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Финансы
Евгения Евсеева

Капитализация Coca-Cola упала на $4 млрд не из-за отказа Роналду от газировки — это было ожидаемое снижение Статьи редакции

Падение капитализации началось за несколько дней до этого, а стоимость акций упала из-за выплаты дивидендов.

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14 июня акции Coca-Cola упали с $56,10 до $55,34 за штуку (по данным на 20:35 мск). 15 июня журналисты испанской газеты Marca связали это с пренебрежительным жестом Криштиану Роналду во время пресс-конференции перед матчем Португалия-Венгрия — он отодвинул в сторону бутылки Coca-Cola, оставив только бутылку с водой.

Но жест Роналду никак не повлиял на стоимость акций, объясняет Sports.ru. Снижение стоимости акций было ожидаемым, а действия футболиста инвесторы даже не заметили — и на капитализации компании они не отразились.

Что произошло с акциями Coca-Cola

14 июня — экс-дивидендный день для Coca-Cola, то есть первый день торгов, не дающий право на доходность в виде дивидендов, которые компания выплачивает каждый квартал.

Чтобы получить дивиденды за июнь — $0,42 — нужно было обладать акциями компании к 11 июня. 14 июня — первый день, когда они торгуются без стоимости следующего дивиденда, то есть стоимость акции снижается на размер дивиденда.

В пятницу Coca-Cola закрыла торги на отметке $56,14. В понедельник, 14 июня, акции стоили $55,68 в 16:10 мск, в $55,35 — в 16:30 мск.

График изменения стоимости акций за пять дней, отметка на 14 июня MarketWatch

Как пишут издания, в это время Роналду отставил в стороны бутылки — и лишил компанию $4 млрд капитализации.

Первая новость с цитатой Роналду на сайте главного спортивного медиа Португалии A Bola появилась в 16:57 мск, отмечает Sports.ru. В соцсетях видео с Coca-Cola начало распространяться между 19:30 и 22:00 мск. В 16:30 инвесторы ещё не видели, что сделал Роналду.

16 июня на 11:30 мск стоимость акции уже составляет $55,4 за штуку.

Как пишет Eurosport, капитализация компании начала снижаться ещё раньше — 11 июня. С середины января 2021 года она выросла практически на $30 млрд.

Изменение капитализации Coca-Cola за год AllStocksToday

#cocacola

3 3 комментария
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Sergey Epihin

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Прикольно самим писать новости, а потом самим писать опровержения, хотя всё что было нужно – фактчекнуть изначально. Но кому это нужно в современном мире кликбейтов. 

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Bulat Ayzatullov

1

А кто из вас издание про бизнес, вы или спортс?

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Артур Ким

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"Извините, что не проверяем расчеты и инфу, редакция виси" — тут могло быть

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Лучшие комментарии
Mike Raitsyn
за день
Не читайте за завтраком испанских газет.  Колебания в 1-1.5% вполне в пределах дневной волатильности, особенно когда рынки на хаях. 
Капитализация Coca-Cola снизилась на $4 млрд после отказа Криштиану Роналду от газировки на пресс-конференции Евро-2020
Max Podzharov
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