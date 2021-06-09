Финансы
Евгения Евсеева

Онлайн-брокер Robinhood запланировал провести IPO в июле — Bloomberg Статьи редакции

По подсчётам аналитика Bloomberg, компанию могут оценить в $40 млрд.

  • Robinhood хочет провести IPO после американского Дня независимости 4 июля, чтобы дождаться возвращения потенциальных инвесторов из праздничных поездок, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • По словам источников, окончательное решение ещё не принято и планы брокера могут измениться. В мае источники Bloomberg сообщали, что сервис проведёт IPO в конце июня.
  • Robinhood конфиденциально подал заявку на проведение IPO в SEC в марте 2021 года. Проспект IPO ещё не обнародован, количество размещаемых акций и ценовой диапазон тоже неизвестны.
  • По подсчётам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера, компанию могут оценить в $40 млрд. В сентябре 2020 года инвесторы оценили Robinhood в $11,7 млрд.

#новость #robinhood

605 просмотров
9 9 комментариев
3
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","robinhood"], "comments": 9, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 256652, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 09 Jun 2021 14:46:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Середов

8

Беру бедных, продаю им надежду на богатство и сам становлюсь богатым. Ваш Робингуд.

Ответить

Georgi Lis

Денис
2

Как говорил Чичваркин вроде «хочешь стать богатым, обслуживай бедных», так что четко :)

Ответить

Артем Бондарев

Georgi
0

И производители Gulfstream: 😔

Ответить

Федор Чеботарев

Денис
0

Робинбэд скорее

Ответить

German Galtcov

4

Казино выходит на ipo

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Будут продавать свои акции сами самому себе :)

Ответить

Федор Чеботарев

Raimond
1

Самопродажа

Ответить

Николай Глущенко

1

Интересно, пацаны с Реддита смогут обвалить его акции в ноль? Я бы на это посмотрел)

Ответить

Dmitry Chudinovskikh

0

💎🙌🚀🚀🚀🌕

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IVI
Подписан
Отписаться
Онлайн-кинотеатр IVI запустил главные российские телеканалы в подписке в США
Крупнейший российский онлайн-кинотеатр IVI* впервые открыл зрителям из США доступ к ведущим телеканалам на русском язык…
1
Сбер
Подписан
Отписаться
Да, теперь в Сбере можно уходить в отпуск на год! Давайте это обсудим
Возможно, вы уже слышали: теперь сотрудники Сбера могут уходить в отпуск на целый год. Такой длительный отдых за свой с…
15
dentsu Russia
Подписан
Отписаться
«Чтобы избежать выгорания, сместите внимание с внешнего на внутреннее состояние»
Поддержка ментального здоровья становится не менее важным навыком в карьере и бизнесе. Наравне с топом hard & soft skil…

Показать еще

Лучшие комментарии
Виктор Раенко
за день
Я считаю, что раз задавили человека на самокате, нужно запретить самокаты. Недавно около дома задавили человека на велосипеде, поэтому и велосипеды нужно запретить. А сколько людей разбилось на автомобиле, их тоже…
В Петербурге перестали работать все сервисы аренды электросамокатов
Поджог Сараев
за неделю
Здравствуйте, Сергей! Цена товара формируется динамически и зависит от множества факторов, поэтому может отличаться для одного пользователя в разные моменты времени. К сожалению, мы не можем раскрыть детали…
«Яндекс.Маркет»: цена на один и тот же товар разная — с подпиской «Плюс» он дороже
Комментарии

Dmitriy Mamaev

«Яндекс.Драйв» начал продавать…

Лукас Лойс

«Деловые линии» повысили цену…

Константин Морошин

Биткоин стал официальной…

Bulat Ziganshin

«Яндекс.Драйв» начал продавать…

Дмитрий

Хронология от драки до…

Pavel Pavel

В Петербурге перестали работать…

Шизоидная обезьяна

Почтовый сервис Fastmail…

Bulat Ziganshin

«Яндекс.Драйв» начал продавать…

EpiSH

Куда выгодно вложить миллион?

Alexandre Svergoun

Хронология от драки до…

Alex Black

Почтовый сервис Fastmail…

Дмитрий Тенетович

Курьеры «Яндекс.Еды» и…

Николай Беликов

«Яндекс.Драйв» начал продавать…

Hoken PWNZ

В Петербурге перестали работать…

Victor Nikolaev

«Тинькофф Страхование…

Александр Ситников

Хронология от драки до…

Mika

Кикшеринги ограничили скорость…

Sergey K

«Яндекс.Драйв» начал продавать…

Ольга Черватюк

Почтовый сервис Fastmail…

Aleksei Prokhorenko

В Петербурге перестали работать…
null