{"id":3660,"title":"\u0411\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e \u043b\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0438\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u044e","url":"\/redirect?component=advertising&id=3660&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/247966-pochemu-biometriya-budushchee-onlayn-bankinga&hash=3f3821f42674978e568fb305c5ee7ebb78afb4d6553d4d3f50fdddb0087c8739","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Американская Mitek купила основанный россиянами сервис распознавания пользователей по биометрии ID R&D Статьи редакции

Стартап продолжит развивать собственный бренд, но интегрирует решения в продукты Mitek.

0 Обсудить
775 просмотров

Компания Mitek, которая занимается технологиями для подтверждения личности с помощью биометрии, приобрела 100% ID R&D. После сделки ID R&D получит до $49 млн в виде акций Mitek и наличных, рассказали vc.ru в компании. Распределение между акциями и деньгами участники сделки не раскрывают.

ID R&D — стартап российских разработчиков Алексея Хитрова и Константина Симончика, основанный в 2016 году. С помощью технологий ID R&D на основе ИИ финансовые и другие организации могут проводить аутентификацию личности клиентов.

Система работает так: чтобы создать новую учётную запись и совершить крупную онлайн-трансакцию, человеку нужно подтвердить личность с помощью документов, учётных и биометрических данных. ID R&D создали систему, которая отличает живое лицо и голос человека от цифровых копий, реальное от дипфейка.

После сделки решения ID R&D будут интегрированы в сервисы Mitek. Стартап продолжит предлагать свои технологии на рынке и работать под собственным брендом.

Мы гордимся тем, что присоединяемся к Mitek для масштабирования наших ведущих технологий голосовой биометрии и обнаружения дипфейков. Так мы сможем быстрее стать отраслевым центром передового опыта для более эффективной борьбы с мошенничеством.

Алексей Хитров
гендиректор ID R&D
  • Биометрические технологии ID R&D можно использовать в смартфонах через камеру и микрофон, на сайтах, в «умных» колонках, ТВ-приставках и других устройствах интернета вещей. Первые инвестиции компания привлекла от фонда Gagarin Capital в 2017 году. В 2019 году — получила $5,7 млн от Gagarin Capital Михаила Тавера и GSR Ventures. Среди своих клиентов ID R&D называет Microsoft, Alibaba и Samsung.
  • По оценкам Juniper Research, к 2025 году 1,4 млрд потребителей будут использовать распознавание лиц для обеспечения безопасных транзакций.
Демонстрация системы аутентификации по голосу
Демонстрация системы аутентификации по лицу

#новость #инвестиции

0 Обсудить
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 0, "likes": 6, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 253396, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Jun 2021 19:35:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Академия Ростеха
Подписан
Отписаться
Подготовка кадров в эпоху роботизации
Сегодня одним из главных драйверов роста производства является роботизация. Как процессы автоматизации влияют на рынок…
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Мультипликаторы VS консенсус-таргеты. На что ориентироваться инвестору
Основные методы оценки бумаг позволяют сделать различающиеся выводы. Не всегда очевидно, какой подход лучше использоват…
Evrone
Подписан
Отписаться
Доклады первого Golang-митапа от Evrone: от дженериков к ORM
Более 200 участников первого митапа по Go от Evrone 27 мая устроили спикерам допрос с пристрастием и горячую дискуссию…

Показать еще

Лучшие комментарии
Ware Wow
за день
Delivery Club запустил доставку на гидроциклах к яхтам и катерам в Сочи
Eugene Pastukhov
за неделю
человек является клиентом, у него установлено даже мобильное приложение и они не могут для подтверждения кредита прислать push!? Они там что, всех сотрудников заменили на Моргенштерна?
«Альфа-Банк»: на меня оформили кредит по поддельным документам — на мой взгляд, банк допустил ряд грубых ошибок
Комментарии

никита королев

Бывший глава израильского…

Елена Кучерявенко

Текучка стажеров такая, что…

Timofey Abakumov

«Сбер» рассказал о типичном…

Soviet Pooh

Почему ваша компания…

Путачок

Госдума поддержала в первом…

Елена Кучерявенко

Текучка стажеров такая, что…

Evgeny Shershukov

Мошенники сняли с кредитки…

никита королев

Правительство разрешило…

Andreas Lapueros

«Сбер» рассказал о типичном…

Александр Якунин

«Если бы я инвестировал чужие…

Родион Галанев

Xiaomi показала устройство…

Andreas Lapueros

«Сбер» рассказал о типичном…

Дмитрий Тенетович

«Сбер» рассказал о типичном…

Andreas Lapueros

«Сбер» рассказал о типичном…

Salavat Suleymanov

Wildberries не оплачивает…

Анон Плиз

«Яндекс.Недвижимость» запустила…

Соня Карлова

За 3 дня создали четыре…

Irina Silvestrova

Досиделся, или история о том…

Igor Filippov

В России начались продажи…

greg chudnoff

Xiaomi показала устройство…
null