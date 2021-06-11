Финансы
Nazigul Jusupova

Китайский сервис такси Didi подал заявку на IPO в США Статьи редакции

Компания может получить оценку в $100 млрд, пишет Bloomberg.

  • В первом квартале выручка Didi составила $6,4 млрд с чистой прибылью $837 млн, говорится в данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), куда компания подала заявку на первичное размещение.
  • По итогам 2020 года сервис такси получил выручку в размере $21,6 млрд с убытком в $1,7 млрд.
  • По данным CNBC, с 2019 по 2020 год выручка Didi сократилась почти на 10%, поскольку пандемия сильно ударила по Китаю. Однако до пандемии с 2018 по 2019 год выручка выросла на 11%.
  • По данным Pitchbook, в августе инвесторы оценили Didi в $62 млрд.
  • Uber владеет 12,8% акций компании после продажи своего китайского бизнеса по найму автомобилей компании Didi в 2016 году, в то время как SoftBank владеет 21,5%, Tencent — 6,8%. «В отличие от Uber, Didi по-прежнему активно инвестирует в создание беспилотных такси и недавно получила разрешение на тестирование беспилотных транспортных средств в Пекине», — пишет CNBC.
  • Издание приводит сообщение Bloomberg, что на момент IPO компания может получить оценку в $100 млрд. По данным The Wall Street Journal, Didi может выйти на биржу в июле. Один из собеседников газеты допустил, что оценка стоимости Didi на IPO может составить больше $70 млрд.
  • Компания Didi основана в 2012 году. В октябре Reuters писал, что компания рассматривает Гонконг для размещения акций. Didi развивает сервис такси, каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. В России такси-сервис компании работает с августа 2020 года.

#новость #didi

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4 4 комментария
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4 комментария
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Giorgiy Kiladze

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Компания явно переоценена! Помните Yahoo!

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Vasiliy Gorin

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1

Помним, как Yahoo говорил такое про Google, и отказался купить его за $1 млн. Помним 😉

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Симпатичный лолипоп

0

Ну ясен хер, что убыток 

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