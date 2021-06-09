Финансы
Nazigul Jusupova

Акции провайдера Fastly выросли почти на 11% после быстрого устранения сбоев у Twitter, Twitch, Amazon и других Статьи редакции

Резкий рост произошёл после падения акций компании на 7% из-за сбоев.

Акции компании Fastly, которая управляет сетью доставки контента (CDN) и поддерживает многие популярные веб-сайты, подорожали за сутки на 10,85% и на закрытии стоили на Нью-Йорской фондовой бирже $56,20.

Акции Fasly

Американская консультационная компания The Motley Fool отмечает, что цена акций возросла после того, как из-за сбоя инфраструктуры она упала на 7%. «Инвесторы могут быть впечатлены способностью компании быстро устранить проблему», — пишет автор.

8 июня из-за сбоев инфраструктуры cервиса c проблемами столкнулись пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов, в GitHub и Spotify не подгружались css-стили, на Amazon — изображения, а в Twitter — эмодзи. Кроме этого, перестали работать сайты The Guardian, Twitch, New York Times, Vice, Wired и сайт правительства Великобритании. Сбой длился 45 минут.

Reddit, Twitch и другие популярные сайты на час…
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tjournal.ru

#новость #fastly

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Mikhail Gladchenko

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А вчера в комментах к новости, что все упало, паренёк в шорт встал 😂😂😂

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Роман

2

Инвесторы могут быть впечатлены способностью компании быстро устранить проблему

Быстро? Парни час пребывали в дауне, это называется быстро? Лишний раз убеждаюсь, что "инвесторы" понятия не имеют о том, о чем они рассуждают

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Stas Klymenko

Роман
1

А что в вашем понимании быстро? 2 минуты? 5 минут? 
Сколько вам времени нужно, чтобы найти проблему, решить ее, протестить, чтобы еще что-то не рухнуло, и запушить в прод? 
Пишите в Fastly, сообщите, что у них неучи работают и вы готовы решать подобные проблемы в разы быстрее. Я уверен, они предложат хорошие условия контракта. 

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А. С.

2

Блогадаря этому многие о ней узнали.

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Anton Panas

2

Чтобы сделать хорошо, нужно сделать плохо, а потом "как было".

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Скучный кран

1

Накуканили так накуканили шортистов. Еще рубль укрепляется к баксу.

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taraskiy lotots

1

«Инвесторы могут быть впечатлены способностью компании̶ б̶ы̶с̶т̶р̶о̶ ̶у̶с̶т̶р̶а̶н̶и̶т̶ь̶ ̶п̶р̶о̶б̶л̶е̶м̶у̶»

способностью одновременно уронить пачку интернет-гигантов

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Благородный шмель

0

Акции компаний как способ бесплатной рекламы?

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Always make contracts

0

Вот вам и пособие как поднять в цене акции! Не благодарите 

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Alexey Kuznetsov

0

соотвествует названию)

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Vitaly Karasik

0

Круто! Надо взять метод на вооружение.

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Хлоргексидин

0

А вы говорите рост битховена не обоснован

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