Американская консультационная компания The Motley Fool отмечает , что цена акций возросла после того, как из-за сбоя инфраструктуры она упала на 7%. «Инвесторы могут быть впечатлены способностью компании быстро устранить проблему», — пишет автор.

8 июня из-за сбоев инфраструктуры cервиса c проблемами столкнулись пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов, в GitHub и Spotify не подгружались css-стили, на Amazon — изображения, а в Twitter — эмодзи. Кроме этого, перестали работать сайты The Guardian, Twitch, New York Times, Vice, Wired и сайт правительства Великобритании. Сбой длился 45 минут.