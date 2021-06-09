Госдума приняла закон о «нежелательных организациях» — Росфинмониторинг будет следить за валютными переводами Статьи редакции
Контроль за переводами грозит дополнительными расходами для банков, которые лягут на плечи клиентов.
Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому россиянам запрещается участвовать в «нежелательных в стране НКО». В законе есть положение, по которому Росфинмониторинг должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.
В тексте закона указано, что список стран определит уполномоченная организация. Это информация ограниченного доступа, и банки получат её через личный кабинет в установленном Центробанком порядке.
После принятия закона количество отправляемых банком сообщений вырастет в 4-5 раз в день, рассказали в «Тинькофф» «Коммерсанту». А исполнять требования закона к 1 октября, не смогут даже крупные банки, заявил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Банки не успеют нанять и обучить новых сотрудников, расходы на операции увеличатся в десятки раз и лягут на плечи клиентов.
Под контроль попадут почти все валютные переводы на любую сумму, считает Наумов. Даже если «гражданин РФ купит в иностранном магазине вещь, а потом ее вернет — возврат тоже попадет под контроль».
Банкиры подготовили замечания к законопроекту, но не успели их внести, потому что депутаты рассмотрели и приняли поправки досрочно во втором чтении.
А можно благодаря получению средств от НКО европейского, потом кейс на полит убежище сделать, чтобы прям точно?
А то как-то уже достало в гулаге за копейки работать...
Если нихуя не умеешь — везде копейки будешь получать.
(Сбор минусов от нищебродов объявляю открытым)
Эпизод 1204. Если ничего не добился в россии - в Европе ловить нечего.
Работаешь простым строителем на стройке в Швеции - 3000 евро, на стройке в Польше - 1000 евро, на стройке в России(ну в Москве) - 600 евро. Сверх одаренным быть не нужно.
Ну и цены у вас. Я на стройках в 2010-м зарабатывал 1600 евро/месяц, в далёком замкадье.
600 евро в Москве ну не знаю, бабка-гардеробщица получает, которая номерки выдаёт в поликлинике. И то у неё больше наверно выходит.
Служу госдепу Украины!
Ученый теркин30см
Не знаю, кому вы служите, но мимикрировать под россиянина критикующего власть это классика политического троллинга.
Т.е. россиян которые недовольны тут уровнем зп и хотят длинного евро не бывает?
Ученый
Есть, только вы к ним никакого отношения не имеете.
Новый уровень аргументации вместо "сначала добейся" - "сначала стань"
А чтобы осуждать насильников, надо быть жертвой насилия?
Ученый
Не надо смещать тезис, как это делает Евгений.
Евгений, который притворяется россиянином и критикует власть. Это обычный украинский политический тролль. Вы этого не видите потому что он воду на вашу мельницу льет, а вам и по кайфу. Что не пост, то у вас однотипные стоны про режим и поехавшего деда.
Причем тут сначала добейся и насильники вообще непонятно.
Это хорошо, что они так торопятся.
Главное не мешать, пусть побольше таких «законов» успеют принять, чтобы весь карточный домик рухнул в один день.
Может лучше сразу запретить перевод из нежелательных стран в РФ и только разрешить исходящие переводы?
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