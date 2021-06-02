Работать с зарубежными брокерами россияне могут, но на свой риск, подчеркнул регулятор.

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«Чёрный список» организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам, формировался в том числе на основе их рекламы, сообщает РБК со ссылкой на ЦБ.

Основанием для попадания в список может стать не только отсутствие лицензии. Регулятор пользуется собственной системой мониторинга и основывается на обращениях граждан. По данным Банка России, на включённые в список иностранные компании поступило почти 550 жалоб.

При анализе учитывалось, ориентирована ли иностранная компания «на работу с российской аудиторией».

Среди критериев для включения в список ЦБ выделил:

Рекламирует услуги на русском языке.

Имеет русскоязычную версию сайта.



Указывает контактные данные с российскими телефонными кодами.



Даёт доступ пользователей к сайту с российских сетевых адресов.



Есть ли возможность пополнить счёт с российских платежных сервисов.



Есть ли мобильные приложения для российских пользователей.



Есть ли возможность удалённо открыть счёт из России.

Если компания соответствует всем или нескольким признакам, то у Центробанка будут основания для внесения организации в «чёрный список».

1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень вошли более 1800 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамидой, нелегальными кредиторами или псевдоброкерами. В списке оказался популярный американский брокер Interactive Brokers, который в апреле 2021 года прекратил работу с российскими партнёрами.