
сберу много чего сделать надо не по дурацки, но это сбер - пользователь должен страдать и платить!
Уязвимостей много в этой системе быстрых платежей
какие?
Можно узнать в каких банках есть счета у получателя И так далее
и что это даёт мошеннику? номер карты не светится же
Фамилия имя отчество, номер телефона
а как ещё переводить через сбп?) только номер телефона указывается, это безопаснее, в отличии от номера карты) ну и имя фамилия и отчество что тебе даст? как и номер телефона
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Qiwi наконец то нагнут за их сбп с лимитом в 3500 в день, при этом нужно проделать шаманскую работу, чтобы найти как перевести и при этом только через сайт
Через приложение тоже переводится: Платежи и переводы -> Системы денежных переводов -> Система быстрых платежей
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Хм... Да тут не только Сбер задело - тот же Райф в месяц (!) по СБП давал переводить минимум - 100.000
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сначала сберу нужно научиться не отказывать в переводах по сбп по причине "недоступности сервиса"
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