ЦБ объяснил критерии включения иностранных брокеров в «чёрный список»: среди них русскоязычная реклама и приложения Статьи редакции
Работать с зарубежными брокерами россияне могут, но на свой риск, подчеркнул регулятор.
«Чёрный список» организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам, формировался в том числе на основе их рекламы, сообщает РБК со ссылкой на ЦБ.
Основанием для попадания в список может стать не только отсутствие лицензии. Регулятор пользуется собственной системой мониторинга и основывается на обращениях граждан. По данным Банка России, на включённые в список иностранные компании поступило почти 550 жалоб.
При анализе учитывалось, ориентирована ли иностранная компания «на работу с российской аудиторией».
Среди критериев для включения в список ЦБ выделил:
- Рекламирует услуги на русском языке.
- Имеет русскоязычную версию сайта.
- Указывает контактные данные с российскими телефонными кодами.
- Даёт доступ пользователей к сайту с российских сетевых адресов.
- Есть ли возможность пополнить счёт с российских платежных сервисов.
- Есть ли мобильные приложения для российских пользователей.
- Есть ли возможность удалённо открыть счёт из России.
Если компания соответствует всем или нескольким признакам, то у Центробанка будут основания для внесения организации в «чёрный список».
1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень вошли более 1800 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамидой, нелегальными кредиторами или псевдоброкерами. В списке оказался популярный американский брокер Interactive Brokers, который в апреле 2021 года прекратил работу с российскими партнёрами.
В Центробанке заявили, что инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую, но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование».
«Человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование» почему так смешно?))
Да вот и правда непонятно почему. Жалобы в ЦБ вполне себе имеют результат. Причём говорю это и как физ лицо и как бывший сотрудник банка. Регулятор неплохо может постоять за клиента, если банк в чем-то неправ. ЦБ на ура чпокает банки за косяки. А куда жаловаться в случае проблем с IB — вопрос открытый.
Судя по тому, как наше государство в прошлом защищало своих же граждан от финансовых потерь, я пожалуй решусь довериться иностранному брокеру....
Если компания соответствует всем или нескольким признакам, то у Центробанка будут основания для внесения организации в «чёрный список».
Если соответствует пунктам, то включит в чёрный список? Может быть должно быть наоборот?
А то странно: есть сайт на русском языке - повод включить в чёрный список)
Если (!!) в отсутствии лицензии ЦБ на брокерскую деятельность (!!) иностранный брокер привлекает российскую аудиторию через сайт и приложение, то ☠️🪦
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Привлекательность русского языка в постсоветских странах благодаря такому подходу снизится ещё больше. Проще писать на национальном языке и не задаваться вопросами, откуда у тебя ещё один регулятор.
В смысле чёрный список? Они же хорошо делают, приложения переводят на русский, нет? Или смысл что лицензия должна быть? Это лицензия на русский получается, а не на брокерскую деятельность.
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