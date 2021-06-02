Благодаря поддержке трейдеров с Reddit, акции компании подорожали на 1400% с начала года.

Сеть кинотеатров AMC привлекла $230 млн на покупку и развитие залов, продав 8,5 млн своих акций. Руководство компании предупредило инвесторов, что в будущем стоимость ценных бумаг может сильно измениться, из-за чего вкладчики рискуют понести большие убытки. Однако несмотря на это, акции AMC продолжили расти.