Финансы
Евгения Евсеева

«Cовкомбанк» раскрыл сумму покупки банка «Восточный» из дела Калви — 8,7 млрд рублей при оценке в 9,8 млрд рублей Статьи редакции

Это в 2,5 раза меньше капитала банка на начало мая 2021 года.

  • «Совкомбанк» купил в апреле 88% «Восточного» у его основных акционеров за 8,7 млрд рублей, пишет VTimes со ссылкой на отчетность банка по МСФО за первый квартал.
  • Таким образом, «Совкомбанк» оценил весь банк в 9,8 млрд рублей. Это в 2,5 раза меньше капитала банка — по данным «Банки.ру», он на 1 мая составлял 24,6 млрд рублей.
  • В марте 2021 года «Совкомбанк» объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке банка «Восточный».
  • В мае банк направил публичную оферту миноритариям «Восточного» о приобретении у них оставшихся акций по цене 0,0137 рублей, или 1,3 млрд рублей. Как пишет VTimes, тогда выходило, что банк оценили в 11 млрд.
  • В результате акционеры получили от продажи банка значительно меньше, чем в него инвестировали, пишет издание. Например, Baring Vostok вложил в «Восточный» более 20 млрд рублей с 2010 года, инвестиции других владельцев «оценить сложнее».
  • Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве. Следствие заявило, что он убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции. В октябре 2020 года акционеры банка подписали мировое соглашение.

#новость #совкомбанк #восточныйбанк

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Небольшой жёлтый робот

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Ну и стоило оно того?

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Konstantin Mayer

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СовКомБанкВосточный не?

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Raimond Vladimirov

Konstantin
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А если их купит Сбербанк, то будет СберМегаСовКомБанкВосточный

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Антон Волков

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Откуда у этих бомжей такие деньги 

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