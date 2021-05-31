HeadHunter получил контроль в сервисе для автоматизации рекрутинга Skillaz Статьи редакции
Компании теперь принадлежит около 65%.
HeadHunter (HH) в отчёте о финансовых показателях по итогам первого квартала 2021 года раскрыла подробности консолидации Skillaz в дочернюю компанию.
До сделки HeadHunter имела долю в 25,01% и опционы на покупку 40,01%. 26 мая компания реализовала опцион «исходя из результатов Skillaz в первом квартале 2021 года, будущих бизнес-планов и прогнозируемых будущих денежных потоков». Сделка обошлась HH в 623 млн рублей.
После консолидации Skillaz HH рассчитывает увеличить выручку на 45-50% по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом.
По данным базы «Контур.Фокус», выручка Skillaz (ООО «Скилаз») по итогам 2020 года составила 346,5 млн рублей, прибыль — 71,9 млн рублей.
На момент написания заметки HH не ответили на вопросы vc.ru о конкретных планах после консолидации компании и других подробностях сделки. В Skillaz отказались от комментариев.
- Сервис Skillaz развивает систему автоматизированного подбора персонала. В 2020 году компании начала использовать WhatsApp Business для подключения чат-бота на любом из этапов отбора и общения с кандидатами.
- В 2019 году, когда HeadHunter купил 25% в Skillaz, источники «Ведомостей» оценивали сделку в 250 млн рублей, а компанию — в 1 млрд рублей.
Вау! До НН докатился прогресс. Значит, ждём повышения тарифов. В этом он точно впереди всех))
Через полгода это будет Sber Mega Skillaz HH ?)
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