«Сбер Еаптека» отчиталась за первый полный квартал в экосистеме банка: число заказов выросло на 61%, растёт доставка Статьи редакции
Оборот вырос на 73%, до 3,5 млрд рублей.
- «Сбер Еаптека» рассказала о результатах первого квартала 2021 года после перехода в экосистему «Сбера» (данные есть у vc.ru): год к году оборот вырос на 73%, до 3,5 млрд рублей.
- Общее количество заказов увеличилось на 61%, заказов на доставку — на 107%. На рост продаж повлияло развитие сети хабов — в первом квартале 2021 компания открыла их в 20 городах России. Всего у «Сбер Еаптеки» 140 собственных аптек. Прибыль, выручку и количество заказов в компании не раскрывают.
- В компании отмечают, что растёт доля заказов через мобильное приложение — так их оформляют более 50% покупателей. В первом квартале 2021 года количество установок приложения «Сбер Еаптеки» в Google Play составило 758 тысяч, в App Store — 458 000.
- «Сбер» и «Р-Фарм» подписали соглашение о покупке пакета акций «Еаптеки» в октябре 2020 года. При покупке контроля «Сбер» инвестировал в «Еаптеку» 5,7 млрд рублей.
- С ноября 2020 года «Сбер Еаптека» работает как часть экосистемы «Сбера» — она стала частью подписки «СберПрайм», а клиентам доступна авторизация по «СберID» и оплата по SberPay.
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7 комментариев
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Наверное Сбербанк в 20х годах запомнится как автор и владелец самых нелепых брендингов.
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Много ума не надо с таким капиталом на любой конкурентный рынок заходить.
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Люди, прошедшие вакцинацию, светятся индивидуальными цифровыми кодами в поле Bluetooth. Вакцинация это присвоение населению пожизненного цифрового штрих кода.
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хоспади, ну как же звучит-то фигово «СберЕаптека» ... хоть бы еще "Сбераптека" бы, так нет
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