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Финансы
Евгения Евсеева

Antares Limited, Interactive Brokers и другие: ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний Статьи редакции

Это финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы или профессиональные участники рынка ценных бумаг.

12 12 комментариев
1752 просмотров

В базу с данными включили более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Регулятор выявляет нелегальные компании с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций

В списке представлены компании, которые ЦБ выявил с 2020 года — по каждой указано название, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения. База будет постоянно обновляться.

Например, в списке есть финансовая пирамида Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери». Туда также попал популярный американский брокер Interactive Brokers — в апреле 2021 года он прекратил работу с российскими партнёрами.

Также в базе есть компании, чьи названия совпадают с известными организациями — например, ООО «Ренессанс Брокер». На официальном сайте брокера при первом посещении появляется предупреждение, что их товарный знак могут использовать мошенники.

В список попали компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности, пишет «Коммерсантъ».

Регулятор предполагает, что в ЦБ могут обращаться за исключением из списка. «Будем рассматривать такие обращения», — заявил изданию директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также подчеркнул, что никто не мешает компаниям обратиться в суд, чтобы регулятор доказал справедливость своего решения.

#новость #цб

12 12 комментариев
8
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12 комментариев
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Dmitri Vasenkov

5

А к Interactive Brokers какие претензии?

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Путачок

Dmitri
4

Чтобы бабло не выводили, очевидно же)) Если суда нет, можно что угодно чем угодно объяснить.

Ответить

Вася Пражкин

Dmitri
1

Конкурент Сбера, этого мало?

Ответить

Daser Urban

1

А что не так с альпари?

Ответить

Канищев Максим

Daser
4

Дикая кухня

Ответить

Daser Urban

Канищев
–1

Но это точно не скам

Ответить

One Geek

1

Это только рассмотренные кейсы. А сколько ещё... Правильно Мавроди говорил про мамонтов.

Ответить

Александр Еремин

0

Мне интересно а куда смотрит прокуратура?... Почему своих не прикрывает

Ответить

badResistor

Александр
1

скорее всего нет достаточных основания, но уже есть явные сомнительные факты. Я так понимаю список ничего и ни к чему не обязывает.

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Александр Еремин

badResistor
0

Ну знаете если я напишу на заборе "***** вор" что тоже никого не обязывает. То очень быстро прочность моей двери будет проверять ОМОН

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badResistor

Алексан…
2

"это другое")))

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Математический крюк

0

Куча криптопомоек в списке, у некоторых сайты уже прекратили существование)

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