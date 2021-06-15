Сервис позволяет отслеживать продажи в одном месте по разным параметрам — продуктам, клиентам или георграфии.

С помощью Synder можно автоматизировать бухгалтерский учёт, а также связать продажи из разных источников в одну экосистему, рассказали vc.ru в фонде. На что пойдут инвестиции, в сервисе не раскрывают.

Детальная синхронизация позволяет отслеживать продажи по продуктам, клиентам и географии, генерировать отчёты и предоставляет предпринимателям возможность автоматизации бэк-офиса и сокращения операционных расходов.

Стартап поддерживает больше 20 популярных платформ электронной торговли и платёжных средств, в числе которых Amazon, Shopify, PayPal, Stripe, Square и другие. По итогам 2020 года Synder синхронизировал объем транзакций эквивалентный $1 млрд.

Сервис основан в 2016 году белорусами Михаилом Астрейко и Ильей Киселем. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско. На момент написания заметки в фонде не ответили vc.ru, первые ли это инвестиции и какие у сервиса финансовые показатели.

У Synder есть несколько тарифов: для самозанятых за $19,99 в месяц, небольших компаний за $39,99 и крупных компаний за $199,99 — у каждого есть бесплатный пробный период. По собственным данным, сервисом пользуется больше 20 тысяч предприятий по всему миру.