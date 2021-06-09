Финансы
Маша Цепелева

Госдума приняла закон о «нежелательных организациях» — Росфинмониторинг будет следить за валютными переводами Статьи редакции

Контроль за переводами грозит дополнительными расходами для банков, которые лягут на плечи клиентов.

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому россиянам запрещается участвовать в «нежелательных в стране НКО». В законе есть положение, по которому Росфинмониторинг должен следить за любыми денежными переводами гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.

В тексте закона указано, что список стран определит уполномоченная организация. Это информация ограниченного доступа, и банки получат её через личный кабинет в установленном Центробанком порядке.

После принятия закона количество отправляемых банком сообщений вырастет в 4-5 раз в день, рассказали в «Тинькофф» «Коммерсанту». А исполнять требования закона к 1 октября, не смогут даже крупные банки, заявил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Банки не успеют нанять и обучить новых сотрудников, расходы на операции увеличатся в десятки раз и лягут на плечи клиентов.

Под контроль попадут почти все валютные переводы на любую сумму, считает Наумов. Даже если «гражданин РФ купит в иностранном магазине вещь, а потом ее вернет — возврат тоже попадет под контроль».

Банкиры подготовили замечания к законопроекту, но не успели их внести, потому что депутаты рассмотрели и приняли поправки досрочно во втором чтении.

#новость #законы

745 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Evgenii Evgenii

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А можно благодаря получению средств от НКО европейского, потом кейс на полит убежище сделать, чтобы прям точно? 

А то как-то уже достало в гулаге за копейки работать...

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Михаил Гельм

Evgenii
–4

Если нихуя не умеешь — везде копейки будешь получать.

(Сбор минусов от нищебродов объявляю открытым)

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Evgenii Evgenii

Михаил
2

Эпизод 1204. Если ничего не добился в россии - в Европе ловить нечего.

Работаешь простым строителем на стройке в Швеции - 3000 евро, на стройке в Польше - 1000 евро, на стройке в России(ну в Москве) - 600 евро. Сверх одаренным быть не нужно.

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Михаил Гельм

Evgenii
1

Ну и цены у вас. Я на стройках в 2010-м зарабатывал 1600 евро/месяц, в далёком замкадье.

600 евро в Москве ну не знаю, бабка-гардеробщица получает, которая номерки выдаёт в поликлинике. И то у неё больше наверно выходит.

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Евгений

Михаил
2

Господи, как у нас любят серануть в потолок лишь бы показать свои понты

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Михаил Гельм

Евгений
0

Это че у тебя, радуга на аватарке? В гулаге пацаны не поймут

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Ученый теркин30см

1

Под любой новостью про Россию, как двое из ларца. Особенно Евгений гражданин Украины устал в российском гулаге работать.

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Evgenii Evgenii

Ученый
1

Служу госдепу Украины! 

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Ученый теркин30см

Evgenii
2

Не знаю, кому вы служите, но мимикрировать под россиянина критикующего власть это классика политического троллинга.

Ответить

Evgenii Evgenii

Ученый
0

Т.е. россиян которые недовольны тут уровнем зп и хотят длинного евро не бывает?

Ответить

Ученый

Evgenii
3

Есть, только вы к ним никакого отношения не имеете.

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Vladislav Stan

Ученый
–1

Новый уровень аргументации вместо "сначала добейся" - "сначала стань" 

А чтобы осуждать насильников, надо быть жертвой насилия? 

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Ученый

Vladisl…
0

Не надо смещать тезис, как это делает Евгений.
Евгений, который притворяется россиянином и критикует власть. Это обычный украинский политический тролль. Вы этого не видите потому что он воду на вашу мельницу льет, а вам и по кайфу. Что не пост, то у вас однотипные стоны про режим и поехавшего деда.
Причем тут сначала добейся и насильники вообще непонятно. 

Ответить

From Siberia to London

2

Это хорошо, что они так торопятся.
Главное не мешать, пусть побольше таких «законов» успеют принять, чтобы весь карточный домик рухнул в один день.

Ответить

Юрий Карпов

From
0

Назовём его "Судный день" :)

Ответить

Vladislav Stan

1

Самая нежелательная организация - ОПГ "Правительство РФ"

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

все для людей

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user_90123129312

–1

Может лучше сразу запретить перевод из нежелательных стран в РФ и только разрешить исходящие переводы?

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