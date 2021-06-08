«Альфа-банк» и «Тинькофф» заинтересовались покупкой розницы сокращающего в России бизнес «Ситибанка» Статьи редакции
Сделка позволит пополнить клиентскую базу высококачественными заемщиками и зарплатными клиентами, считают эксперты.
- Решение о покупке бизнеса компании будут принимать, исходя из условий продажи портфеля, пишет РБК со ссылкой на главного управляющего директора «Альфа-банка» Владимира Верхошинского и председателя правления «Тинькофф банка» Станислава Близнюка.
- По словам Верхошинского, «Ситибанк» не объявлял условия продажи, но «Альфа-банк» мог бы приобрести розничный портфель, «если это будет хороший бизнес по адекватной цене». «Мы сконцентрированы на создании суперсервиса, и это само по себе залог роста клиентской базы», — сказал Верхошинский.
- Когда компания будет проводить тендер, «Тинькофф» изучит документы и, «скорее всего, сделает предложение», отметил Близнюк. По его словам, вопрос покупки зависит от клиентской базы и от того, насколько она обогатится в результате сделки.
- Представитель «Ситибанка» на запрос РБК ответил, что компания продолжит обслуживать корпоративных клиентов, так как процесс выхода из розничного бизнеса может занять несколько лет.
- Розничный бизнес может заинтересовать потенциальных покупателей портфелем депозитов и клиентской базой, состоящей из высококачественных заемщиков, считают эксперты, опрошенные РБК.
- 15 апреля финансовая корпорация Citigroup объявила, что выходит из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. Согласно данным «Банки.ру», активы «Ситибанка» на конец марта 2021 года составляли 696 млрд рублей, капитал — 59 млрд рублей, чистая прибыль — 808 млн рублей.
И Альфа, и Тиньккоф известны своей бессовестной телефонной спам-кампанией, которая продолжается бесконечно. Если данные клиентов Ситибанка попадут к кому-то из них, начнется вал звонков этим самым "высококачественным заемщикам".
И большой вопрос, защитит ли от таких звонков заявление переданное сейчас в Ситибанк, с требованием прекратить обработку персональных данных.
Потом их всех купит Сбер
Сбер хоть не бодает звонками до потери сознания.
Сбер гораздо активнее спамит звонками, мне ежедневно звонит робот с номера 900 с предложением кредитной карты. Я сбрасываю и на следующий день звонок повторяется. В чате поддержке сказали что звонки прекратятся в течении 10 дней 🤦
Сбер уже 2 недели с моим автоответчиком общается, всё кредит предлагает. Альфа названивает часто. Только Тинькофф не надоедает, хотя я их активный клиент.
Пожалуй, ускорю закрытие счёта в Сити. Год руки не доходят.
Удачи и терпения, закрывал пол дня в отделении банка..
Внимание вопрос!
Сити уходят, потому что фокусируются на "the greatest scale and growth potential". Это означает, что российский рынок не обладает подобным потенциалом роста. Скорее всего по внутренним показателям прибыльности, например, IRR или росте клиентской базы.
Но вопрос в другом, в чем причины отсутствия потенциала роста: высокая конкуренция или ограничения рынка? Или что-то другое, например, невыполнение плановых показателей роста за последние несколько отчетных периодов, например, из-за слабой команды (вопрос кадров)? Что думаете?
Да, элементарно. Экономика РФ стагнирует минимум с 2015 года, роста реальных доходов физиков не наблюдается, есть рост в госухе и около госухе, но они не обслуживаются в сити, по понятным причинам. Госбанки укрупняются за счет частных. Перспектив для изменений тренда они для себя не видят, так как приходя на рынок РФ он совсем был другим. Гораздо лучше сфокусироваться на реально развивающихся рынках, в Африке полно интересных стран, которые еще 15 лет назад были нищими и дикими, а теперь приблизились по экономическим показателям к той же РФ, а порой даже обошли ее (ex. ЮАР). Многие корпорации туда сейчас идут.
Если не заметили, за последние лет 6 ушло много международных компаний из РФ и произошло укрепление локальных гигантов, по-сути монополий
Экономика РФ стагнирует минимум с 2015 года
А она до этого росла, кроме продажи нефте-газовых ресурсов и металла? :) Ресурсоёмких производств не было ни раньше, ни сейчас. Экономика не стагнирует, а приходит к равновесному состоянию. Я уже говорил, что без Крыма - мы бы не в 2014 году так просели, а позже на год-полтора.
Если не заметили, за последние лет 6 ушло много международных компаний из РФ
Санкции выгодны нашим. В этом никто не врал.
они не обслуживаются в сити
Как до сих пор клиент Сити, могу сказать, что банк с 2010 года там так и остался.
Так а смысл развития на стажирующем и неинтересном для них рынке? Сначала заморозили инвестицию программу чтобы "посмотреть, переждать", а теперь приняли решение уйти. Вполне обычная тактика на не ключевых рынках. Чтобы инвестировать в развитие нужно видеть потенциал рынка.
"Санкции выгодны нашим", вашим может и выгодно, но реальные доходы населения падают с тех самых лет. Не хочу уходить в холивар, тем более мне по-сути все равно и я считаю, что каждый народ достоин той жизни и политики, что имеет. Здесь все-таки речь про позицию "сити", а не мою или вашу
но реальные доходы населения падают с тех самых лет
Назовите причины, по которым они должны расти? Мы пришли к равновесным зарплатам в долларах. Двигаются ли вверх в рейтинге Форбс владельцы этих компаний? Да.
Так а смысл развития на стажирующем и неинтересном для них рынке? Сначала заморозили инвестицию программу чтобы "посмотреть, переждать", а теперь приняли решение уйти.
Они свернули их в 2019 году. С 2010 до 2019 - 9 лет. )
Скорее всего конкуренция, Сити банк сам такой своеобразный и архаичный банк, он где нибудь в США хорош, там все банки такие. А тягаться с Сбером, Тиньков и т.д это значит нести убытки. Второй фактор это емкость рынка, в этом плане есть гораздо емкие рынки Азий и развивающихся стран где ещё банковская система/конкуренция не так развита. Они ушли с Австралий, казалась бы более платёжеспособный рынок, но там и так своих банков хватает, плюс рынок ничтожно мал, всего 25 млн населения.
"Сити банк сам такой своеобразный и архаичный банк, он где нибудь в США хорош" - ну стереотип из 10 летней давности же?
Это вы так шутите или тролите?
Сколько шакалов тут?
я про США. То что они в России не развивались, я не спорю. Почему, ответил ваше
Ты видел и пользовался банками Северной Америки? Нет, подожди у тебя есть возможность сделать сейчас карту Сити и попользоваться их онлайн банком. Да достаточно зайти на сайт и сделать выводы что компания вообще не тратит ресурсы свой продукт. Хотя технически у них условия по картам и кредитным картам очень хорошие, чего стоит льготный период по кредитке в 180, такого никто не предлагает в РФ. Но все остальное с чем сталкивается клиент ужасно насколько это возможно.
Австралия придаток Китая, там свои проблемы
Тем временем операторы сбера ждут итоги сделки.
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