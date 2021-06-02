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Финансы
Nazigul Jusupova

ЦБ объяснил критерии включения иностранных брокеров в «чёрный список»: среди них русскоязычная реклама и приложения Статьи редакции

Работать с зарубежными брокерами россияне могут, но на свой риск, подчеркнул регулятор.

9 9 комментариев
708 просмотров

«Чёрный список» организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам, формировался в том числе на основе их рекламы, сообщает РБК со ссылкой на ЦБ.

Основанием для попадания в список может стать не только отсутствие лицензии. Регулятор пользуется собственной системой мониторинга и основывается на обращениях граждан. По данным Банка России, на включённые в список иностранные компании поступило почти 550 жалоб.

При анализе учитывалось, ориентирована ли иностранная компания «на работу с российской аудиторией».

Среди критериев для включения в список ЦБ выделил:

  • Рекламирует услуги на русском языке.
  • Имеет русскоязычную версию сайта.
  • Указывает контактные данные с российскими телефонными кодами.
  • Даёт доступ пользователей к сайту с российских сетевых адресов.
  • Есть ли возможность пополнить счёт с российских платежных сервисов.
  • Есть ли мобильные приложения для российских пользователей.
  • Есть ли возможность удалённо открыть счёт из России.

Если компания соответствует всем или нескольким признакам, то у Центробанка будут основания для внесения организации в «чёрный список».

1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень вошли более 1800 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамидой, нелегальными кредиторами или псевдоброкерами. В списке оказался популярный американский брокер Interactive Brokers, который в апреле 2021 года прекратил работу с российскими партнёрами.

В Центробанке заявили, что инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую, но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование».

#новость #центробанк

9 9 комментариев
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Виталий Васильев

13

«Человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование» почему так смешно?))

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Данила Сафронов

Виталий
0

Да вот и правда непонятно почему. Жалобы в ЦБ вполне себе имеют результат. Причём говорю это и как физ лицо и как бывший сотрудник банка. Регулятор неплохо может постоять за клиента, если банк в чем-то неправ. ЦБ на ура чпокает банки за косяки. А куда жаловаться в случае проблем с IB — вопрос открытый.

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Игорь Рачук

Виталий
0

Я прям голоснул в орлину, когда прочитал это)))))) 

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Александр Ковтонюк

3

Судя по тому, как наше государство в прошлом защищало своих же граждан от финансовых потерь, я пожалуй решусь довериться иностранному брокеру....

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Владислав Митюкляев

1

Если компания соответствует всем или нескольким признакам, то у Центробанка будут основания для внесения организации в «чёрный список».

Если соответствует пунктам, то включит в чёрный список? Может быть должно быть наоборот?

А то странно: есть сайт на русском языке - повод включить в чёрный список)

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Олег Волков

Владислав
0

Если (!!) в отсутствии лицензии ЦБ на брокерскую деятельность (!!) иностранный брокер привлекает российскую аудиторию через сайт и приложение, то ☠️🪦

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Дмитрий

0

Начало положено, дальше - больше

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Комментарий удален

John Rickman

0

Привлекательность русского языка в постсоветских странах благодаря такому подходу снизится ещё больше. Проще писать на национальном языке и не задаваться вопросами, откуда у тебя ещё один регулятор.

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Denis Kolodin

0

В смысле чёрный список? Они же хорошо делают, приложения переводят на русский, нет? Или смысл что лицензия должна быть? Это лицензия на русский получается, а не на брокерскую деятельность.

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