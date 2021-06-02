Финансы
DTF

Сеть кинотеатров AMC подарит инвесторам с Reddit бесплатный попкорн и приглашения на спецпоказы Статьи редакции

Благодаря поддержке трейдеров с Reddit, акции компании подорожали на 1400% с начала года.

AMC запустила сервис специальных предложений Investor Connect для пользователей Reddit, владеющих акциями компании.

  • Любой пользователь, у которого есть акции AMC, может зарегистрироваться на сайте сервиса и получить бесплатный большой попкорн средней стоимостью около $10 во время следующего посещения кинотеатра.
  • Владельцы ценных бумаг смогут получить приглашения на специальные показы фильмов в кинотеатрах сети. AMC будет разыгрывать их между всеми зарегистрировавшимися пользователями.
  • AMC предоставит акционерам скидки на билеты в кино и другие бонусы, а также возможность напрямую связаться с генеральным директором Адамом Ароном.
  • Арон в своём обращении 2 июня сообщил, что очень горд теми отношениями, которые сложились между компанией и акционерами, а сервис Investor Connect должен будет укрепить их ещё сильнее.
  • Пользователи сабреддита r/WallStreetBets активно поддерживают AMC с января 2021 года, благодаря чему за пять месяцев акции сети кинотеатров выросли на 1400% до 39 долларов за штуку, по данным Bloomberg. В марте компания сообщила, что у неё 3,2 млн индивидуальных акционеров, которым принадлежит 80% из 450 млн ценных бумаг, находящихся в обращении.

Сеть кинотеатров AMC привлекла $230 млн на покупку и развитие залов, продав 8,5 млн своих акций. Руководство компании предупредило инвесторов, что в будущем стоимость ценных бумаг может сильно измениться, из-за чего вкладчики рискуют понести большие убытки. Однако несмотря на это, акции AMC продолжили расти.

#новость #reddit #amc

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Вася Пражкин

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Мамут, видел, как можно было?

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Raimond Vladimirov

1

Куплю акцию за попкорн и пепси!

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Антон Ковойцев

0

Про бесплатный попкорн. Приехали мы как-то в Питер с друзьями потусить. Поехали в местечковый ночной клуб. На входе давали *бесплатный попкорн*. Мы халяве, как и все в очереди, были рады, как дети. 

Только попкорн был нереально, пиздеццки солёным. Но мы его жрали. Ибо ХА-ЛЯ-ВА. 

Спустя минут чуть захотелось пить. С соленого то. Подзодим к бару, а там.. пиздеццки длинная очередь!

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Артём Лисин

Антон
1

Нхсе фича

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Антон Ковойцев

Артём
0

двухходовочка на лям!

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Артём Лисин

Антон
0

Эти и с акций рубанули, еще и с бара потянут хдддд

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Комментарий удален

smpeon

0

А тем кто шортят специально продают самые неудобные места в зале

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Артём Лисин

0

Скоро гречку раздавать начнут.

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মোনছাদ ফকির

–4

ssss

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MD Salauddin

–5

tore chudi na

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