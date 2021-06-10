Финансы
Евгения Евсеева

Klarna привлёк инвестиции при оценке в $46 млрд и подтвердил статус самого дорогого финтех-сервиса Европы Статьи редакции

В марте инвесторы оценивали стартап в $31 млрд.

  • Klarna привлёк $639 млн от SoftBank. Инвестиции укрепили позицию Klarna как самого дорогого финтех-сервиса в Европе и второго по оценке после Stripe — он оценивается в $95 млрд, пишет CNBC.
  • В начале 2021 года сооснователь сервиса Себастьян Семятковски заявил CNBC, что стартап рассматривает возможность выйти на биржу в этом году.
  • Себастьян Семятковски, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт запустили Klarna в 2005 году — сервис позволяет пользователям оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. По собственным данным, им пользуются 90 млн человек, из которых 15 млн — в США.
  • Впервые Klarna стал самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года. Тогда сервис привлёк $460 млн. В 2018 году инвесторы оценивали компанию в $2,25 млрд.
  • В сентябре 2020 года инвесторы оценивали стартап в $10,6 млрд, а в марте 2021 года — в $31 млрд. Тогда же Forbes назвал сооснователей Klarna миллиардерами.

#новость #klarna

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Antsiforov Stanislav

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Ну если софтбанк дал деньги - это явно скам и пузырь.

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Леонид Белоус

0

самого дорогого финтех-сервиса Европы

Там же есть еще русский один стартап от какого-то сынишки чекиста?

Надеюсь, европейцы будут осторожными с этим иноагентом.

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Denis Bystruev

Леонид
0

Revolut поменьше — в прошлом году evaluation был 5,5 млрд долл., в этом порядка 10:

 https://www.usnews.com/news/technology/articles/2021-04-17/british-fintech-revolut-on-path-to-10-billion-valuation-with-new-funding-sky-news

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Sht_Anton

Denis
0

Думаю, Револют уже дешевле стоит, судя по кейсу Монзо

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Bublikov Anton

Леонид
0

Зависть, - ужасное чувство

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IamJiva

Bublikov
0

Ограничено приемлема еще как-то "белая зависть", как "хочу такой-же Мерседес как у соседа"
совершенно безнадёжна "черная зависть"- "вот бы ему запретили на этом ездить а разрешили вместо него мне!" а когда дали обоим такой - то грусный завистник "да фигли толку - ничего особенного то я не достиг" - рулит даже еще более новым может быть по году выпуска Мерсом- рядом с всё таким-же соседом

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Сергей Подгорный

0

Может мне кто-то объяснить в чем прикол этих стартапов и чем они от банков отличаются? Что мешает банку сделать тоже самое? Или они там какие нить машин лёрнинги юзают, что банку такое не осилить? В чём сложность этих стартапов?

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Sht_Anton

Сергей
2

Что мешает банку сделать тоже самое?

Законодательство

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Denis Bystruev

Sht_Anton
0

А также размер и legacy.

Не могут банки просто взять и переключиться на недоказанную модель. Тем более, что экспертов, которые предрекают смерть большинства финтех-стартапов ничуть не меньше, чем тех, кто считает, что умрут банки:

https://www.finextra.com/blogposting/20083/why-the-future-belongs-to-banks-and-not-fintechs

Why the future belongs to banks, and not Fintechs
With emerging Fintech services taking the world of finance by storm, it might seem like banks are…
www.finextra.com
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Sht_Anton

Denis
2

И в размере тоже. ГолдманСакс пару лет назад запустил свой финтех Mercury и за год набрал депозитов почти на 25 млрд $ И сразу регулятор Британии запросил дополнительную страховку рисков
"The bank closed its doors after deposits edged above £21bn – approaching the £25bn mark that requires banks to protect consumer cash by holding it in a different financial entity"
https://www.theguardian.com/money/2021/feb/12/goldman-sachs-marcus-online-accounts-uk-savers

Goldman Sachs reopens Marcus online accounts for…
Wall Street bank seizes chance to attract huge savings made by the cash-rich during the pandemic
www.theguardian.com
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