Финансы
Евгения Евсеева

«Тинькофф» добавит в сервис с картами лояльности «Кошелёк» оплату товаров в магазинах Статьи редакции

В ближайшее время его протестируют с розничными сетями, а всем пользователям сервис будет доступен к концу года.

Для оплаты покупки достаточно показать на кассе карту лояльности в «Кошельке» — в приложение придёт предварительный чек со списком товаров, после этого можно выбрать счёт для списания и оплатить покупки без перехода в приложение банка, рассказали vc.ru в «Тинькофф».

Прототип платёжного решения «Тинькофф» представил на ПМЭФ-2021. «В ближайшее время» его начнут тестировать с розничными сетями — с какими, в банке не говорят. К концу 2021 года решение масштабируют для всех пользователей, уточнили в компании.

«Кошелёк» — одно из первых небанковских приложений, которое поддерживает оплату с использованием СБП, заявили в компании.

Приложение «Кошелек» создано, чтобы люди могли совершать выгодные покупки, а оплачивая товары и услуги с помощью СБП, они также помогут торгово-сервисным предприятиям сокращать издержки — ведь за приём платежей с помощью СБП сегодня берётся самая низкая комиссия.

Дмитрий Колесников
директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платёжных карт

  • «Кошелёк» — это приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. По собственным данным, количество оцифрованных карт превысило 300 млн, а количество пользователей приложения — более 20 млн.

  • Приложение выпустили в 2015 году, в 2021 году «Тинькофф» купил «Кошелёк» — условия сделки не раскрывались.

#новость #тинькофф #кошелек

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Victorstellar

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Абсолютно не понял полезность данной фичи.
Прошу пояснительную бригаду, заранее спасибо.

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Евгений Дроздов

1

Началось.
Говорят Плюшки норм приложение. Кошелёк похоже накрылся Тинькофф

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Elena

Евгений
0

B

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Андрей Соловьёв

0

Какая-то промежуточная технология. Зачем в данной схеме касса?
Отсканировал телефоном этот "честный знак" на одежде, оплатил с приложения и все, вещь твоя.

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