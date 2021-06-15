Coca-Cola — один из официальных спонсоров чемпионата.

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Акции компании Coca-Cola упали с $56,10 до $55,34 за штуку (по данным на 20:35 мск) после пренебрежительного жеста Криштиану Роналду во время пресс-конференции перед матчем Португалия-Венгрия, сообщает испанская газета Marca.

Роналду отодвинул две бутылки Coca-Cola в сторону и демонстративно поднял бутылку с водой. Через несколько часов акции компании начали падать, а вместе с ними и капитализация: с $242 млрд до $238 млрд (по данным на 20:35 мск).

Обновлено в 22:50. Акции многих американских компаний упали 15 июня накануне заявления Федеральной резервной комиссии об экономических показателях в США, Акции многих американских компаний упали 15 июня накануне заявления Федеральной резервной комиссии об экономических показателях в США, пишет Financial Times.

Представители Coca-Cola — одного из официальных спонсоров Евро-2020 — пока не комментировали инцидент, сообщает Reuters.