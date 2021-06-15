Сервис автоматизации бухгалтерии Synder белорусских основателей привлёк $2 млн от TMT Investments и других Статьи редакции
Сервис позволяет отслеживать продажи в одном месте по разным параметрам — продуктам, клиентам или георграфии.
С помощью Synder можно автоматизировать бухгалтерский учёт, а также связать продажи из разных источников в одну экосистему, рассказали vc.ru в фонде. На что пойдут инвестиции, в сервисе не раскрывают.
Детальная синхронизация позволяет отслеживать продажи по продуктам, клиентам и географии, генерировать отчёты и предоставляет предпринимателям возможность автоматизации бэк-офиса и сокращения операционных расходов.
Стартап поддерживает больше 20 популярных платформ электронной торговли и платёжных средств, в числе которых Amazon, Shopify, PayPal, Stripe, Square и другие. По итогам 2020 года Synder синхронизировал объем транзакций эквивалентный $1 млрд.
Сервис основан в 2016 году белорусами Михаилом Астрейко и Ильей Киселем. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско. На момент написания заметки в фонде не ответили vc.ru, первые ли это инвестиции и какие у сервиса финансовые показатели.
У Synder есть несколько тарифов: для самозанятых за $19,99 в месяц, небольших компаний за $39,99 и крупных компаний за $199,99 — у каждого есть бесплатный пробный период. По собственным данным, сервисом пользуется больше 20 тысяч предприятий по всему миру.
чё там, в 1с паника началась уже?
Вроде же уже было что то такое в США, а потом оказалось что это люди сидели считали, а не роботы?
Я юзал подобную систему , даже консультировал авторов стартапа , но нет , не реально , законодательство не позволит, да и нейронная сеть так и научилась понимать надпись - данная фактура освобождена от НДС на соновании парагафа 92 и НДС заплатит заказчик
)
1) 20 тыс клиентов по 20-40 дол в месяц = 6-10 млн дол в год. Зачем им еще 2 млн?
2) 1 млрд за год на 20 тыс клиентов = по 4 тыс евро/мес у каждого клиента выручка?
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