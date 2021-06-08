Глава совета директоров Disney Боб Айгер продал 50% своих акций компании за $98,7 млн Статьи редакции
Ранее Айгер сообщал, что покинет компанию в конце 2021 года.
- Боб Айгер продал 550 тысяч акций стоимостью в 98,7 миллиона долларов. В его распоряжении всё ещё есть 555 тысяч акций, сообщает Bloomberg.
- Как говорят в компании, стоимость проданных Айгером акций отражает ценность, которую набрала Disney за время его управления.
- Боб Айгер возглавлял Disney с 2005 года, а в феврале 2020-го передал свой пост Бобу Чапеку. Однако из-за пандемии он фактически остался руководителем, чтобы помочь компании в кризисный период.
- Айгер занимает должность исполнительного председателя совета директоров Disney, однако уже в конце 2021 года он собирался покинуть компанию — чем он займётся в дальнейшем, пока неизвестно.
- По данным Bloomberg, во время передачи поста главного исполнительного директора в 2020 году Айгеру принадлежали ценные бумаги Disney на сумму около $150 млн.
- Будучи руководителем Disney, Айгер отвечал за такие сделки, как покупка Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox.
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2 комментария
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”В его распоряжении все ещё 555 акций”
Решил продать все ради красивой цифры) Все деньги мира не заработаешь, а 555 акций бывает только раз в жизни
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