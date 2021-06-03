Финансы
Евгения Евсеева

Совладелец АФК «Система» анонсировал возможное IPO «МТС Банка» в 2022 году при оценке в $1 млрд Статьи редакции

И объявил о трансформации МТС в ИТ-компанию.

  • АФК «Система» обсуждает идею провести первичное размещение на бирже «МТС Банка» в 2022 году, рассказал крупнейший совладелец холдинга Владимир Евтушенков в интервью РБК.
  • «В МТС будут дальше развивать финтех, "МТС Банк", который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же "Тинькофф". Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году», — заявил он.
  • На вопрос, превысит ли оценка для IPO $1 млрд, Евтушенков заявил: «Конечно. Иначе смешно выходить».
  • Вывод компаний на IPO — не самоцель, несмотря на то, что продажа акций на бирже приносит большие деньги по сравнению с другими финансовыми инструментами, уточнил он.
  • Евтушенков также объявил, что МТС трансформируется из телекоммуникационного оператора в ИТ-компанию. По его словам, для таких компаний действуют другие мультипликаторы оценки на бирже.
  • За последние полгода IPO провели ещё две портфельные компании «Системы»: Ozon на Nasdaq — привлёк $1,25 млрд и лесопромышленный холдинг Segezha Group на Московской бирже — привлёк 30 млрд рублей.

#новость #мтс #мтсбанк

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8 8 комментариев
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8 комментариев
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Антон Коровин

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Еще одна ОПГ на IPO выходит

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Николай Шелопугин

Антон
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Почему «ещё» и почему ОПГ?

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Blackrock

1

Так Евтушенков или Евтушенко?

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Джон Крайтон

Blackrock
0

Оба

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Blackrock

Джон
0

Уже один)

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Sergei Bakotin

0

Учитывая, что мтс банк выпускает облигации с высокой доходностью (которые покупают), то не очень понятно, зачем им еще деньги.

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Вася Пражкин

Sergei
0

IPO - это разделение рисков акционеров.

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Alex Kuz

0

Понравилось

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