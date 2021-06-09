Пользователи сервиса «Тинькофф.Инвестиции» сообщили о массовом сбое Статьи редакции
В компании рассчитывают исправить ошибки в течение часа.
Утром 9 июня пользователи приложения «Тинькофф.Инвестиции» сообщили о сбое: в разделе с портфелем на экране возникала ошибка и предлжение попробовать зайти позже.
В компании пояснили vc.ru, что «в результате технического инцидента может не отображаться история операций и портфель. Торговые функции мобильного приложения и веб-терминала доступен».
В результате технического инцидента может не отображаться история операций и портфель. Торговый функционал мобильного приложения и веб-терминала доступен.
Извините за неудобства. Работаем над исправлением ситуации и рассчитываем поправить в течение часа.
Инцидент затронул небольшое число пользователей – 5% от общего числа клиентов.
При этом все могли совершать сделки. Проблему устранили менее чем за час. Сейчас функционал доступен в полном объеме.
- Тинькофф упал.
- Какой именно? Банк? Сайт? Или сам Олег?
Инвестиции приложение
В результате технического инцидента может не отображаться история операций и портфель. Торговый функционал мобильного приложения и веб-терминала доступен.
Извините за неудобства. Работаем над исправлением ситуации и рассчитываем поправить в течение часа.
У инвесторов ЕГЭ, им не до прогулок)
Да сдал позавчера, и ничего, справился. Не успеваю, правда, все конфликты на Востоке разобрать(
11-31 ничего не работает.
Все должно быть ок. В первую очередь тут рекомендуем перелогиниться. Если это не решит вопрос, пришлите скриншот нам в личку. Поможем.
Кисули, вы мне иис дайте закрыть и деньги вывести. А то уже третий день все никак
У кого эта информация подтвердилась?У меня такая ситуация (Ждём,когда всё заработает
Опачки, опять кого-то побрили. Ждём новых историй в приемной от благодарных тинькову трейдеров.
Да реально задрали они уже.Вторую неделю ежедневно с 16:30(открытие ОС) до 17:30 невозможно торговать интрадей.Они называют это техническими рисками,а мой юрист говорит это оказание услуг ненадлежащего качества
Боюсь что цб и правовое соглашение с тиньком с вами не согласны. Тинек не несёт отвественности за технические сбои.
Тинькофф как всегда, а ведь недавно в отчёте выпендривались, что нарастили ебе**шие мощности
Да что вы тоже врете?Статьи правдивые не пропускаете-все ТИНЕК выкупает.Не приложение только сломалось-в терминал не зайти было людям.Возможности совершать сделки не было.Пишите уж правду
блин только решил с новой зп туда залететь ) может это знак, что надо подождать )
А может знак что с инвестициями вам не туда
Утром пришло уведомление о дивидендах Северстали, в приложении - белый экран.
Да я к тому, что вошёл в приложение по push-уведомлению, а там СОВСЕМ белый экран) Не открылся даже портфель.
Инцидент затронул небольшое число пользователей – 5% от общего числа клиентов.
При этом все могли совершать сделки. Проблему устранили менее чем за час. Сейчас функционал доступен в полном объеме.
Это как в прошлый раз с авторизацией?) Не больше 1000 человек ахахаха
Не первый раз уже такое. Клиентов много, а сервера не подготовлены к нагрузкам.
Че-то последние дни не задается у девопсов Тинькофф. Мне виртуальная допка к кредитке не может выпуститься больше недели из-за технических проблем, а еще история моих рассрочек не открывается в приложении :(
Тинькофф.Инвестиции» рассказали, что сбой коснулся 5% клиентов и не затронул торговые функции
Раньше было "всего 1000 клиентов")
да, сейчас зашёл, такая же фигня. думал с телефоном что-то)) ну ладно, всё равно я в долгосрок вложился!)
трейдеры получайте )))
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Хотел прикупить 20% всех акций Apple через Тинькофф, а тут сбой. Как быть?
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