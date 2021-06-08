Под действие налога могут попасть и маркетплейсы, говорит источник.

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Правительство России определилось с размером нового налога для цифровых компаний. Об этом Forbes рассказал чиновник в Минцифры и подтвердил источник в «Яндексе».

По словам чиновника, зарубежные цифровые компании должны будут заплатить 3% от дохода, который они получают с россиян, а под действие налога попадут и маркетплейсы — они будут обязаны заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.

Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для российских цифровых компаний, уточнил собеседник: «их больше невозможно финансировать из госбюджета».

Источник в «Яндексе» рассказал, что налог введут по примеру существующей практики в Великобритании, которая существует с апреля 2021 года. Он распространяется на Amazon, Google, Facebook и другие ИТ-компании и составляет 2% от прибыли, полученной от британских пользователей.

Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко подтвердил изданию, что введение налога прорабатывается: власти рассматривают два альтернативных варианта.

Это введение налога в одностороннем порядке (путь, по которому пошла и Великобритания) или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Последняя предложила два плана налогооблажения на цифровые услуги, окончательные решения по их параметрам правительство ожидает до конца первого полугодия.

В Минцифры, Facebook, Apple, Google и AliExpress не ответил на запросы издания.