Система на основе искусственного интеллекта подбирает лучшую цену для номеров и анализирует действия конкурентов.

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Hotellab потратит инвестиции на расширение бизнеса и выход на рынки Европы, Африки и Ближнего Востока, сообщили vc.ru в компании.

Hotellab — это сервис для отелей, который на основе искусственного интеллекта предлагает лучшую цену в зависимости от рыночной ситуации, продаж, эластичности спроса, действий конкурентов и других факторов.

Анализ конкурентов Hotellab

Также сервис может прогнозировать загрузку отеля, анализировать бронирования и предлагать даты, когда отель может заработать больше через собственный сайт без посредников. По данным компании, сервис Hotellab помогает повышать выручку отеля на 12-20%.

Системой пользуются отели международных сетей в России, например, Marriott Moscow Novy Arbat и Lotte Hotel Samara, есть клиенты в Турции, Хорватии, Эстонии и других странах. Выручка Hotellab выросла в пять раз за год, сообщили в компании.