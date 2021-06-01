Это финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы или профессиональные участники рынка ценных бумаг.

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В базу с данными включили более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Регулятор выявляет нелегальные компании с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций

В списке представлены компании, которые ЦБ выявил с 2020 года — по каждой указано название, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения. База будет постоянно обновляться.

Например, в списке есть финансовая пирамида Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери». Туда также попал популярный американский брокер Interactive Brokers — в апреле 2021 года он прекратил работу с российскими партнёрами.

Также в базе есть компании, чьи названия совпадают с известными организациями — например, ООО «Ренессанс Брокер». На официальном сайте брокера при первом посещении появляется предупреждение, что их товарный знак могут использовать мошенники.

В список попали компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности, пишет «Коммерсантъ».

Регулятор предполагает, что в ЦБ могут обращаться за исключением из списка. «Будем рассматривать такие обращения», — заявил изданию директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.