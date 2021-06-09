Резкий рост произошёл после падения акций компании на 7% из-за сбоев.

Акции компании Fastly, которая управляет сетью доставки контента (CDN) и поддерживает многие популярные веб-сайты, подорожали за сутки на 10,85% и на закрытии стоили на Нью-Йорской фондовой бирже $56,20.

Акции Fasly

Американская консультационная компания The Motley Fool отмечает, что цена акций возросла после того, как из-за сбоя инфраструктуры она упала на 7%. «Инвесторы могут быть впечатлены способностью компании быстро устранить проблему», — пишет автор.

8 июня из-за сбоев инфраструктуры cервиса c проблемами столкнулись пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов, в GitHub и Spotify не подгружались css-стили, на Amazon — изображения, а в Twitter — эмодзи. Кроме этого, перестали работать сайты The Guardian, Twitch, New York Times, Vice, Wired и сайт правительства Великобритании. Сбой длился 45 минут.