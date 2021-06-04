В ближайшее время его протестируют с розничными сетями, а всем пользователям сервис будет доступен к концу года.

Для оплаты покупки достаточно показать на кассе карту лояльности в «Кошельке» — в приложение придёт предварительный чек со списком товаров, после этого можно выбрать счёт для списания и оплатить покупки без перехода в приложение банка, рассказали vc.ru в «Тинькофф».

Прототип платёжного решения «Тинькофф» представил на ПМЭФ-2021. «В ближайшее время» его начнут тестировать с розничными сетями — с какими, в банке не говорят. К концу 2021 года решение масштабируют для всех пользователей, уточнили в компании.

«Кошелёк» — одно из первых небанковских приложений, которое поддерживает оплату с использованием СБП, заявили в компании.

Приложение «Кошелек» создано, чтобы люди могли совершать выгодные покупки, а оплачивая товары и услуги с помощью СБП, они также помогут торгово-сервисным предприятиям сокращать издержки — ведь за приём платежей с помощью СБП сегодня берётся самая низкая комиссия. Дмитрий Колесников директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платёжных карт

«Кошелёк» — это приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. По собственным данным, количество оцифрованных карт превысило 300 млн, а количество пользователей приложения — более 20 млн.

Приложение выпустили в 2015 году, в 2021 году «Тинькофф» купил «Кошелёк» — условия сделки не раскрывались.