Финансы
Евгения Евсеева

Путин предложил обнулить комиссии в СБП для малого бизнеса и освободить общепит от НДС при выручке до 2 млрд рублей Статьи редакции

Какие меры поддержки для бизнеса и россиян предлагал президент на ПМЭФ-2021.

  • Возмещать комиссии за использование СБП в полном объёме до конца 2021 года при продаже товаров и услуг физлицам.
  • Запустить в 2021 году новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании, это позволит компаниям до 2024 года привлечь 600 млрд рублей.
  • Продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года для всех регионов — но по ставке 7%, максимальный размер кредита уменьшится до 3 млн рублей.
  • Запустить пилотный проект, который свободит компании общепита с 2022 года от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. За ними сохранится право уплаты страховых взносов по пониженной ставке 15%, если численность персонала выйдет до 1,5 тысяч человек.
  • «Посмотрим, какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний. Что касается обеления, то здесь, думаю, что заинтересованным лицам все понятно, о чем речь: все чеки через кассу, наём работников в белую и закупка товаров тоже в белую — через кассу», — заявил президент.
  • Поднять долю закупок госкомпаниями у МСП до уровня не менее 25%.
  • Повысить планку, при которой компании попадают под антимонопольный контроль, с выручки в 400 млн рублей в год до 800 млн в год.
  • Не согласовывать с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению, если сумма сделки не превышает 800 млн рублей. Сейчас эта сумма составляет 400 млн рублей.

#новость #путин

3170 просмотров
57 57 комментариев
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57 комментариев
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From Siberia to London

35

А из СИЗО предпринимателей освободить ещё не договорились в Правительстве?

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Ware Wow

From
8

«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим» — бизнес реалии с трибуны ПМЭФ
https://vc.ru/video/254593-vy-na-nas-plyuete-a-my-vas-nenavidim-biznes-realii-s-tribuny-pmef

Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова выступила на Петербургском международном экономическом форуме и сразу попросила "вытащить её из СИЗО".

«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим» — бизнес…
Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова выступила на Петербургском…
vc.ru
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From Siberia to London

Ware
6

А мы…а вас…Аааарестовать!

Ответить

Михаил Белов

From
3

Прокуратура в первый раз разместила свой стенд на ПМЭФ.
Слышал, что пустовато у них. Все его видят, но особо никто не идёт знакомится.

Ответить

Влад Берг

Михаил
2

А зачем они вообще его разместили?

Ответить

Михаил Белов

Влад
4

Я тоже не очень понимаю. Может потроллить)) Иронично же.

Ответить

Дмитрий Пелипас

Михаил
1

Тогда уж надо было ОБЭП туда)

Ответить

Мурад

Влад
3

Заранее подойти познакомиться с теми, кто тебя посадит. 

Ответить

Нина Парамонова

Влад
0

А зачем Вооружённые силы РФ пиарят контрактную службу на фестивалях вроде "Нашествия"?

Ответить

Влад Берг

Нина
1

Нет ну там понятно, а тут что? Предпринимателей в прокуроры агитируют?

Ответить

Mika

Нина
–1

Как то не в тему сравнение. У ВС есть призыв, им престиж службы поднимать надо. А ГенПрокуратуре то чего пиарить?

Ответить

Для

Mika
–1

призыв

пиарят контрактную службу

Ответить

Mika

Для
0

Ты какой-то не нормальный и агрессивный. Разрешаю поставить еще минус и можешь отваливать.

Ответить

Mika

Для
–1

Ну и это тоже. Мне надо было весь список написать?

Ответить

Нина Парамонова

Михаил
0

А вы ожидали огромные очереди?

Ответить

Михаил Белов

Нина
0

Я ничего не ожидал

Ответить

Нина Парамонова

Михаил
0

И правильно

Ответить

Сельскохозяйственный рак

From
2

Но ведь настоящие предприниматели (чиновники, депутаты и т.д.) в СИЗО и не сидят. А ежели и сопрут миллиард-два, то тогда возможно получат условный срок или аж три года колонии-поселения, куда зачтут срок домашнего ареста ;)

Ответить

Ware Wow

Сельскохозяйств…
9
Ответить

Сельскохозяйстве

Ware
5

Из последнего это Мень, который спиздил 700 млн, но слишком уж долго расследовали и сроки вышли. Хорошая биография для аудитора счетной палаты.

Ответить

Нина Парамонова

From
0

Всех, с кем договорились, уже освободили. Так что, не переживайте. 

Ответить

Аркадий Алексеевич

From
0

Предлагаю всех предпринимателей из сизо передать беременным ветеранам!
Почему коменты на всру превратились в одноклассники?
Следующий топ комент думаю будет "оо налоги богатеям снимают, а для детей бедных смсками по телевизору собираем"

Ответить

Аркадий Алексеевич

From
0

А мрот до 50 тысяч не договорились в госдуме поднять?

Ответить

Ivan Miasnikov

7

А потом опять сделают 10 дней выходных за счет работодателей, чтобы выровнять ситуацию :D

Ответить

Артём Гущин

Ivan
–1
Ответить

Для Сохранения

Артём
0

не те

Ответить

Сельскохозяйственный рак

7

Вообще не слушают предпринимателей. Ну они же неоднократно говорят: просто отвалите со своей поддержкой. Не нужно пытаться сделать хуже или лучше, просто отстаньте. 

Ответить

Sergey Furtaev

5

"Обнуление" в этой стране всегда заходит на ура.
Можно обнулять что угодно: комиссии, банковские вклады, сроки, любые права, гарантии, свои обещания...

Ответить

Шизоидная обезьяна

3

Освободить от налоговой декларации с упрощённым режимом налогообложения и другое

Это будет охуительно

Ответить

Сидор

Шизоидная
1

Не для всех. Не сразу. И на не всегда. Как всегда )))

Ответить

Dmitry Ievlev

Сидор
2

Показали по телеку, на этом всё)

Ответить

Шизоидная обезьяна

Сидор
–2

Да, будет очень смешно если условием будет от 0 до 50 тыс. рублей выручки в год 😂

Ответить

Никита Шультайс

Шизоидн…
0

Это как раз самая чувствительная аудитория. Денег еще не зарабатывают, а декларацию сдавать надо. Не сдал - штраф.

Ответить

Шизоидная

Никита
0

И тем кто уже выручку показывает будет проще.
Для упрощенки совершенно бессмысленная бумажка, все равно инспектор видит у себя движения по счету предпринимателя.

Ответить

Artem 69

2

То что ипотеку продлили, я этого прям ждал, надуваем побольше, схлопавыние этого льготного будет феерическим событием

Ответить

Ware Wow

Artem
0

Максимальный размер теперь 3 миллиона, так что это уже ударит по ценам возможно. По крайней мере в столицах.

Ответить

John Doe

Ware
0

Так это 3 миллиона на кредит

Ответить

Денис Ковальчук

Ware
0

А был?

Ответить

Сидор

2

Интересно было сравнить - слова главы государства и о чем именно те  законы, которые принимали «по поручению». 
Разница может быть разительной ))

Ответить

Sasha Nova

0

С хуя только общепит, остальной малый бизнес к хуям? Гамдом.

Ответить

Ar AbduRashid

Sasha
1

Таки давно уже идем мелкими шагами... Сейчас уже попросят ускорить шаг

Ответить

igor igorevich

Sasha
0

незаслужили

Ответить

mellon

Sasha
0

вас никто не заставляет платить налоги - работайте в серую. 

Ответить

роман долгополов

0

Общепит это который у Пригожина по поставкам еды в школы?

Ответить

NihlistNif .

0

Где поддержка!!! -Отвалите со своей поддержкой! -Где поддержка!!! -Отвалите со своей поддержкой! Ну вы поняли

Ответить

Вася Пражкин

–1

 освободить общепит от НДС при выручке до 2 млрд рублей

Народ, в чем подвох? Будет отдельный список для таких, как обычно? Или надо будет переписать половину бизнеса на чиновников и служивых?

Ответить

Андрей Васильев

Вася
2

Новый введут НДФЛ - 3 ( 30% )

Ответить

Sergei Timofeyev

Вася
0

Им придётся на ОСНО перейти. Это другая бухгалтерия и другие деньги по налогам.

Ответить

Madina Djalilova

0

Интересно, что тогда банки будут ежегодно требовать от МСП, если деклараций больше не будет? :)

Ответить

Шизоидная обезьяна

Madina
0

Банки декларацию запрашивают?

Ответить

inlitro

Шизоидная
0

Для госзакупок, как минимум.

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MEGAtraXXXer666

0

Ну все, теперь заживем, главное, чтоб не в ГУЛАГе

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Serge Tikhonenko

0

Неплохо, кстати. 

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Евгений Калимуллин

0

«И на старуху бывает проруха» (с)
Интересно, где заберут, чтобы тут дать.

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Погибший ГОСТ

0

Глава Путина внёс в ротовую полость головы Путина предложение.
Предложение пройдёт через верхнюю палату, потом через нижнюю и выйдет в виде говна. 

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mellon

0

ухахахахаха освободить общепит - сейчас все работают по франчайзу
я так понимаю какой то олигарх владеет 90% франчайзов кафешек
льготная ипотека тоже мощно!
7% именно если есть ребенок)
родителям с детьми должны предоставлять без % ипотеку.

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Alexander Tumanov

0

Какой болтун. Про майские указы этот персонаж знает? Или это прежний теломен обещал?

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