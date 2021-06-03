Совладелец АФК «Система» анонсировал возможное IPO «МТС Банка» в 2022 году при оценке в $1 млрд Статьи редакции
И объявил о трансформации МТС в ИТ-компанию.
- АФК «Система» обсуждает идею провести первичное размещение на бирже «МТС Банка» в 2022 году, рассказал крупнейший совладелец холдинга Владимир Евтушенков в интервью РБК.
- «В МТС будут дальше развивать финтех, "МТС Банк", который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же "Тинькофф". Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году», — заявил он.
- На вопрос, превысит ли оценка для IPO $1 млрд, Евтушенков заявил: «Конечно. Иначе смешно выходить».
- Вывод компаний на IPO — не самоцель, несмотря на то, что продажа акций на бирже приносит большие деньги по сравнению с другими финансовыми инструментами, уточнил он.
- Евтушенков также объявил, что МТС трансформируется из телекоммуникационного оператора в ИТ-компанию. По его словам, для таких компаний действуют другие мультипликаторы оценки на бирже.
- За последние полгода IPO провели ещё две портфельные компании «Системы»: Ozon на Nasdaq — привлёк $1,25 млрд и лесопромышленный холдинг Segezha Group на Московской бирже — привлёк 30 млрд рублей.
821 просмотров
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0442\u0441\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043c\u0442\u0441"], "comments": 8, "likes": 4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 254083, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 03 Jun 2021 09:57:16 +0300", "is_special": false }
0
8 комментариев
Написать комментарий...
4
Еще одна ОПГ на IPO выходит
Ответить
1
Так Евтушенков или Евтушенко?
Ответить
0
Учитывая, что мтс банк выпускает облигации с высокой доходностью (которые покупают), то не очень понятно, зачем им еще деньги.
Ответить
Блоги компаний
Как работает современная портфельная теория. Рассказывает персональный брокер
Что помогает вытаскивать информацию из пользователей для юзер-исследования
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
VTimes бывших журналистов…
Трасса М11 Москва — Петербург…
Мошенник заказал кредитную…
Мошенник заказал кредитную…
Текучка стажеров такая, что…
Текучка стажеров такая, что…
Мошенник заказал кредитную…
VTimes бывших журналистов…
VTimes бывших журналистов…
Путин подписал закон о разрыве…