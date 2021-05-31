Компании теперь принадлежит около 65%.

Форум 561 просмотров

HeadHunter (HH) в отчёте о финансовых показателях по итогам первого квартала 2021 года раскрыла подробности консолидации Skillaz в дочернюю компанию.

До сделки HeadHunter имела долю в 25,01% и опционы на покупку 40,01%. 26 мая компания реализовала опцион «исходя из результатов Skillaz в первом квартале 2021 года, будущих бизнес-планов и прогнозируемых будущих денежных потоков». Сделка обошлась HH в 623 млн рублей.

После консолидации Skillaz HH рассчитывает увеличить выручку на 45-50% по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом.

По данным базы «Контур.Фокус», выручка Skillaz (ООО «Скилаз») по итогам 2020 года составила 346,5 млн рублей, прибыль — 71,9 млн рублей.

Мы считаем, что это приобретение приведет к уникальному сочетанию мощной платформы поиска и технологии автоматизированного подбора персонала, которое позволит нам предоставлять комплексные решения для корпоративных клиентов. Михаил Жуков гендиректор HeadHunter Group

На момент написания заметки HH не ответили на вопросы vc.ru о конкретных планах после консолидации компании и других подробностях сделки. В Skillaz отказались от комментариев.