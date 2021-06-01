«Сбер» рассказал о типичном колл-центре мошенников: совершают 3-7 тысяч звонков в сутки, получают около $1 млн в месяц Статьи редакции
Телефонное мошенничество — «угроза номер один» в сфере клиентской безопасности, говорят в банке.
В 2020 году количество мошеннических звонков гражданам превысило 15 млн, а сам «Сбербанк» получил 3,7 млн жалоб на мошенничество. Об этом говорится в презентации зампреда правления компании Станислава Кузнецова, пишет «РИА Новости».
- Один типичный колл-центр мошенников совершает от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, следует из презентации.
- Один сотрудник такого колл-центра в неделю получает от $70 до $3 тысяч, а организация в месяц — около $1 млн.
- В одной смене работает около 20 специалистов.
- В половине случаев дозвониться мошенникам не удаётся, «срабатывает» примерно 1% звонков.
В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических колл-центров находится в тюрьмах. Весной 2021 года Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО.
С мошенниками борются и сами банки: например, выпускают определители номеров в приложениях, а «Альфа-банк» предлагал денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет их поймать.
оч трудно поверить в то, что их не крышуют те, кто с ними должен бороться. это настолько просто, идентифицировать аномальную активность в автообзвоне и трассировке звонков, при таких объемах. тем более страдают наиболее социально незащищенные граждане. в какой то момент один из руководителей ФСИН даже в атаке оборзел настолько, что попросил на создание какой то спец системы защиты от тюремных колл центров пару ярдов из бюджета. тем самым признав, что тюрьмы по сути дырявые, и у них нет возможности обеспечить отсутствие там телефонов.
Была подобная тема. Сбербанк при своём величии, просто клал на все эти людские проблемы. Номера телефонов с которых звонят мошенники, живут месяцами. А Сбербанк щёлкает.
Греф - Копейки.
мне показалось, что сбер как раз единственный, кто эту проблему поднимает. я не слышал чтобы кто то в правоохранительных органах бил тревогу по этому поводу. только сбер время от времени и ноет, что негатив идет в сторону банка и никто ничего не хочет делать
Такое бывает, когда банк занимается не банковской сферой. Все время уходит на покупку бизнесов - не бережёт себя. О России думает.
Так это нужно работать, анализировать звонки, транзакции, копаться в большом объеме информации. Сложно, долго... А можно просто открыть контакт и набить палок на репостах мемов или митингов.
да и так все анализируется и пишется, имхо. просто кому то не просто отказаться от своих долей в этом "бизнесе"
А самое важное Сбер сообщить вот забыл ... откуда у мошенников данные клиентов банка )) ведь не просто так народ дурят ! Мошенники им всю их историю платежей говорят и все паспортные данные называют , как тут старушку то на деньги не нагреть
Спасибо сберу за слитые данные
99% "мошенников" которые мне звонят, говорят имена с моих вымышленных аккаунтов на Авито, VK, Delivery Club и прочих. Оооочень редко (раз в год) когда кто-то говорит моё настоящее имя, как в банке. А историю платяжей и паспортные данные люди сами говорят, когда им на разогреве, за день-два до разводилова, звонят.
Какая разница на кого оформлен номер? Почему не взять и не заблокировать сотовую связь на территории тюрьмы? Это же простое решение, а не делается это по объективным причинам.
Блин а одному никак лям бачей в месяц не поднять? Только толпой в 30 мутных рож? А то мне как раз не хватает лям бачей)
Погодите у нас же все таки приличное издание про стартупы а не какая-то зэковская хрень, го юнит экономику считать.
Лям в месяц, 30 тыщ в сутки.
Допустим 30 харь, одна харя делает косарь баксов в сутки.
За сутки допустим 5 тыщ звонков totally.
Это 166 звонков делает одна харя за сутки.
Схема срабатывает на каждом сотом звонке.
Получается что каждые сутки харя разводит кого-то 1.6 раза в среднем.
Это получается средний чек 43к руб за развод.
Тут ещё надо вычесть расходы на обнал, видимо карты на бомжей и тп.
Но короче в целом вот так
это один центр.
интересно как доходы распределяется между участниками.
Откуда у него такие подробности? 🤔
Прям тюрьмы прям смешно, с учётом что большая часть этих колл центров вообще не в России...
Мне тут мошенника удалось на интервью развести. В общем он все цифры из этой презы подтверждает :) https://youtu.be/N9I4uizwgsw
Какие итоги то? Ждем новый закон, позволяющий прослушивать звонки и детектить звонки мошенников нейронкой? :)
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