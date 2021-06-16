Приложение — это социальная сеть с пари, рассказал гендиректор компании.

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Алексис Оганян через свою компанию Seven Seven Six возглавил раунд финансирования в $4 млн для разработчика приложения Wagr, сообщает Bloomberg. Также в раунде участвовали фонды Greycroft, Pear Ventures, соучредитель Tinder Джастин Матин и другие.

Компания Wagr основана в апреле 2020 года. В приложении пользователи заключают пари не с букмекерами, а со знакомыми. «Приложение продвигает то, что уже есть в чатах, а именно пари между друзьями о спортивных результатах», — рассказал Оганян Bloomberg.

Пользователю нужно выбрать, против кого и какую ставку сделать. Wagr планирует ввести лимит в $500 на одну ставку и позволить пользователям ставить для себя ограничения на доступ к приложению. Если пользователь не сможет найти друга, который хочет сделать ставку, приложение подберёт другого пользователя в его штате.

Люди будут готовы платить за платформу, где можно одновременно сделать ставку, получить деньги и поболтать, считает гендиректор Wagr Марио Малаве. Компания хочет зарабатывать за счёт комиссия, она будет такой же, как в традиционном казино.

Пока доступ к приложению можно получить только через сайт Wagr, оставив адрес электронной почты.

Интерфейс приложения Wagr