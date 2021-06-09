Онлайн-брокер Robinhood запланировал провести IPO в июле — Bloomberg Статьи редакции
По подсчётам аналитика Bloomberg, компанию могут оценить в $40 млрд.
- Robinhood хочет провести IPO после американского Дня независимости 4 июля, чтобы дождаться возвращения потенциальных инвесторов из праздничных поездок, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- По словам источников, окончательное решение ещё не принято и планы брокера могут измениться. В мае источники Bloomberg сообщали, что сервис проведёт IPO в конце июня.
- Robinhood конфиденциально подал заявку на проведение IPO в SEC в марте 2021 года. Проспект IPO ещё не обнародован, количество размещаемых акций и ценовой диапазон тоже неизвестны.
- По подсчётам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера, компанию могут оценить в $40 млрд. В сентябре 2020 года инвесторы оценили Robinhood в $11,7 млрд.
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9 комментариев
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8
Беру бедных, продаю им надежду на богатство и сам становлюсь богатым. Ваш Робингуд.
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Как говорил Чичваркин вроде «хочешь стать богатым, обслуживай бедных», так что четко :)
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1
Будут продавать свои акции сами самому себе :)
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1
Интересно, пацаны с Реддита смогут обвалить его акции в ноль? Я бы на это посмотрел)
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