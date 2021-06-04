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Финансы
Евгения Евсеева

Исследование: большинство стартапов в России — в сферах edtech и финтех, а средний возраст основателя — 36 лет Статьи редакции

Основные ниши работы, портрет среднего основателя и другие выводы исследования «Стартап барометр».

8 8 комментариев
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Венчурный инвестор Алексей Соловьёв вместе с консалтинговой компанией EY провели ежегодное исследование «Стартап барометр», посвящённое состоянию российских стартапов. Партнёрами выступили также МТС и PepsiCo.

Эксперты опросили более 630 основателей стартапов в России — они ответили на вопросы об источниках финансирования, отношениях с инвесторами, уровне доходов, планах по развитию за границей и так далее.

Среди основателей стартапов больше всего людей с опытом

Среднестатистический основатель — 36-летний москвич с высшим образованием. У большинства (34%) до запуска собственного стартапа был собственный бизнес, 29% — работали в крупных компаниях.

Меньше всего среди участников опроса оказалось студентов, только 3% запустили стартап после учёбы. Всего среди ответивших только 7% предпринимателей в возрасте 18-25 лет.

Для большинства (64%) предпринимателей стартап — это не основной источник дохода. При этом 66% опрошенных совмещают работу в стартапе с другой деятельностью — работают по найму, развивают другой бизнес или стоят сразу несколько стартапов.

Количество основателей, у которых был негативный опыт, связанный с провалом стартапа, составило более 60%.

Как выглядят российские стартапы

Средний российский стартап запущен один-три года назад, имеет двух и более основателей. Больше пяти лет работают только 16% компаний.

Всего 15% опрошенных считает, что их решения не имеют аналогов в России. 21% полагают, что аналогов нет и на международном рынке.

Больше всего стартапов в нише технологий в образовании (EdTech), на втором по популярности месте финтех, на третьем — электронная коммерция. Появилось больше проектов в сфере HRTech и стартапов для производств и промышленности, а также в рейтинге поднялись робототехнические проекты и стартапы в сфере энергетики.

Топ-10 ниш, которые выбирают предприниматели

Большинство (71%) стартапов создают кросс-индустриальный продукт — решение может быть использовано в разных отраслях. 72% стартапов работают по модели b2b, а 46% создают продукт для конечных потребителей. Для государства разрабатывают продукты 15% стартапов.

Влияние пандемии Covid-19

Около половины предпринимателей (47%) заявили, что за 2020 год ситуация в их бизнесе изменилась в лучшую сторону, 18% — отметили отрицательные изменения, а для 35% ничего не поменялось. При этом большинство (69%) отметили, что не видели рисков закрытия бизнеса в 2020 году.

Среди положительных изменений — новые возможности для бизнеса, способность адаптироваться и рост продаж.

Среди отрицательных — отказ от намеченных планов, снижение спроса, приостановка финансирования от инвесторов и падение продаж.

Чтобы избежать потерь в бизнесе, 41% стартапов работали больше, а 24% основателей ничего не предпринимали. Из других решений — перевод бизнеса
в онлайн или открытие доставки, новые маркетинговые акции, сокращение расходов, кредиты или остановка производства.

Большинство — 70% — в пандемию не сокращали персонал и зарплаты.

Как зарабатывают стартапы

Самая популярная бизнес-модель — SaaS (26%), остальные предпочитают прямые продажи, модель подписки и роялти от патентов.

Ресурсами для развития бизнеса 43% опрошенных называют инвестиции, а 20% — связи и знакомства.

Прибыль не получают около 38% компаний. За последний год 39% компаний заработали до 10 млн рублей, а 18% — более 10 млн рублей.

15% стартапов продают свой продукт только в Москве и Санкт-Петербурге. На отечественном рынке реализуют свои решения 73% компаний, в странах СНГ — 33%. На рынок Азии вышли только 12% проектов, в США — 18%, в Европе — 25%.

75% основателей ответили, что запустили стартапы на собственные деньги. На второе место вышли стартапы, основанные на гранты — 8%.

Стартапы, основанные на собственные деньги, в большинстве продолжают
жить на свои деньги (48%) или за счёт выручки от продаж (37%). Стартапы, основанные на деньги инвесторов, существуют на эти же средства, либо на новые инвестиции.

Треть (29%) стартапов рассчитывает привлечь до $300 тысяч инвестиций до конца 2021 года, 13% — до $1 млн. 12% рассчитывают на большие суммы, а 11% не планируют привлекать инвестиции.

#новость #стартапы #инвестиции

8 8 комментариев
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Денис Колокольцев

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крч, инфоцыгане и капперы)

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fffggg gggfff

Денис
0

как то даже не удивительно, что в топе 2 вида скама

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Наталья Булаткина

1

Ещё обращают на себя внимание милые комментарии ☺️

Вывод из отчета: стартапы в основном образовывают опытные ребята, на деньги которые сами заработали.
И продолжают работать, чтобы их развивать (и жить наверно))).

Никаких сказок про розовые пони и ангелов.
Только работа. И сами.

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Игорь Майоров

0

Ой, в России EdTech? Давайте называть вещи своими именами) а то моду взяли

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Сергей Подгорный

0

Чет старперы какие-то.

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Джон Картошкин

Сергей
0

Обидно 😢

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Комментарий удален

Руслан Ніколаєнко

Jesus
0

@Инспектор по коням, у нас атака ботов)

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Наталья Булаткина

0

Евгения для нас составила потрясающе четкую выжимку отчета на 50 стр! Благодарю, сэкономили кучу времени.

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