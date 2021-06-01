Телефонное мошенничество — «угроза номер один» в сфере клиентской безопасности, говорят в банке.

В 2020 году количество мошеннических звонков гражданам превысило 15 млн, а сам «Сбербанк» получил 3,7 млн жалоб на мошенничество. Об этом говорится в презентации зампреда правления компании Станислава Кузнецова, пишет «РИА Новости».

Один типичный колл-центр мошенников совершает от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, следует из презентации.

Один сотрудник такого колл-центра в неделю получает от $70 до $3 тысяч, а организация в месяц — около $1 млн.



В одной смене работает около 20 специалистов.

В половине случаев дозвониться мошенникам не удаётся, «срабатывает» примерно 1% звонков.



В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических колл-центров находится в тюрьмах. Весной 2021 года Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО.

С мошенниками борются и сами банки: например, выпускают определители номеров в приложениях, а «Альфа-банк» предлагал денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет их поймать.