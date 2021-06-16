Сооснователь Reddit Алексис Оганян и другие инвесторы вложили $4 млн в приложение Wagr для ставок на спорт с друзьями Статьи редакции
Приложение — это социальная сеть с пари, рассказал гендиректор компании.
Алексис Оганян через свою компанию Seven Seven Six возглавил раунд финансирования в $4 млн для разработчика приложения Wagr, сообщает Bloomberg. Также в раунде участвовали фонды Greycroft, Pear Ventures, соучредитель Tinder Джастин Матин и другие.
Компания Wagr основана в апреле 2020 года. В приложении пользователи заключают пари не с букмекерами, а со знакомыми. «Приложение продвигает то, что уже есть в чатах, а именно пари между друзьями о спортивных результатах», — рассказал Оганян Bloomberg.
Пользователю нужно выбрать, против кого и какую ставку сделать. Wagr планирует ввести лимит в $500 на одну ставку и позволить пользователям ставить для себя ограничения на доступ к приложению. Если пользователь не сможет найти друга, который хочет сделать ставку, приложение подберёт другого пользователя в его штате.
Люди будут готовы платить за платформу, где можно одновременно сделать ставку, получить деньги и поболтать, считает гендиректор Wagr Марио Малаве. Компания хочет зарабатывать за счёт комиссия, она будет такой же, как в традиционном казино.
Пока доступ к приложению можно получить только через сайт Wagr, оставив адрес электронной почты.
- В марте 2021 года аналитики Goldman Sachs посчитали, что рынок ставок на спорт в США вырастет до $40 млрд к 2033 году.
С друзьями можно и на словах пари заключить.
Или это для тех, у кого друзья - передасты в самом плохом смысле этого слова?
за счёт комиссия, она будет такой же, как в традиционном казино.
100%
Не взлетит.
Нужно блокчейн контракт привязать и интегрировать с vc.
Нет ты сдохнишь
- нет ты сдохнишь.
Вакцина
-не известные последствия
Пари?
Если сьрьезно, люди постоянно получают премию дарвина за лайки, если это станет вирусным при правильной интеграции люди будут скидываться деньгами, что бы какой то дебил сделал бред на грани жизни.
Так будет, tik tok
ммм, платформа для денежных споров между друзьями, я про такое читал уже, лет 5 назад. И не факт что 1 раз. И каждый раз никогда больше ничего про них не слышал.
Совпадение? Не думаю
Не понятно как они коэффициенты будут выставлять. Никто не захочет ставить на тульский арсенал против зенита при равных коэффициентах.
Комментарий удален
Комментарий удален
как они обошли запрет на азартные игры? в сша только в двух штатах помоему разрешено делать ставки на спорт.
Для отдельного приложения слишком узкое применение, скорее кто то в себя интегрирует это.
С учетом того, то люди в целом теряют интерес к просмотрю игровых видов спорта - навряд ли взлетит.
Где статистику почитать или это наблюдение?
Где то читал, писали.. но вроде и логично, сейчас конкуренция в сфере развлечений постоянно растет. А смотреть как толпа мужиков бегает туда/суда - ну так себе времяпровождение по современным меркам.
Задумка хорошая, но реализации не случится.
Монетизировать надо где-то в другом месте, эта комиссия убьет проект)
Больше всего денег заработают банки если депозиты с карт, гугл и аппл если это будет встроенный платеж. При текущих комиссиях все это довольно бредово, на круг с депозита выйдет процентов 30 (а еще за вывод тоже надо считать), в итоге макс кэф будет 1.7 минус комиссия сервиса. Бред.
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