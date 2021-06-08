Российский сервис Hotellab для динамического ценообразования в отелях привлёк $200 тысяч от Startup Lab и Iskra Ventures Статьи редакции
Система на основе искусственного интеллекта подбирает лучшую цену для номеров и анализирует действия конкурентов.
Hotellab потратит инвестиции на расширение бизнеса и выход на рынки Европы, Африки и Ближнего Востока, сообщили vc.ru в компании.
Hotellab — это сервис для отелей, который на основе искусственного интеллекта предлагает лучшую цену в зависимости от рыночной ситуации, продаж, эластичности спроса, действий конкурентов и других факторов.
Также сервис может прогнозировать загрузку отеля, анализировать бронирования и предлагать даты, когда отель может заработать больше через собственный сайт без посредников. По данным компании, сервис Hotellab помогает повышать выручку отеля на 12-20%.
Системой пользуются отели международных сетей в России, например, Marriott Moscow Novy Arbat и Lotte Hotel Samara, есть клиенты в Турции, Хорватии, Эстонии и других странах. Выручка Hotellab выросла в пять раз за год, сообщили в компании.
Фонды Startup Lab и Iskra Ventures планируют дополнительно вложить до $400 тысяч в Hotellab после подтверждения устойчивости роста продаж на европейском и других целевых рынках. По информации основателя Startup Lab Фёдора Яковлева, продажи сервиса растут на 10-20% каждый месяц.
Hotellab потратит инвестиции на расширение бизнеса и выход на рынки Европы, Африки и Ближнего Востока, сообщили vc.ru в компании.
Ну 200к только на Африку хватит.
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