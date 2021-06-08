Оператор создаёт вместе со стартапом бота MTS Bank Now для оформления карт и переводов в мессенджере.

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Инвестиции перечислят в несколько траншей, рассказали vc.ru в МТС. Венчурный фонд оператора стал лид-инвестором, который вложит более половины суммы.

В раунде также участвовали основатели венчурного фонда G&K Capital Павел Гольцблат и Ян Крусткалн, Фонд развития интернет инициатив, компания JointJourney Сергея Дашкова и другие инвесторы. МТС не раскрывает размер приобретённой доли.

За счёт инвестиций стартап планирует усилить команду, инфраструктуру, расширить рыночные позиции в России и запустить пилотный проект в Европе.

Основные продукты TalkBank — финтех-платформа и виртуальный банк в мессенджере. Технологическим партнёром на сайте указан банк «Уралсиб». Управление финансами в банке происходит с помощью чат-бота, который помогает оформлять и получать карты, проходить идентификацию личности и осуществлять денежные операции в интернете.

По данным МТС, сейчас стартап разрабатывает бота MTS Bank Now, построенного на API «МТС Банка» и технологиях чат-бота от TalkBank.

На первоначальном этапе бот сможет оформить виртуальные карты, провести p2p-переводы и стать цифровым финансовым помощником. Как отметили в компании, первая версия MTS Bank Now будет запущена этим летом во всех регионах России, а до конца 2021 года бот научится оформлять заявки на кредиты, вклады, страховки и открывать счета.