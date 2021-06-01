Финансы
Таня Боброва

«Сбер» рассказал о типичном колл-центре мошенников: совершают 3-7 тысяч звонков в сутки, получают около $1 млн в месяц Статьи редакции

Телефонное мошенничество — «угроза номер один» в сфере клиентской безопасности, говорят в банке.

В 2020 году количество мошеннических звонков гражданам превысило 15 млн, а сам «Сбербанк» получил 3,7 млн жалоб на мошенничество. Об этом говорится в презентации зампреда правления компании Станислава Кузнецова, пишет «РИА Новости».

  • Один типичный колл-центр мошенников совершает от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, следует из презентации.
  • Один сотрудник такого колл-центра в неделю получает от $70 до $3 тысяч, а организация в месяц — около $1 млн.
  • В одной смене работает около 20 специалистов.
  • В половине случаев дозвониться мошенникам не удаётся, «срабатывает» примерно 1% звонков.

В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических колл-центров находится в тюрьмах. Весной 2021 года Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО.

С мошенниками борются и сами банки: например, выпускают определители номеров в приложениях, а «Альфа-банк» предлагал денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет их поймать.

#новость #сбер #мошенничество

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24 24 комментария
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24 комментария
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Денис Колокольцев

25

оч трудно поверить в то, что их не крышуют те, кто с ними должен бороться. это настолько просто, идентифицировать аномальную активность в автообзвоне и трассировке звонков, при таких объемах. тем более страдают наиболее социально незащищенные граждане. в какой то момент один из руководителей ФСИН даже в атаке оборзел настолько, что попросил на создание какой то спец системы защиты от тюремных колл центров пару ярдов из бюджета. тем самым признав, что тюрьмы по сути дырявые, и у них нет возможности обеспечить отсутствие там телефонов.

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Артем Павлючук

Денис
0

Была подобная тема. Сбербанк при своём величии, просто клал на все эти людские проблемы. Номера телефонов с которых звонят мошенники, живут месяцами. А Сбербанк щёлкает.

Греф - Копейки. 

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Денис Колокольцев

Артем
4

мне показалось, что сбер как раз единственный, кто эту проблему поднимает. я не слышал чтобы кто то в правоохранительных органах бил тревогу по этому поводу. только сбер время от времени и ноет, что негатив идет в сторону банка и никто ничего не хочет делать

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Артем Павлючук

Денис
–3

Такое бывает, когда банк занимается не банковской сферой. Все время уходит на покупку бизнесов - не бережёт себя. О России думает. 

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Эдуард Гладышев

Денис
0

Так это нужно работать, анализировать звонки, транзакции, копаться в большом объеме информации. Сложно, долго... А можно просто открыть контакт и набить палок на репостах мемов или митингов.

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Денис Колокольцев

Эдуард
0

да и так все анализируется и пишется, имхо. просто кому то не просто отказаться от своих долей в этом "бизнесе"

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Костя Жажиев

13

А самое важное Сбер сообщить вот забыл ... откуда у мошенников данные клиентов банка )) ведь не просто так народ дурят ! Мошенники им всю их историю платежей говорят и все паспортные данные называют , как тут старушку то на деньги не нагреть
Спасибо сберу за слитые данные

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Марк Захаров

Костя
0

99% "мошенников" которые мне звонят, говорят имена с моих вымышленных аккаунтов на Авито, VK, Delivery Club и прочих. Оооочень редко (раз в год) когда кто-то говорит моё настоящее имя, как в банке. А историю платяжей и паспортные данные люди сами говорят, когда им на разогреве, за день-два до разводилова, звонят.

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Дмитрий Васильев

5

Какая разница на кого оформлен номер? Почему не взять и не заблокировать сотовую связь на территории тюрьмы? Это же простое решение, а не делается это по объективным причинам. 

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Andreas Lapueros

1

Блин а одному никак лям бачей в месяц не поднять? Только толпой в 30 мутных рож? А то мне как раз не хватает лям бачей)

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Igor Filippov

Andreas
0

Не благодари https://vc.ru/life/244807-1-mln-dollarov-v-god-na-servise-photopea-bez-komandy-istoriya-ivana-kuckira

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Andreas Lapueros

Igor
0

Эээ так там в год а мне в месяц надо! Трубы горят!

Ответить

Andreas Lapueros

1

Погодите у нас же все таки приличное издание про стартупы а не какая-то зэковская хрень, го юнит экономику считать.
Лям в месяц, 30 тыщ в сутки.
Допустим 30 харь, одна харя делает косарь баксов в сутки.
За сутки допустим 5 тыщ звонков totally.
Это 166 звонков делает одна харя за сутки.
Схема срабатывает на каждом сотом звонке.
Получается что каждые сутки харя разводит кого-то 1.6 раза в среднем.
Это получается средний чек 43к руб за развод.
Тут ещё надо вычесть расходы на обнал, видимо карты на бомжей и тп. 
Но короче в целом вот так 

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Marat Nigametzianov

Andreas
0

это один центр.
интересно как доходы распределяется между участниками.

Ответить

Александр Комаров

0

Хороший стартап. Спасибо сбер

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Сергей Янзин

0

Откуда у него такие подробности? 🤔

Ответить

Leonid Sobchenko

Сергей
1

франшизу мб будут продавать, коробочное решение...

Ответить

Андрей Любимый

0

Главное "вовремя" чухнули ребята, молодцы...

Ответить

Константин Полухтин

0

Жду когда появится подписная модель.

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Pavel Steshin

0

Прям тюрьмы прям смешно, с учётом что большая часть этих колл центров вообще не в России...

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Timofey Abakumov

0

Мне тут мошенника удалось на интервью развести. В общем он все цифры из этой презы подтверждает :) https://youtu.be/N9I4uizwgsw

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Сергей Подгорный

0

Какие итоги то? Ждем новый закон, позволяющий прослушивать звонки и детектить звонки мошенников нейронкой? :)

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Kravtsov Digital

0

а франшизу еще нельзя купить?

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Sasha Lebedinskiy

0

Не понял из новости, Сбер их купил или нет?

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