Виртуальный банк с чат-ботом TalkBank привлёк 218,36 млн рублей от фонда МТС и других Статьи редакции
Оператор создаёт вместе со стартапом бота MTS Bank Now для оформления карт и переводов в мессенджере.
Инвестиции перечислят в несколько траншей, рассказали vc.ru в МТС. Венчурный фонд оператора стал лид-инвестором, который вложит более половины суммы.
В раунде также участвовали основатели венчурного фонда G&K Capital Павел Гольцблат и Ян Крусткалн, Фонд развития интернет инициатив, компания JointJourney Сергея Дашкова и другие инвесторы. МТС не раскрывает размер приобретённой доли.
За счёт инвестиций стартап планирует усилить команду, инфраструктуру, расширить рыночные позиции в России и запустить пилотный проект в Европе.
Основные продукты TalkBank — финтех-платформа и виртуальный банк в мессенджере. Технологическим партнёром на сайте указан банк «Уралсиб». Управление финансами в банке происходит с помощью чат-бота, который помогает оформлять и получать карты, проходить идентификацию личности и осуществлять денежные операции в интернете.
По данным МТС, сейчас стартап разрабатывает бота MTS Bank Now, построенного на API «МТС Банка» и технологиях чат-бота от TalkBank.
На первоначальном этапе бот сможет оформить виртуальные карты, провести p2p-переводы и стать цифровым финансовым помощником. Как отметили в компании, первая версия MTS Bank Now будет запущена этим летом во всех регионах России, а до конца 2021 года бот научится оформлять заявки на кредиты, вклады, страховки и открывать счета.
- Как следует из базы «Контур.Фокус», TalkBank основан в 2016 году Михаилом Поповым. Он владеет 63,93% компании, 11% принадлежат правительству России, 6,94% — «Мтс Венчурс Лимитед», 2,47% — компании с ограниченной ответственностью «Джойнтджорни ЛТД». В 2020 году чистая прибыль составила 38,6 млн рублей при выручке 151,7 млн рублей.
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