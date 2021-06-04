Путин предложил обнулить комиссии в СБП для малого бизнеса и освободить общепит от НДС при выручке до 2 млрд рублей Статьи редакции
Какие меры поддержки для бизнеса и россиян предлагал президент на ПМЭФ-2021.
- Возмещать комиссии за использование СБП в полном объёме до конца 2021 года при продаже товаров и услуг физлицам.
- Запустить в 2021 году новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании, это позволит компаниям до 2024 года привлечь 600 млрд рублей.
- Продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года для всех регионов — но по ставке 7%, максимальный размер кредита уменьшится до 3 млн рублей.
- Запустить пилотный проект, который свободит компании общепита с 2022 года от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. За ними сохранится право уплаты страховых взносов по пониженной ставке 15%, если численность персонала выйдет до 1,5 тысяч человек.
- «Посмотрим, какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний. Что касается обеления, то здесь, думаю, что заинтересованным лицам все понятно, о чем речь: все чеки через кассу, наём работников в белую и закупка товаров тоже в белую — через кассу», — заявил президент.
- Поднять долю закупок госкомпаниями у МСП до уровня не менее 25%.
- Повысить планку, при которой компании попадают под антимонопольный контроль, с выручки в 400 млн рублей в год до 800 млн в год.
- Не согласовывать с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению, если сумма сделки не превышает 800 млн рублей. Сейчас эта сумма составляет 400 млн рублей.
А из СИЗО предпринимателей освободить ещё не договорились в Правительстве?
«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим» — бизнес реалии с трибуны ПМЭФ
https://vc.ru/video/254593-vy-na-nas-plyuete-a-my-vas-nenavidim-biznes-realii-s-tribuny-pmef
Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова выступила на Петербургском международном экономическом форуме и сразу попросила "вытащить её из СИЗО".
А мы…а вас…Аааарестовать!
Прокуратура в первый раз разместила свой стенд на ПМЭФ.
Слышал, что пустовато у них. Все его видят, но особо никто не идёт знакомится.
Я тоже не очень понимаю. Может потроллить)) Иронично же.
А зачем Вооружённые силы РФ пиарят контрактную службу на фестивалях вроде "Нашествия"?
А вы ожидали огромные очереди?
Сельскохозяйственный рак
Но ведь настоящие предприниматели (чиновники, депутаты и т.д.) в СИЗО и не сидят. А ежели и сопрут миллиард-два, то тогда возможно получат условный срок или аж три года колонии-поселения, куда зачтут срок домашнего ареста ;)
Сельскохозяйстве
Из последнего это Мень, который спиздил 700 млн, но слишком уж долго расследовали и сроки вышли. Хорошая биография для аудитора счетной палаты.
Предлагаю всех предпринимателей из сизо передать беременным ветеранам!
Почему коменты на всру превратились в одноклассники?
Следующий топ комент думаю будет "оо налоги богатеям снимают, а для детей бедных смсками по телевизору собираем"
А потом опять сделают 10 дней выходных за счет работодателей, чтобы выровнять ситуацию :D
"Обнуление" в этой стране всегда заходит на ура.
Можно обнулять что угодно: комиссии, банковские вклады, сроки, любые права, гарантии, свои обещания...
Освободить от налоговой декларации с упрощённым режимом налогообложения и другое
Это будет охуительно
Да, будет очень смешно если условием будет от 0 до 50 тыс. рублей выручки в год 😂
Это как раз самая чувствительная аудитория. Денег еще не зарабатывают, а декларацию сдавать надо. Не сдал - штраф.
То что ипотеку продлили, я этого прям ждал, надуваем побольше, схлопавыние этого льготного будет феерическим событием
Интересно было сравнить - слова главы государства и о чем именно те законы, которые принимали «по поручению».
Разница может быть разительной ))
С хуя только общепит, остальной малый бизнес к хуям? Гамдом.
Таки давно уже идем мелкими шагами... Сейчас уже попросят ускорить шаг
Где поддержка!!! -Отвалите со своей поддержкой! -Где поддержка!!! -Отвалите со своей поддержкой! Ну вы поняли
освободить общепит от НДС при выручке до 2 млрд рублей
Народ, в чем подвох? Будет отдельный список для таких, как обычно? Или надо будет переписать половину бизнеса на чиновников и служивых?
Им придётся на ОСНО перейти. Это другая бухгалтерия и другие деньги по налогам.
Интересно, что тогда банки будут ежегодно требовать от МСП, если деклараций больше не будет? :)
Банки декларацию запрашивают?
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«И на старуху бывает проруха» (с)
Интересно, где заберут, чтобы тут дать.
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ухахахахаха освободить общепит - сейчас все работают по франчайзу
я так понимаю какой то олигарх владеет 90% франчайзов кафешек
льготная ипотека тоже мощно!
7% именно если есть ребенок)
родителям с детьми должны предоставлять без % ипотеку.
Какой болтун. Про майские указы этот персонаж знает? Или это прежний теломен обещал?
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