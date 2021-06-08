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Финансы
Таня Боброва

Возможный «развод» «Сбера» и Mail.ru Group состоится летом, а группу переименуют в VK Group — источники Статьи редакции

Слухи о разделении совместных активов ходят почти год, но компании говорили, что довольны сотрудничеством.

9 9 комментариев
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Mail.ru Group и «Сбер» могут разделить активы из совместного предприятия в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг» летом 2021 года. Об этом рассказали источники Telegram-канала «Потребньюс» и подтвердили источники канала «Нецифровая экономика».

По данным «Потребньюс», интернет-компания получит фудтех-бизнес (Delivery Club, «Самокат» и другие), а банк — транспорт (такси «Ситимобил» и каршеринг «Ситидрайв»). Группе не хватает ресурсов на поддержку транспортных активов, а «Сберу» нужны сервисы для завершения экосистемы, пишет канал.

Собеседники «Нецифровой экономики» отмечают, что «развод обещает быть неприятным, поэтому топ-менеджмент Delivery Club, работавший там ещё до покупки сервиса Mail.ru Group в 2016 году, массово увольняется вникуда».

Mail.ru Group также проведёт масштабный ребрендинг и переименует группу в VK Group, пишет «Потребньюс». О возможном ребрендинге слышал и близкий к компании источник vc.ru, ещё один собеседник говорит, что «слухи ходили», но деталей не знает.

Источник также отмечает, что переход под крыло банка транспортных сервисов выглядит логичным, поскольку для них нужны карты, а «2ГИС» фактически принадлежит «Сберу». Официально внутри Mail.ru Group о «разводе» не говорят, но «чувствуется, что этот вопрос скоро решится», добавляет собеседник.

В Mail.ru Group на момент написания заметки не прокомментировали информацию. «Данный вопрос ранее уже комментировали представители обеих компаний. Нам нечего добавить к ранее сделанным заявлениям», — сообщили в «Сбере».

  • Слухи о «разводе» компаний ходят давно: об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года рассказали источники Financial Times. По данным издания, партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера».
  • В марте 2021 года о разногласиях говорили источники Forbes. Издание писало, что один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.
  • Позже в марте FT сообщила, что «Сбер» и Mail.ru Group попросили разрешение Кремля на разделение активов своего СП. В Mail.ru Group тогда отказались от комментариев, в «Сбере» говорили, что совместный бизнес успешно развивается, а его стоимость уже превысила объем вложенных в него инвестиций.

#сбер #mailrugroup #новость

9 9 комментариев
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Шизоидная обезьяна

12

АМИГО групп

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Теоретический дым

10

И по традиции

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Yura Z.

5
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Сидор

3

Сбер как женщина, которая всю жизнь ищет идеального мужа - каждый год-два "вот она, новая любовь и в этот раз навсегда!" ))))

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Pavel Voronkov

Сидор
2

Наверное, тут Сбер все же владелец гарема. Деньги то его, а он содержать убыточные проекты, как банк, не хочет.

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Виктор Гинзбург

4

Забавно, сначала с яндексом разошлись, теперь с мэйлом, похоже сбер хочет быть так сказать "the one it corp to rule them all"

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Макс Петров

3

Акции Mэйла вниз идут уже полгода - развод действительно ожидается очень болезненным

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Dmitry Kashin

0

«Сбер» и Mail.ru Group попросили разрешение Кремля на разделение активов своего СП - не скрывая даже

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Konstantin Mayer

0

Скажите, только мне одному всё равно?

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