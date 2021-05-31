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Финансы
Маша Цепелева

HeadHunter получил контроль в сервисе для автоматизации рекрутинга Skillaz Статьи редакции

Компании теперь принадлежит около 65%.

4 4 комментария
Форум
561 просмотров

HeadHunter (HH) в отчёте о финансовых показателях по итогам первого квартала 2021 года раскрыла подробности консолидации Skillaz в дочернюю компанию.

До сделки HeadHunter имела долю в 25,01% и опционы на покупку 40,01%. 26 мая компания реализовала опцион «исходя из результатов Skillaz в первом квартале 2021 года, будущих бизнес-планов и прогнозируемых будущих денежных потоков». Сделка обошлась HH в 623 млн рублей.

После консолидации Skillaz HH рассчитывает увеличить выручку на 45-50% по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом.

По данным базы «Контур.Фокус», выручка Skillaz (ООО «Скилаз») по итогам 2020 года составила 346,5 млн рублей, прибыль — 71,9 млн рублей.

Мы считаем, что это приобретение приведет к уникальному сочетанию мощной платформы поиска и технологии автоматизированного подбора персонала, которое позволит нам предоставлять комплексные решения для корпоративных клиентов.

Михаил Жуков
гендиректор HeadHunter Group

На момент написания заметки HH не ответили на вопросы vc.ru о конкретных планах после консолидации компании и других подробностях сделки. В Skillaz отказались от комментариев.

  • Сервис Skillaz развивает систему автоматизированного подбора персонала. В 2020 году компании начала использовать WhatsApp Business для подключения чат-бота на любом из этапов отбора и общения с кандидатами.
  • В 2019 году, когда HeadHunter купил 25% в Skillaz, источники «Ведомостей» оценивали сделку в 250 млн рублей, а компанию — в 1 млрд рублей.

#новость #skillaz #headhunter

4 4 комментария
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4 комментария
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greg chudnoff

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круто, чо

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Lena *

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Вау! До НН докатился прогресс. Значит, ждём повышения тарифов. В этом он точно впереди всех))

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Slava Kurilkin

0

Через полгода это будет Sber Mega Skillaz HH ?) 

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Ar AbduRashid

Slava
0

'Супер' забыли

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