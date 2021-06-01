Стартап продолжит развивать собственный бренд, но интегрирует решения в продукты Mitek.

775 просмотров

Компания Mitek, которая занимается технологиями для подтверждения личности с помощью биометрии, приобрела 100% ID R&D. После сделки ID R&D получит до $49 млн в виде акций Mitek и наличных, рассказали vc.ru в компании. Распределение между акциями и деньгами участники сделки не раскрывают.

ID R&D — стартап российских разработчиков Алексея Хитрова и Константина Симончика, основанный в 2016 году. С помощью технологий ID R&D на основе ИИ финансовые и другие организации могут проводить аутентификацию личности клиентов.

Система работает так: чтобы создать новую учётную запись и совершить крупную онлайн-трансакцию, человеку нужно подтвердить личность с помощью документов, учётных и биометрических данных. ID R&D создали систему, которая отличает живое лицо и голос человека от цифровых копий, реальное от дипфейка.

После сделки решения ID R&D будут интегрированы в сервисы Mitek. Стартап продолжит предлагать свои технологии на рынке и работать под собственным брендом.

Мы гордимся тем, что присоединяемся к Mitek для масштабирования наших ведущих технологий голосовой биометрии и обнаружения дипфейков. Так мы сможем быстрее стать отраслевым центром передового опыта для более эффективной борьбы с мошенничеством. Алексей Хитров гендиректор ID R&D

Биометрические технологии ID R&D можно использовать в смартфонах через камеру и микрофон, на сайтах, в «умных» колонках, ТВ-приставках и других устройствах интернета вещей. Первые инвестиции компания привлекла от фонда Gagarin Capital в 2017 году. В 2019 году — получила $5,7 млн от Gagarin Capital Михаила Тавера и GSR Ventures. Среди своих клиентов ID R&D называет Microsoft, Alibaba и Samsung.

По оценкам Juniper Research, к 2025 году 1,4 млрд потребителей будут использовать распознавание лиц для обеспечения безопасных транзакций.



Демонстрация системы аутентификации по голосу