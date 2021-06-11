Китайский сервис такси Didi подал заявку на IPO в США Статьи редакции
Компания может получить оценку в $100 млрд, пишет Bloomberg.
- В первом квартале выручка Didi составила $6,4 млрд с чистой прибылью $837 млн, говорится в данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), куда компания подала заявку на первичное размещение.
- По итогам 2020 года сервис такси получил выручку в размере $21,6 млрд с убытком в $1,7 млрд.
- По данным CNBC, с 2019 по 2020 год выручка Didi сократилась почти на 10%, поскольку пандемия сильно ударила по Китаю. Однако до пандемии с 2018 по 2019 год выручка выросла на 11%.
- По данным Pitchbook, в августе инвесторы оценили Didi в $62 млрд.
- Uber владеет 12,8% акций компании после продажи своего китайского бизнеса по найму автомобилей компании Didi в 2016 году, в то время как SoftBank владеет 21,5%, Tencent — 6,8%. «В отличие от Uber, Didi по-прежнему активно инвестирует в создание беспилотных такси и недавно получила разрешение на тестирование беспилотных транспортных средств в Пекине», — пишет CNBC.
- Издание приводит сообщение Bloomberg, что на момент IPO компания может получить оценку в $100 млрд. По данным The Wall Street Journal, Didi может выйти на биржу в июле. Один из собеседников газеты допустил, что оценка стоимости Didi на IPO может составить больше $70 млрд.
- Компания Didi основана в 2012 году. В октябре Reuters писал, что компания рассматривает Гонконг для размещения акций. Didi развивает сервис такси, каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. В России такси-сервис компании работает с августа 2020 года.
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4 комментария
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Компания явно переоценена! Помните Yahoo!
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Помним, как Yahoo говорил такое про Google, и отказался купить его за $1 млн. Помним 😉
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