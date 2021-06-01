Antares Limited, Interactive Brokers и другие: ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний Статьи редакции
Это финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы или профессиональные участники рынка ценных бумаг.
В базу с данными включили более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Регулятор выявляет нелегальные компании с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций
В списке представлены компании, которые ЦБ выявил с 2020 года — по каждой указано название, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения. База будет постоянно обновляться.
Например, в списке есть финансовая пирамида Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери». Туда также попал популярный американский брокер Interactive Brokers — в апреле 2021 года он прекратил работу с российскими партнёрами.
Также в базе есть компании, чьи названия совпадают с известными организациями — например, ООО «Ренессанс Брокер». На официальном сайте брокера при первом посещении появляется предупреждение, что их товарный знак могут использовать мошенники.
В список попали компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности, пишет «Коммерсантъ».
Регулятор предполагает, что в ЦБ могут обращаться за исключением из списка. «Будем рассматривать такие обращения», — заявил изданию директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также подчеркнул, что никто не мешает компаниям обратиться в суд, чтобы регулятор доказал справедливость своего решения.
А к Interactive Brokers какие претензии?
А что не так с альпари?
Это только рассмотренные кейсы. А сколько ещё... Правильно Мавроди говорил про мамонтов.
Мне интересно а куда смотрит прокуратура?... Почему своих не прикрывает
скорее всего нет достаточных основания, но уже есть явные сомнительные факты. Я так понимаю список ничего и ни к чему не обязывает.
Ну знаете если я напишу на заборе "***** вор" что тоже никого не обязывает. То очень быстро прочность моей двери будет проверять ОМОН
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