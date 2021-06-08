Правительство задумало обязать зарубежные ИТ-компании платить цифровой налог в России — Forbes Статьи редакции
Под действие налога могут попасть и маркетплейсы, говорит источник.
Правительство России определилось с размером нового налога для цифровых компаний. Об этом Forbes рассказал чиновник в Минцифры и подтвердил источник в «Яндексе».
По словам чиновника, зарубежные цифровые компании должны будут заплатить 3% от дохода, который они получают с россиян, а под действие налога попадут и маркетплейсы — они будут обязаны заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.
Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для российских цифровых компаний, уточнил собеседник: «их больше невозможно финансировать из госбюджета».
Источник в «Яндексе» рассказал, что налог введут по примеру существующей практики в Великобритании, которая существует с апреля 2021 года. Он распространяется на Amazon, Google, Facebook и другие ИТ-компании и составляет 2% от прибыли, полученной от британских пользователей.
Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко подтвердил изданию, что введение налога прорабатывается: власти рассматривают два альтернативных варианта.
Это введение налога в одностороннем порядке (путь, по которому пошла и Великобритания) или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Последняя предложила два плана налогооблажения на цифровые услуги, окончательные решения по их параметрам правительство ожидает до конца первого полугодия.
В Минцифры, Facebook, Apple, Google и AliExpress не ответил на запросы издания.
- О планах правительства обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги в марте писал «Коммерсантъ».
Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для российских цифровых компаний, уточнил собеседник: «их больше невозможно финансировать из государственного бюджета».
В последнее время все больше каких-то подобных высказываний о гос.бюджете. Может и правда, там кубышка худеет на глазах и уже нечего "по сусекам" скрести, а нам и не говорят.
Улыбаемся и машем. Они сейчас вновь потянут строителей за уши вверх.
освежите мою память - какие там "цифровые компании" финансируют из бюджета?
Конечно имеются в виду налоговые льготы для IT в РФ, а они на самом деле значительные: снижение страховых взносов в 2 раза, снижение налога на прибыль до 3%, освобождение от НДС.
https://www.garant.ru/news/1428485/
https://rb.ru/opinion/it-bonuses/
ну погугли "виды государственного финансирования", вопросы отпадут. Конечно, можно, фактически бюджет недополучает доходы, освобождая субъекты от налоговой нагрузки.
Если ты из зарплаты скидываешься на чей-то др, например, - это финансирование? Ты ведь не потратил денег, тебе просто меньше заплатили.
В итоге как с НДС, зарубежные компании просто повысят цены при оплате в рублях. Как с Apple и App Store, iTunes.
И чё? Как на это реагировать, как изменится жизнь? Ну увеличат цены в 2, 3, 10 раз, ну пойду рыбачить вместо того чтобы за компом сидеть? Какие выводы я должен сделать?
Драматический паук например
Как минимум купить нормальные снасти.
Нормальные снасти можно сделать самому, да и отечественных аналогов полным полно.
Какие выводы я должен сделать?
а куда пойдешь когда на рыбалку налог введут?
Правильно, такая проблема есть во всех странах: гугл и эпл платят только НДС, а прибыль показывают в Ирландии и налог не платят.
"уточнил собеседник: «их больше невозможно финансировать из госбюджета»" - а кого финансируют из бюджета кроме как сами бюджетные организации?
Опять россиянам подорожают на 3% иностранные услуги. Это к уже и так имеющимся 20% налога. Забота )))
обязаны заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.
А если я украинка, но временно живу в РФ?
Анекдот.
Зашел в бар американец, русский и хохол.
Американец заказал виски.
Русский - водку.
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