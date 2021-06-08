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Финансы
Таня Боброва

Правительство задумало обязать зарубежные ИТ-компании платить цифровой налог в России — Forbes Статьи редакции

Под действие налога могут попасть и маркетплейсы, говорит источник.

27 27 комментариев
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Правительство России определилось с размером нового налога для цифровых компаний. Об этом Forbes рассказал чиновник в Минцифры и подтвердил источник в «Яндексе».

По словам чиновника, зарубежные цифровые компании должны будут заплатить 3% от дохода, который они получают с россиян, а под действие налога попадут и маркетплейсы — они будут обязаны заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.

Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для российских цифровых компаний, уточнил собеседник: «их больше невозможно финансировать из госбюджета».

Источник в «Яндексе» рассказал, что налог введут по примеру существующей практики в Великобритании, которая существует с апреля 2021 года. Он распространяется на Amazon, Google, Facebook и другие ИТ-компании и составляет 2% от прибыли, полученной от британских пользователей.

Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко подтвердил изданию, что введение налога прорабатывается: власти рассматривают два альтернативных варианта.

Это введение налога в одностороннем порядке (путь, по которому пошла и Великобритания) или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Последняя предложила два плана налогооблажения на цифровые услуги, окончательные решения по их параметрам правительство ожидает до конца первого полугодия.

В Минцифры, Facebook, Apple, Google и AliExpress не ответил на запросы издания.

  • О планах правительства обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги в марте писал «Коммерсантъ».

#новость

27 27 комментариев
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Иванка Сегодина

12

Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для российских цифровых компаний, уточнил собеседник: «их больше невозможно финансировать из государственного бюджета».

В последнее время все больше каких-то подобных высказываний о гос.бюджете. Может и правда, там кубышка худеет на глазах и уже нечего "по сусекам" скрести, а нам и не говорят. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Иванка
3

Улыбаемся и машем. Они сейчас вновь потянут строителей за уши вверх.

Ответить

А. С.

Иванка
0

В условиях существования неприкосаемых "резервов" (которые растут) да, именно так.

Ответить

Kirk Louson

7

освежите мою память - какие там "цифровые компании" финансируют из бюджета?

Ответить

Alexey Tyunin

Kirk
3

Конечно имеются в виду налоговые льготы для IT в РФ, а они на самом деле значительные: снижение страховых взносов в 2 раза, снижение налога на прибыль до 3%, освобождение от НДС. 
https://www.garant.ru/news/1428485/
https://rb.ru/opinion/it-bonuses/

Налоговые льготы для IT-компаний: как применять…
Напомним, запланированы льготы по налогу на прибыль организаций и страховым взносам.
www.garant.ru
Льготы для IT-компаний в 2021: кто и как может…
Разбираемся в условиях
rb.ru
Ответить

А. С.

Alexey
–1

Разве можно назвать финансированием когда ничего не дают, но отбирать стали поменьше?

Ответить

Alexey Tyunin

А.
0

ну погугли "виды государственного финансирования", вопросы отпадут. Конечно, можно, фактически бюджет недополучает доходы, освобождая субъекты от налоговой нагрузки. 

Если ты из зарплаты скидываешься на чей-то др, например, - это финансирование? Ты ведь не потратил денег, тебе просто меньше заплатили. 

Ответить

Alexey Tyunin

Kirk
0

.

Ответить

Святослав Гусев

8

В итоге как с НДС, зарубежные компании просто повысят цены при оплате в рублях. Как с Apple и App Store, iTunes.

Ответить

tommyscz

Святослав
0

Просто так цены тоже не повысишь - конкуренция.

Ответить

Драматический паук например

8
Ответить

Сергей Подгорный

2

И чё? Как на это реагировать, как изменится жизнь? Ну увеличат цены в 2, 3, 10 раз, ну пойду рыбачить вместо того чтобы за компом сидеть? Какие выводы я должен сделать?

Ответить

Драматический паук например

Сергей
4

Как минимум купить нормальные снасти.

Ответить

Юрий Карпов

Драматический
0

Готовь сани летом :)

Ответить

Сергей Подгорный

Драматический
–2

Нормальные снасти можно сделать самому, да и отечественных аналогов полным полно.

Ответить

Эдуард Гладышев

Сергей
1

Какие выводы я должен сделать?

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Alexander Melnikov

Сергей
0

а куда пойдешь когда на рыбалку налог введут?

Ответить

Сергей Подгорный

Alexander
0

Тогда пойду в парк и поиграю с белками. Ещё какие вопросы?

Ответить

Alexey Ivanov

1

Правильно, такая проблема есть во всех странах: гугл и эпл платят только НДС, а прибыль показывают в Ирландии и налог не платят.

Ответить

ilia

1

"уточнил собеседник: «их больше невозможно финансировать из госбюджета»" - а кого финансируют из бюджета кроме как сами бюджетные организации?

Ответить

Предвыборный Кирилл

1

Платите налог за то что в стране не сделали подобного сервиса? За то что деньги на рекламу зацепили пользователей других стран, а не пущенные у нас не сделали сервис популярным? В чем суть?

Ответить

Александр Якунин

Предвыборный
0

В век цифры так не катит

Ответить

Mik Foxi

1

Опять россиянам подорожают на 3% иностранные услуги. Это к уже и так имеющимся 20% налога. Забота )))

Ответить

Дарья Смолякова

0

Хотим как в Великобритании.

Ответить

Дарья Смолякова

0

обязаны заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.

А если я украинка, но временно живу в РФ? 

Ответить

Шизоидная обезьяна

Дарья
0

А вы тут причем?

Ответить

Сергей Подгорный

Дарья
–5

Анекдот.
Зашел в бар американец, русский и хохол.
Американец заказал виски.
Русский - водку.

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