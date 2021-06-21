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Финансы
Nazigul Jusupova

Финтех-сервис Revolut в 2020 году удвоил убытки до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн Статьи редакции

Основным рынком для компании остаётся Великобритания.

4 4 комментария
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Операционные убытки международного финтех-сервиса Revolut, одного из крупнейших стартапов Европы, удвоились до $280 млн в 2020 году, пишет Bloomerg со ссылкой на годовой отчёт компании.

В 2019 года убытки составили $136,5 млн из-за выхода стартапа на новые рынки. Вместе с убытками у компании вдвое выросли административные расходы, а траты на персонал почти втрое превысили предыдущий фонд заработной платы. Также большая часть средств были направлены на управление рисками и соблюдение нормативных требований.

В 2020 году выручка компании составила $361 млн, что на 57% больше, чем в 2019 году — $229 млн.

Данные о доходах были скорректированы с учётом прироста справедливой стоимости криптовалютных активов, так как Revolut держит некоторые криптоактивы на своём балансе. Выручка компании от операций с криптовалютой составила $54 млн.

К концу 2020 года количество розничных клиентов год к году выросло на 45% и составило 14,5 млн, число коммерческих — выросло вдвое до 500 тысяч.

По данным Bloomberg, компания недавно подала заявку на получение полной банковской лицензии в Великобритании и надеется получить её в следующем году в зависимости от переговоров с регулирующими органами.

TechCrunch отмечает, что Великобритания по-прежнему остаётся крупнейшим рынком компании. В 2020 году 88,4% (нескорректированной) выручки компании было связано с её деятельностью в Великобритании. Европа без Великобритании составляла 10,2% выручки, а рынки США, Японии, Австралии и других стран были почти несущественными.

По словам основателя компании Николая Сторонского, Revolut планирует выйти на рынки Латинской Америки, Филиппин, Индонезии, Южной Кореи и Индии.

Также, по его словам, компания не планирует в ближайшее время листинг на фондовой бирже. «У нас нет такой цели», — цитирует Bloomberg Сторонского.

  • Revolut был основан в 2014 году Николаем Сторонским. В феврале 2020 года финтех-сервис в рамках раунда D привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд. Эти средства компания вложила в развитие за пределами Великобритании. В марте 2020 года стартап вышел на рынок США.

#новости #revolut

4 4 комментария
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4 комментария
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Yury Kotov

2

С Тиньковым объединяйтесь и захватывайте мир

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Johnny Vorony

Yury
1

Не так. С Тиньковым объединяйтесь и ждем на vc.ru в разделе "Приемная"

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Денис Бурков

0

Молодцы ребята, так держать!👏

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Alexander Ivanov

0

Выручка +50%, убытки +100%. Как бы они там не оправдывались, но ребята пока масштабируют убытки. Что ж, терпения команде и инвесторам.

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