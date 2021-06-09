Финансы
Маша Цепелева

Пользователи сервиса «Тинькофф.Инвестиции» сообщили о массовом сбое Статьи редакции

В компании рассчитывают исправить ошибки в течение часа.

Утром 9 июня пользователи приложения «Тинькофф.Инвестиции» сообщили о сбое: в разделе с портфелем на экране возникала ошибка и предлжение попробовать зайти позже.

Alexandr Plutt @plalex
Тинькофф Инвестиции поломались? @tinkoff_bank

В компании пояснили vc.ru, что «в результате технического инцидента может не отображаться история операций и портфель. Торговые функции мобильного приложения и веб-терминала доступен».

Обновлено в 11:25. В «Тинькофф.Инвестиции» рассказали, что сбой коснулся 5% клиентов и не затронул торговые функции — все пользователи могли совершать сделки. Сейчас функции сервиса доступны в полном объеме.

#новость #тинькофф

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48 48 комментариев
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Тинькофф Инвестиции

В результате технического инцидента может не отображаться история операций и портфель. Торговый функционал мобильного приложения и веб-терминала доступен.

Извините за неудобства. Работаем над исправлением ситуации и рассчитываем поправить в течение часа.

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Тинькофф Инвестиции

Инцидент затронул небольшое число пользователей – 5% от общего числа клиентов.
При этом все могли совершать сделки. Проблему устранили менее чем за час. Сейчас функционал доступен в полном объеме.

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Иван Чувашов

16

- Тинькофф упал.
- Какой именно? Банк? Сайт? Или сам Олег?

Ответить

слава Грищенко

Иван
1

Инвестиции приложение

Ответить

Канищев Максим

слава
4

Это был сарказм 🤣

Ответить

One Geek

8

Перепись инвесторов на vc :)

Ответить

Тинькофф Инвестиции

1

В результате технического инцидента может не отображаться история операций и портфель. Торговый функционал мобильного приложения и веб-терминала доступен.

Извините за неудобства. Работаем над исправлением ситуации и рассчитываем поправить в течение часа.

Ответить

One Geek

Тинькофф
7

Да не спешите, лето на дворе. Пускай инвесторы хоть во двор погулять сходят, мяч с пацанами попинают :)

Ответить

Ян Журавский

One
8

У инвесторов ЕГЭ, им не до прогулок)

Ответить

One Geek

Ян
3

Вот именно. Ребятам вообще последнее время некогда. То СММ-агентство, то крипта, теперь тиньков-инвестции. Когда математику учить... :))

Ответить

Ян Журавский

One
4

Да сдал позавчера, и ничего, справился. Не успеваю, правда, все конфликты на Востоке разобрать(

Ответить

Иван Никитин

Тинькофф
1

Не врите-терминал не доступен был

Ответить

Илья Мартынов

Тинькофф
0

11-31 ничего не работает.

Ответить

Тинькофф Инвестиции

Илья
1

Все должно быть ок. В первую очередь тут рекомендуем перелогиниться. Если это не решит вопрос, пришлите скриншот нам в личку. Поможем.

Ответить

Nadezhda Kuzmenko

Тинькофф
0

Кисули, вы мне иис дайте закрыть и деньги вывести. А то уже третий день все никак

Ответить

Кирилл Марченков

4

У кого эта информация подтвердилась?У меня такая ситуация (Ждём,когда всё заработает

Ответить

Goodsanta

Кирилл
1

Все работает без проблем

Ответить

Sasha Guseinov

Goodsanta
4

Не работает

Ответить

Макс Смирнов

Кирилл
0

У меня только что

Ответить

Sergey Rudovsky

Кирилл
0
Ответить

Кирилл Кириллов

Кирилл
0

Обещают в течение часа починить

Ответить

слава Грищенко

Кирилл
0

У меня . Не могу зайти

Ответить

Τамара Ρодионова

4

Всё равно Тинькофф лучшее приложение :) 

Ответить

Канищев Максим

2

Опачки, опять кого-то побрили. Ждём новых историй в приемной от благодарных тинькову трейдеров.

Ответить

Иван Никитин

Канищев
3

Да реально задрали они уже.Вторую неделю ежедневно с 16:30(открытие ОС) до 17:30 невозможно торговать интрадей.Они называют это техническими рисками,а мой юрист говорит это оказание услуг ненадлежащего качества

Ответить

Канищев Максим

Иван
0

Боюсь что цб и правовое соглашение с тиньком с вами не согласны. Тинек не несёт отвественности за технические сбои.

Ответить

Макс Смирнов

1

Тинькофф как всегда, а ведь недавно в отчёте выпендривались, что нарастили ебе**шие мощности

Ответить

Vlad Pogutsa

2

WISH CLOV STONKS

Ответить

Иван Никитин

1

Да что вы тоже врете?Статьи правдивые не пропускаете-все ТИНЕК выкупает.Не приложение только сломалось-в терминал не зайти было людям.Возможности совершать сделки не было.Пишите уж правду 

Ответить

Роман Дегтярев

0

блин только решил с новой зп туда залететь ) может это знак, что надо подождать ) 

Ответить

Viktor Pavlovich

Роман
3

А может знак что с инвестициями вам не туда

Ответить

Роман Дегтярев

Viktor
0

А возможно 

Ответить

Τамара Ρодионова

1

Нормальная ситуация, люди работают, сделают лучше слабые места  

Ответить

Ян Журавский

0

Утром пришло уведомление о дивидендах Северстали, в приложении - белый экран.

Ответить

One Geek

Ян
1

Значит дивиденды ушли Северстали, а не вам. Логично же :)

Ответить

Николаев Александр

One
1

Ваше очко уходит в зрительный зал

Ответить

Ян Журавский

One
0

Да я к тому, что вошёл в приложение по push-уведомлению, а там СОВСЕМ белый экран) Не открылся даже портфель.

Ответить

One Geek

Ян
0

Понятно :)

Ответить

Тинькофф Инвестиции

–2

Инцидент затронул небольшое число пользователей – 5% от общего числа клиентов.
При этом все могли совершать сделки. Проблему устранили менее чем за час. Сейчас функционал доступен в полном объеме.

Ответить

Иван Никитин

Тинькофф
1

Вот уж не врите

Ответить

Михаил Семин

Тинькофф
1

Это как в прошлый раз с авторизацией?) Не больше 1000 человек ахахаха

Ответить

Александра Мун

0

Сайт работает. Поломалось приложение

Ответить

Олег Кравченко

0

Не первый раз уже такое. Клиентов много, а сервера не подготовлены к нагрузкам.

Ответить

Ivan Susanin

0

Че-то последние дни не задается у девопсов Тинькофф. Мне виртуальная допка к кредитке не может выпуститься больше недели из-за технических проблем, а еще история моих рассрочек не открывается в приложении :(

Ответить

Николаев Александр

0

Мой портфель резко похудел на 100к
Я в шоке

Ответить

Птиц

0
Ответить

Светлана Махрова

0

Ура

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

Тинькофф.Инвестиции» рассказали, что сбой коснулся 5% клиентов и не затронул торговые функции

Раньше было "всего 1000 клиентов")

Ответить

Генри Блейк

0

да, сейчас зашёл, такая же фигня. думал с телефоном что-то)) ну ладно, всё равно я в долгосрок вложился!) 

трейдеры получайте )))

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Алексей Медведев

0

Хотел прикупить 20% всех акций Apple через Тинькофф, а тут сбой. Как быть?

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