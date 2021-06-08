Слухи о разделении совместных активов ходят почти год, но компании говорили, что довольны сотрудничеством.

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Mail.ru Group и «Сбер» могут разделить активы из совместного предприятия в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг» летом 2021 года. Об этом рассказали источники Telegram-канала «Потребньюс» и подтвердили источники канала «Нецифровая экономика».

По данным «Потребньюс», интернет-компания получит фудтех-бизнес (Delivery Club, «Самокат» и другие), а банк — транспорт (такси «Ситимобил» и каршеринг «Ситидрайв»). Группе не хватает ресурсов на поддержку транспортных активов, а «Сберу» нужны сервисы для завершения экосистемы, пишет канал.

Собеседники «Нецифровой экономики» отмечают, что «развод обещает быть неприятным, поэтому топ-менеджмент Delivery Club, работавший там ещё до покупки сервиса Mail.ru Group в 2016 году, массово увольняется вникуда».

Mail.ru Group также проведёт масштабный ребрендинг и переименует группу в VK Group, пишет «Потребньюс». О возможном ребрендинге слышал и близкий к компании источник vc.ru, ещё один собеседник говорит, что «слухи ходили», но деталей не знает.

Источник также отмечает, что переход под крыло банка транспортных сервисов выглядит логичным, поскольку для них нужны карты, а «2ГИС» фактически принадлежит «Сберу». Официально внутри Mail.ru Group о «разводе» не говорят, но «чувствуется, что этот вопрос скоро решится», добавляет собеседник.

В Mail.ru Group на момент написания заметки не прокомментировали информацию. «Данный вопрос ранее уже комментировали представители обеих компаний. Нам нечего добавить к ранее сделанным заявлениям», — сообщили в «Сбере».