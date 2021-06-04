РКИФ и «СберИнвест» инвестируют 1,6 млрд рублей в компанию-владельца «Профи.ру» и Zoon Статьи редакции
Eruditor Group направит деньги на развитие сервисов и международную экспансию.
- Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией) и «СберИнвест» провели сделку в форме синдицированного венчурного займа, рассказали vc.ru в фонде. Об её условиях и оценке компании на момент написания заметки стороны не рассказали.
- Eruditor Group включает сервис поиска специалистов «Профи.ру», рекомендательный сервис Zoon, сервис домашнего ремонта «Руки», систему автоматизации учёта для салонов красоты Sonline. По данным Crunchbase, с момента основания в 2005 году компания привлекла $16 млн.
- Компания планирует направить инвестиции на развитие существующих и создание новых сервисов, экспансию в СНГ, Китай, Индию, США, Канаду и другие страны.
- В запущенном в 2014 году сервисе «Профи.ру», по собственным данным, зарегистрировано 1,5 млн специалистов. Сайт Zoon посещают 15 млн человек в месяц.
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2 комментария
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рекомендательный сервис Zoon
На месте ребят я бы сменил название, так как читается как опечатка в слове "Zoom"
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