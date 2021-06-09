Акции провайдера Fastly выросли почти на 11% после быстрого устранения сбоев у Twitter, Twitch, Amazon и других Статьи редакции
Резкий рост произошёл после падения акций компании на 7% из-за сбоев.
Акции компании Fastly, которая управляет сетью доставки контента (CDN) и поддерживает многие популярные веб-сайты, подорожали за сутки на 10,85% и на закрытии стоили на Нью-Йорской фондовой бирже $56,20.
Американская консультационная компания The Motley Fool отмечает, что цена акций возросла после того, как из-за сбоя инфраструктуры она упала на 7%. «Инвесторы могут быть впечатлены способностью компании быстро устранить проблему», — пишет автор.
8 июня из-за сбоев инфраструктуры cервиса c проблемами столкнулись пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов, в GitHub и Spotify не подгружались css-стили, на Amazon — изображения, а в Twitter — эмодзи. Кроме этого, перестали работать сайты The Guardian, Twitch, New York Times, Vice, Wired и сайт правительства Великобритании. Сбой длился 45 минут.
А вчера в комментах к новости, что все упало, паренёк в шорт встал 😂😂😂
Инвесторы могут быть впечатлены способностью компании быстро устранить проблему
Быстро? Парни час пребывали в дауне, это называется быстро? Лишний раз убеждаюсь, что "инвесторы" понятия не имеют о том, о чем они рассуждают
А что в вашем понимании быстро? 2 минуты? 5 минут?
Сколько вам времени нужно, чтобы найти проблему, решить ее, протестить, чтобы еще что-то не рухнуло, и запушить в прод?
Пишите в Fastly, сообщите, что у них неучи работают и вы готовы решать подобные проблемы в разы быстрее. Я уверен, они предложат хорошие условия контракта.
«Инвесторы могут быть впечатлены способностью компании̶ б̶ы̶с̶т̶р̶о̶ ̶у̶с̶т̶р̶а̶н̶и̶т̶ь̶ ̶п̶р̶о̶б̶л̶е̶м̶у̶»
способностью одновременно уронить пачку интернет-гигантов
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