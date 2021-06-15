Финансы
Евгения Евсеева

Сервис автоматизации бухгалтерии Synder белорусских основателей привлёк $2 млн от TMT Investments и других Статьи редакции

Сервис позволяет отслеживать продажи в одном месте по разным параметрам — продуктам, клиентам или георграфии.

С помощью Synder можно автоматизировать бухгалтерский учёт, а также связать продажи из разных источников в одну экосистему, рассказали vc.ru в фонде. На что пойдут инвестиции, в сервисе не раскрывают.

Детальная синхронизация позволяет отслеживать продажи по продуктам, клиентам и географии, генерировать отчёты и предоставляет предпринимателям возможность автоматизации бэк-офиса и сокращения операционных расходов.

Стартап поддерживает больше 20 популярных платформ электронной торговли и платёжных средств, в числе которых Amazon, Shopify, PayPal, Stripe, Square и другие. По итогам 2020 года Synder синхронизировал объем транзакций эквивалентный $1 млрд.

Сервис основан в 2016 году белорусами Михаилом Астрейко и Ильей Киселем. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско. На момент написания заметки в фонде не ответили vc.ru, первые ли это инвестиции и какие у сервиса финансовые показатели.

У Synder есть несколько тарифов: для самозанятых за $19,99 в месяц, небольших компаний за $39,99 и крупных компаний за $199,99 — у каждого есть бесплатный пробный период. По собственным данным, сервисом пользуется больше 20 тысяч предприятий по всему миру.

#новость #synder

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6 комментариев
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Printsessa Derevyashka

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чё там, в 1с паника началась уже?

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Igor Novák

Printsessa
0

Вся эта хрень не имеет ничего общего с бухгалтерией. ) 

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Павел Яньшин

0

Вроде же уже было что то такое в США, а потом оказалось что это люди сидели считали, а не роботы?

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Igor Novák

Павел
0

Я юзал подобную систему , даже консультировал авторов стартапа , но нет , не реально , законодательство не позволит, да и нейронная сеть так и научилась понимать надпись - данная фактура освобождена от НДС на соновании парагафа 92 и НДС заплатит заказчик

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Anton Kuzmin

0

1) 20 тыс клиентов по 20-40 дол в месяц = 6-10 млн дол в год. Зачем им еще 2 млн?

2) 1 млрд за год на 20 тыс клиентов = по 4 тыс евро/мес у каждого клиента выручка?

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Sht_Anton

Anton
0

Они просто пока не в курсе, что похожий сервис на 30+ рынках запускает Stripe Tax

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