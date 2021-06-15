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Финансы
Маша Цепелева

Капитализация Coca-Cola снизилась на $4 млрд после отказа Криштиану Роналду от газировки на пресс-конференции Евро-2020 Статьи редакции

Coca-Cola — один из официальных спонсоров чемпионата.

98 98 комментариев
15 472 просмотров

Акции компании Coca-Cola упали с $56,10 до $55,34 за штуку (по данным на 20:35 мск) после пренебрежительного жеста Криштиану Роналду во время пресс-конференции перед матчем Португалия-Венгрия, сообщает испанская газета Marca.

Роналду отодвинул две бутылки Coca-Cola в сторону и демонстративно поднял бутылку с водой. Через несколько часов акции компании начали падать, а вместе с ними и капитализация: с $242 млрд до $238 млрд (по данным на 20:35 мск).

Обновлено в 22:50. Акции многих американских компаний упали 15 июня накануне заявления Федеральной резервной комиссии об экономических показателях в США, пишет Financial Times.

Представители Coca-Cola — одного из официальных спонсоров Евро-2020 — пока не комментировали инцидент, сообщает Reuters.

Криштиану Роналду и раньше высказывался против газированных напитков. Он не употребляет сахар и соблюдает диету.

#новость #cocacola

98 98 комментариев
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51
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98 комментариев
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Undisputed

75

Когда ты заплатил охулион за титульное спонсорство, но.

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Султанов Андрей

Undisputed
17

Но Кристиан оказался влиятельней

Ответить

Сергей Подгорный

Undisputed
10

Если исчезнет Криштиану Роналду - мне будет похуй. А вот если исчезнет кола - я очень огорчусь.

Ответить

Nesterov Igor

Сергей
6

Как можно огорчится если говно исчезнет? 

Ответить

evgvasi

Сергей
4

* А вот если исчезнет кока – я очень огорчусь.

Ответить

Alexey Tykhonov

Сергей
3

Но ведь есть пепси

Ответить

Sasha Tsereteli

Undisputed
1

Увы

Ответить

Sergey -

Undisputed
1

Молодец. Буду болеть за него теперь. Заслужил.

Ответить

Mike Raitsyn

62

Не читайте за завтраком испанских газет. 
Колебания в 1-1.5% вполне в пределах дневной волатильности, особенно когда рынки на хаях. 

Ответить

Yury Kotov

30

Дальше Дзюба подвинет Heineken

Ответить

Undisputed

Yury
33

Самый смешной каммент про Дзюбу на спортсе, что в игре Россия - Бельгия играл Лукаку и Рукаку.

Ответить

One Geek

Yury
11

Поближе к себе? :)

Ответить

Вадим Демидов

Yury
4

К тазику с пельменями и сядет рядом?

Ответить

Olegga Folomeev

Вадим
1

Это произойдёт через 2 игры сборной

Ответить

Антон Волков

Yury
0

Вперёд назад 

Ответить

Фантастический турник

25

Хоспади, вот притянули то )))

Ответить

Дмитрий

14

Это все, что нужно знать о ценообразовании на фондовой бирже

Ответить

lakoros

Дмитрий
1

Там люди деньги зарабатывают спекуляциями. 

Ответить

Дмитрий

lakoros
11

не удивлюсь, если Роналду встал в шорт перед конференцией) сейчас рынок полностью во власти ньюсмейкеров (тот же Маск), очень много новичков на бирже на это ведутся

Ответить

Константин

Дмитрий
5
Ответить

Антон Гамаюнов

Констан…
2

Чето представил, как Тесловый хомяк из Сургута распечатывает твиттер Илона в местной печати, чтобы подать в суд за манипуляции рынком

Ответить

Константин

Антон
2

Там ему ананимусы чет грозились очень, бяку наверно готовят.

Ответить

Константин

Антон
1

В ч/б варианте

Ответить

Небольшой

Констан…
1

На матричном принтере

Ответить

Sergey Epihin

Дмитрий
2

Встав в такой шорт, можно потом встать в очередь в тюремной столовой. Там Маска вон мучают регуляторы за твиты про крипту и Tesla, а это просто твиты. )

Ответить

Дмитрий

Sergey
1

за твиты как раз реально привлечь, это официальная позиция руководителя компании, можно распечатать и заверить у нотариуса. А в случае с роналду это просто не доказуемо, скажет, что был на диете)

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
2

Ценообразования адекватное, этот поступок может снизить объем продаж, особенно если другие спортсмены начнут отказываться от рекламы этой наркоты.

Ответить

Сидор

7

Почему Coca Cola вообще поставила эти бутылки? 
Знали же что будет говорить Криштиану. 
И знали, что Роналду против сладких газированных напитков. 
А уж о влиянии этого футболиста на умы миллионов известно миллиардам

Вопрос - кто такой умный из организаторов и Coca Сola и кому отрабатывать 4 млрд?  

Ответить

Malik Yantizhanov

Сидор
26

Ну скорее всего вода то тоже от Coca Cola, они ведь не только газированные напитки продают. Снижение стоимости акции временное, а хайп для Coca Cola на подольше. Люди не откажутся от Coca Cola, из-за Роналду, даже если, воду скорее всего тоже будут пить от The Coca Cola Company.

Ответить

Денис Демидов

Malik
3

Вода слишком одинаковая, чтобы быть уверенным, что в случае упадка кокаколы, спрос ровно переложится на воду от той же кокаколы, скорее с огромными потерями в продажах.

Ответить

Alexey Tykhonov

Malik
0

Кока-кола не воспринимается как напиток типа «вода». Они первые этого не хотят.

Ответить

MegaIniesta

Сидор
3

В кока Коле зеро нет сахара

Ответить

Грустный Денис

MegaIniesta
0

Там дешевый аспартам, который в 90-е во всем бомжовские напитки по 4 рубля кидали ))

Ответить

greg chudnoff

Сидор
2

Все (или почти все) СМИ осветили это из ряда вон выходящее, эпохальное событие. Акции отыграют, а кола останется ;)

Ответить

J S

greg
0

Это не тот бренд, которому нужны любые инфоповоды для узнаваемости, про них и так уже все знают)

Мнение лидера мнений в данном случае важнее.

Ответить

Гала Перидоловна

Сидор
1

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9689015/Euro2020-Coca-Cola-respond-Ronaldo-told-fans-drink-water-instead-fizzy-drinks.html
Mostly, the sportsman drinks water - though revealed that he enjoys the occasional glass of juice with breakfast and wine with dinner.

Вот это интереснее. Только стакан сока содержит столько же сахара, сколько и кока-кола.

Coca-Cola respond after Ronaldo told fans to…
Coca-Cola has insisted that 'everyone is entitled to their drinks preferences' in a tetchy…
www.dailymail.co.uk
Ответить

Pavel Voronkov

Гала
0

Природа сахаров разная. Потребление соков в мире снижается уже больше 5 лет.

Ответить

aehntu .

Pavel
0

Смотря какой сок, в томатном сахара нет, там соль.

Ответить

Материальный

aehntu
5

В нормальном томатном нет соли. Хочешь - добавь

Ответить

Гала Перидоловна

aehntu
–1

Там же тонна глутамата. Это еще опаснее, чем сахар!!! Хотя я не в курсе последних веяний, может быть уже все поменялось и сахар стал опаснее :)

Ответить

Вл В

Гала
1

Зачем в томатный глутамат?

Ответить

Гала Перидоловна

Вл
3

Вкус томатного сока создает глутамат натрия.

Ответить

Антон Волков

aehntu
0

Соль ещё хуже 

Ответить

Гала Перидоловна

Pavel
1

Что значит природа сахара разная? Что в коле сахароза, что в соке до 80% сахароза. А если это еще и какой-нибудь виноградный сок, то там еще и сахарозы в 1,5 раза больше, чем в коле.

Ответить

Pavel Voronkov

Гала
0

Сахароза, глюкоза и фруктоза. В винограде сахаров больше.

Ответить

Константин

Pavel
0

Причина - сахар?

Ответить

Pavel Voronkov

Констан…
0

Да, и цены выросли, это биржевой товар по большей части.

Ответить

Pavel Fedorov

13

Красавец. Когда вне зависимости от охулионов не готов отменять свои принципы, привычки и мнение.

Ответить

greg chudnoff

Pavel
–2

Мда, некоторые носятся со своими привычками и мнением как ... с писаной торбой, пока окружающая среда не намекнет - ты устарел, братишка.

Ответить

Pavel Fedorov

greg
2

Простая полезная еда и вода, по сравнению со всякой сладкой хуйней, от которой у детей портятся зубы и организм, никогда не устареет.

Ответить

Ivan Kolyhalov

5

Все гораздо проще не парьтесь. Кристина прекрасно знает цену кадру с брендом, особенно когда за него не уплочено. И это оправдано подбесило.

Джордан флагом на олимпиаде закрывал логотип Reebok на олимпийской форме находясь в контракте с Nike.

Бизнес, ничего личного.

Ответить

Georgiy Tibua

4

капец как крупок наш мирок... оО

Ответить

Pavel Ko

4

Вода поди БонАква была?

Ответить

Александр

Pavel
0

Байкал

Ответить

Sports.ru

4

На самом деле Роналду не при чем. Дело в том, что ровно в понедельник, 14 июня, для акций Coca-Cola был экс-дивидендный день. Соответственно, падение акций было плановым.

Здесь рассказали подробнее: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/2933432.html?from=vcru

Ответить

lakoros

3
Ответить

Константин Арбузов

2

Интересно, на сколько узнаваемость Криштьяно повысилась?🙌😂😂😂😂

Ответить

Вл В

Константин
2

Кто это?

Ответить

Алексей Кравцов

2

К слову. Мало того, Coca-Cola один из лидеров по производству ПЭТ тары. Который на просьбы экологов как-то решать вопрос с её переработкой просто отбрыкивается. Понятно, что это на плечах конечного потребителя, но как-то и совместного с потребителем решения нет. Только под "давлением" в последнее время компания пошла на встречу. 

Ответить

Vlad Semushin

Алексей
0

И как они пошли навстречу?

Ответить

Алексей Кравцов

Vlad
0

И то, тут вопрос выгоды https://www.rbc.ru/business/15/06/2021/60c1d67e9a7947bd1b0ccc57

Coca-Cola и Danone предложили закупить баки для…
Coca-Cola, Nestle и Danone предложили купить за свой счет для регионов России 2,5 тыс. контейнеров…
www.rbc.ru
Ответить

Сергей

2

А то что вчера была цена 55.22 это ...
(Дальше даже лень придумывать, поставьте свое: ветер подул налево, черная кошка рассыпала соль и пробежала перед вами, ваш вариант)

Ответить

Айдар Сыдыкбеков

–4

Вот кто реально роняет запад а не все эти ваши фейсы😅

Ответить

Ivan Nemchinov

1

Ну по большому то счету, это вредный напиток..

Ответить

Научно-Технический вентилятор

Ivan
1

Тот случай, когда Хайнекен полезнее.

Ответить

Константин Рогов

Ivan
0

жить вообще вредно от этого умирают

Ответить

lakoros

1

О нет целый процент... Неприятно конечно, но половину уже обратно отыграли.
В целом небольшой удар по имиджу, надо сейчас опять выступать с рекламой что сахара там нет, она не вредна и тд. 

Ответить

Ivan Bindus

1

Плохой пиар, тоже пиар. А такое мизерное падение и вовсе смех, для людей хоть немного знающих

Ответить

Gleb Tyutikov

1

Видимо, Роналдо не заплатили. С  KFC же нормально общался.

Ответить

Фантастический турник

1

Если я их выпью, поможет скорректировать обратно? 

Ответить

Aks _9825

1

Теперь за словами Роналду будут тоже следить юристы, как и с Илоном Маском? 😂

Ответить

Max B

1

"Я повалю эти акции за два движения" ))
Как тебе такое, Илон Муск?

Ответить

Хлоргексидин

Max
0

Повалил на 1%,  да и то ненадолго

Ответить

Olga Romanova

1

Представители Coca-Cola — одного из официальных спонсоров Евро-2020 — пока не комментировали инцидент

Инцидент? :0

Ответить

Artemida Svet

1

двинул баночку на 4 ярда....

Ответить

Eugene Kortov

1

-2% огромнейшее падение, как это пережить

Ответить

Artemida Svet

Eugene
0

" случилось страшное ! теперь я не миллиардер !
теперь у меня жалких 990 миллионов ... что скажут пацаны из яхт клуба ...
где текила, мне надо это как то пережить..."
(сериал Силиконовая Долина)

Ответить

Sultan Karybaev

0

Слава Богу вода на бирже на продается

Ответить

John Rickman

Sultan
2

У меня для вас плохие новости.

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greg chudnoff

Sakibul
0

@Инспектор 

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Сергей Мазур

0

Кришу можно уже как Маску на Твитах рубить миллиарды))

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Сергей Бобков

Сергей
0

Криш, уже можно

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Антон Волков

0

Пейте каркаде летом 

Ответить

evgvasi

Антон
0

И хайнекен зимой

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Денис Педан

0

Мог бы не так демонстративно это сделать. Зачем кого то в грязь вкапывать? У каждого своя цель.

Ответить

Грустный Денис

0

Очередные "иксперды" натягивают сову на глобус

Ответить

Murat Oshroev

0

Так бутылку воды, которую он поднял, также выпускает Кола )

Ответить

Vladislav Bocharov

0

Ничего что они каждый день "обрушиваются" а потом "взлетают до небес" на 1-2 доллара? Нарратив обрушения акций притянут за уши

Ответить

Ivan Shishkin

0

Пора бы воткнуть соккеру что сахар можно «продавать» спортсменам, только не в тупых картинках «хохо-ай-эм-кока»: тащите креативную стратегию, факаперы

Ответить

Nikolay Martynov

0

Вот это влияние у человека на мир, если один его жест стоит 4 миллиарда долларов. 

Ответить

Christofor

0

согласен $4 млрд звучит лучше, чем 1.3 %. первое сразу такой че какого нифига се, а второе пшык, биток каждый день прыгает по 20% вверх вниз, вот там целый блокбастер.

Ответить

Николай Глущенко

0

Колебания в пределах статистической погрешности. Тут скорее эффект Стрейзанд стоит ожидать. Потому что о вреде газировки всем давно известно и всем плевать, а вот дополнительные упоминания бренда обеспечены.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

0

Красавчик! :)))

Ответить

Дмитрий Дмитриев

0

Красавчик! :)))

Ответить

Павел Крафт

0

Кристиану не доплатили.
Ещё один пример, как акции не стабильны в Ире домашнего инвестора.

Ответить

Артём Артёмов

–1

Так они же специально поставили перед ним эти бутылки для того чтобы лишний раз засветиться и прорекламироваться, а он взял и отставил их целенаправлено после чего за такую хитрую попытку рекламы они потеряли несколько миллиардов )))

Ответить

Константин Рогов

–1

Кто это такой и почему люди смотрят что он там пьет? Это какой то гимнаст или спорт?

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Кигхриль Vselensky

–4

Звезду поймал пес

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