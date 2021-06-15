Капитализация Coca-Cola снизилась на $4 млрд после отказа Криштиану Роналду от газировки на пресс-конференции Евро-2020 Статьи редакции
Coca-Cola — один из официальных спонсоров чемпионата.
Акции компании Coca-Cola упали с $56,10 до $55,34 за штуку (по данным на 20:35 мск) после пренебрежительного жеста Криштиану Роналду во время пресс-конференции перед матчем Португалия-Венгрия, сообщает испанская газета Marca.
Роналду отодвинул две бутылки Coca-Cola в сторону и демонстративно поднял бутылку с водой. Через несколько часов акции компании начали падать, а вместе с ними и капитализация: с $242 млрд до $238 млрд (по данным на 20:35 мск).
Представители Coca-Cola — одного из официальных спонсоров Евро-2020 — пока не комментировали инцидент, сообщает Reuters.
Криштиану Роналду и раньше высказывался против газированных напитков. Он не употребляет сахар и соблюдает диету.
Когда ты заплатил охулион за титульное спонсорство, но.
Если исчезнет Криштиану Роналду - мне будет похуй. А вот если исчезнет кола - я очень огорчусь.
Не читайте за завтраком испанских газет.
Колебания в 1-1.5% вполне в пределах дневной волатильности, особенно когда рынки на хаях.
Дальше Дзюба подвинет Heineken
Самый смешной каммент про Дзюбу на спортсе, что в игре Россия - Бельгия играл Лукаку и Рукаку.
К тазику с пельменями и сядет рядом?
Это все, что нужно знать о ценообразовании на фондовой бирже
Чето представил, как Тесловый хомяк из Сургута распечатывает твиттер Илона в местной печати, чтобы подать в суд за манипуляции рынком
В ч/б варианте
Встав в такой шорт, можно потом встать в очередь в тюремной столовой. Там Маска вон мучают регуляторы за твиты про крипту и Tesla, а это просто твиты. )
Ценообразования адекватное, этот поступок может снизить объем продаж, особенно если другие спортсмены начнут отказываться от рекламы этой наркоты.
Почему Coca Cola вообще поставила эти бутылки?
Знали же что будет говорить Криштиану.
И знали, что Роналду против сладких газированных напитков.
А уж о влиянии этого футболиста на умы миллионов известно миллиардам
Вопрос - кто такой умный из организаторов и Coca Сola и кому отрабатывать 4 млрд?
Ну скорее всего вода то тоже от Coca Cola, они ведь не только газированные напитки продают. Снижение стоимости акции временное, а хайп для Coca Cola на подольше. Люди не откажутся от Coca Cola, из-за Роналду, даже если, воду скорее всего тоже будут пить от The Coca Cola Company.
Вода слишком одинаковая, чтобы быть уверенным, что в случае упадка кокаколы, спрос ровно переложится на воду от той же кокаколы, скорее с огромными потерями в продажах.
Кока-кола не воспринимается как напиток типа «вода». Они первые этого не хотят.
В кока Коле зеро нет сахара
Грустный Денис
Там дешевый аспартам, который в 90-е во всем бомжовские напитки по 4 рубля кидали ))
Все (или почти все) СМИ осветили это из ряда вон выходящее, эпохальное событие. Акции отыграют, а кола останется ;)
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9689015/Euro2020-Coca-Cola-respond-Ronaldo-told-fans-drink-water-instead-fizzy-drinks.html
Mostly, the sportsman drinks water - though revealed that he enjoys the occasional glass of juice with breakfast and wine with dinner.
Вот это интереснее. Только стакан сока содержит столько же сахара, сколько и кока-кола.
Природа сахаров разная. Потребление соков в мире снижается уже больше 5 лет.
Там же тонна глутамата. Это еще опаснее, чем сахар!!! Хотя я не в курсе последних веяний, может быть уже все поменялось и сахар стал опаснее :)
Что значит природа сахара разная? Что в коле сахароза, что в соке до 80% сахароза. А если это еще и какой-нибудь виноградный сок, то там еще и сахарозы в 1,5 раза больше, чем в коле.
Причина - сахар?
Красавец. Когда вне зависимости от охулионов не готов отменять свои принципы, привычки и мнение.
Мда, некоторые носятся со своими привычками и мнением как ... с писаной торбой, пока окружающая среда не намекнет - ты устарел, братишка.
Простая полезная еда и вода, по сравнению со всякой сладкой хуйней, от которой у детей портятся зубы и организм, никогда не устареет.
Все гораздо проще не парьтесь. Кристина прекрасно знает цену кадру с брендом, особенно когда за него не уплочено. И это оправдано подбесило.
Джордан флагом на олимпиаде закрывал логотип Reebok на олимпийской форме находясь в контракте с Nike.
Бизнес, ничего личного.
На самом деле Роналду не при чем. Дело в том, что ровно в понедельник, 14 июня, для акций Coca-Cola был экс-дивидендный день. Соответственно, падение акций было плановым.
Здесь рассказали подробнее: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/2933432.html?from=vcru
Интересно, на сколько узнаваемость Криштьяно повысилась?🙌😂😂😂😂
К слову. Мало того, Coca-Cola один из лидеров по производству ПЭТ тары. Который на просьбы экологов как-то решать вопрос с её переработкой просто отбрыкивается. Понятно, что это на плечах конечного потребителя, но как-то и совместного с потребителем решения нет. Только под "давлением" в последнее время компания пошла на встречу.
И как они пошли навстречу?
А то что вчера была цена 55.22 это ...
(Дальше даже лень придумывать, поставьте свое: ветер подул налево, черная кошка рассыпала соль и пробежала перед вами, ваш вариант)
Ну по большому то счету, это вредный напиток..
О нет целый процент... Неприятно конечно, но половину уже обратно отыграли.
В целом небольшой удар по имиджу, надо сейчас опять выступать с рекламой что сахара там нет, она не вредна и тд.
Плохой пиар, тоже пиар. А такое мизерное падение и вовсе смех, для людей хоть немного знающих
"Я повалю эти акции за два движения" ))
Как тебе такое, Илон Муск?
Представители Coca-Cola — одного из официальных спонсоров Евро-2020 — пока не комментировали инцидент
Инцидент? :0
-2% огромнейшее падение, как это пережить
" случилось страшное ! теперь я не миллиардер !
теперь у меня жалких 990 миллионов ... что скажут пацаны из яхт клуба ...
где текила, мне надо это как то пережить..."
(сериал Силиконовая Долина)
Слава Богу вода на бирже на продается
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Кришу можно уже как Маску на Твитах рубить миллиарды))
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Пейте каркаде летом
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Мог бы не так демонстративно это сделать. Зачем кого то в грязь вкапывать? У каждого своя цель.
Ничего что они каждый день "обрушиваются" а потом "взлетают до небес" на 1-2 доллара? Нарратив обрушения акций притянут за уши
Пора бы воткнуть соккеру что сахар можно «продавать» спортсменам, только не в тупых картинках «хохо-ай-эм-кока»: тащите креативную стратегию, факаперы
Вот это влияние у человека на мир, если один его жест стоит 4 миллиарда долларов.
согласен $4 млрд звучит лучше, чем 1.3 %. первое сразу такой че какого нифига се, а второе пшык, биток каждый день прыгает по 20% вверх вниз, вот там целый блокбастер.
Колебания в пределах статистической погрешности. Тут скорее эффект Стрейзанд стоит ожидать. Потому что о вреде газировки всем давно известно и всем плевать, а вот дополнительные упоминания бренда обеспечены.
Кристиану не доплатили.
Ещё один пример, как акции не стабильны в Ире домашнего инвестора.
Так они же специально поставили перед ним эти бутылки для того чтобы лишний раз засветиться и прорекламироваться, а он взял и отставил их целенаправлено после чего за такую хитрую попытку рекламы они потеряли несколько миллиардов )))
Кто это такой и почему люди смотрят что он там пьет? Это какой то гимнаст или спорт?
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