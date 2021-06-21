{"id":4200,"title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0441\u0442-\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432 \u0433\u0430\u0434\u0436\u0435\u0442\u043e\u0432 Apple \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=4200&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/257710-korotko-konferenciya-apple-tech-business-week&hash=789e97e8f976b8cb46ac87188977078aca31dc1c19d26cbaad0a3f744216d415","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

Владельца «М.Видео» Михаила Гуцериева внесли в санкционный список ЕС — после этого акции сети упали на 4% Статьи редакции

ЕС внесла бизнесмена в список за «давнюю дружбу с Лукашенко».

30 30 комментариев
2545 просмотров

Гуцериева включили в санкционный список Евросоюза, который расширил ограничения против Белоруссии. Всего Евросоюз ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии.

После этого акции сети упали на 4% — на минимуме они стоили 616 рублей за штуку.

Согласно документу, Гуцериев — «давний друг» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дружба позволила ему «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии».

По мнению ЕС, Гуцериев «поддерживал Лукашенко в спорах с Россией по поставкам нефти». Также компания миллиардера единственная из российских нефтекомпаний продолжала поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы во время энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 года.

Финансовая группа «Сафмар» Михаила Гуцериева — основной владелец «М.Видео». В марте 2018 года «М.Видео» объявила о приобретении ритейлера «Эльдорадо.

#новость #мвидео

30 30 комментариев
9
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e"], "comments": 30, "likes": 9, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 261458, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Jun 2021 18:11:11 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Aleksey Bobkov

28

Хоть кто-то борется с преступниками

Ответить

Игорь Маренков

Aleksey
–11

Дружба это преступление? Наказание без суда, это ок?

Ответить

Никита Королёв

Игорь
7

А вы не думали, что там не только дружба, но ещё и финансовые операции? Или вы входите в состав комиссии, которая вынесла это решение и говорите об основаниях авторитетно?

Ответить

Илья Попов

Игорь
2

Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.

Ответить

Игорь Протасов

Игорь
0

Вы это у наших банков спросите, которые счета блочат просто так, или у маркетплейсов

Ответить

Иван Шеметов

Aleksey
1

А че не боролись с Трампом когда он на компании, которые строили Северный поток накладывал санкции 

Ответить

Антон Волков

26

Хорошие новости 

Ответить

Канищев Максим

Антон
0

В чем?

Ответить

Alex Shapovalov

Канищев
2

Ipo не будет 

Ответить

L A

Alex
0

Недавно было spo + облигаций напечатали же

Ответить

Антон Волков

Канищев
0

Все подорожает 

Ответить

ЯжПрограммист

Антон
3

Это не новость, это неизбежность.

Ответить

Red Boy

Антон
1

Почему это?

Ответить

Lego

4

Вообще пох₽й

Ответить

Глеб Лубенников

3

ЕС и США же святые :) Экономические и политические войны, не более того.
Когда выгодно ЕС вполне себе партнерствует с «Тиранами»

Ответить

L A

2

Купил немного (50шт) по 616, вернусь к этому комментарию через неделю.
Россия страна возможностей... сейчас например подвернулась прекрасная  возможность словить лося.

Ответить

Game Topia

0

Какое лицемерие! Технику же они им не перестанут пробовать, так почему акции упали?

Ответить

Ivan Boldyrev

Game
3

Потому что кто-то их начал срочно продавать.

Ответить

Red Boy

Ivan
0

Европейцы и американцы?

Ответить

Ivan Boldyrev

Red
0

Например.

Акции могут падать по фундаментальным причинам, тогда это всерьёз и надолго, или из-за временного избытка предложения, тогда акции постепенно вернутся к исходному уровню.

Ответить

Alex Shapovalov

Game
0

Хз надо читать 

Ответить

Денис Демидов

Game
0

Труднее теперь деньги будет занять

Ответить

L A

Денис
0

мне кажется они назанимали на пару лет вперёд точно, + основной кредитор то втб
( https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A103117 )

Группа 'Московская Биржа'
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и…
www.moex.com
Ответить

evilnw

Game
0

Потому что у компании могут начаться проблему с иностранными банками при проведении платежей(например, парнёрам), если в существенной частью владеет человек, который находится под санкциями.

Ответить

L A

evilnw
0

ну будут покупать всё то же самое по указанию всяких гнусмасов через дистрибов. тоже мне проблема.
+ в этой сети прочно сидит медиамаркт/Ceconomy или кто-то подобный из германии , так что маловероятно что это как-то серьёзно на кого-то повлияет

Ответить

Участковый велосипед

1

Может кто скупит этот М.Видео и доведет до ума?

Ответить

Игорь Протасов

Участковый
0

Сбербанк? 

Ответить

L A

Игорь
0

ну goodsru уже купили

Ответить

Участковый

L
0

Так они скупают ради непойми чего. Они же не развивают его. Они дальше магазина и не пойдут. У них просто мышление 90-х, а это тупик.

Ответить

Макс Пачино

0

То чувство, когда узнал из санкционного списка, что Мвидео поглотило эльдорадо

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Финансы
Евгения Евсеева
Владельца «М.Видео» Михаила Гуцериева внесли в санкционный список ЕС — после этого акции сети упали на 4% Статьи редакции

ЕС внесла бизнесмена в список за «давнюю дружбу с Лукашенко».

30 30 комментариев
9
Почта России
Как начать экспортировать и продавать свои товары онлайн: советы Почты России

Мы расскажем, какие российские товары востребованы за рубежом, пошагово объясним, как начать экспортировать, и опишем подводные камни, с которыми может столкнуться продавец.

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Техника
TJ
Hyundai закрыла сделку по покупке 80% в Boston Dynamics при оценке в $1,1 млрд Статьи редакции

Компания планирует использовать роботов в производстве и строительстве.

31 31 комментарий
13
TikTok
TikTok Hashtag Challenge: как запускать рекламные кампании, которые процитируют миллионы пользователей

Реклама конкурирует со всем существующим контентом, и простых просмотров уже недостаточно, чтобы привлечь внимание аудитории к бренду. 64% пользователей хотят, чтобы бренды обращались к ним лично. 57% увеличивают расходы, когда это происходит.

1 1 комментарий
2
МТС Твой бизнес
Забудьте про гороскопы — теперь будущее можно узнать по ИНН
0 Обсудить
–1
Финансы
Nazigul Jusupova
Финтех-сервис Revolut в 2020 году удвоил убытки до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн Статьи редакции

Основным рынком для компании остаётся Великобритания.

35 35 комментариев
9
БКС Мир инвестиций
Инвестируйте с «БКС Мир инвестиций» и получите возможность выиграть iPhone 12

Новые клиенты «БКС Мир инвестиций», открывшие брокерский счет через мобильное приложение в период с 15 июня по 15 июля 2021 года станут участниками акции «Подарки за инвестиции», в рамках которой будут разыгрываться смартфоны iPhone 12 и беспроводные зарядные устройства.

0 Обсудить
0
Офлайн
TJ
Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в жару Статьи редакции

И не работать на открытом воздухе.

156 156 комментариев
40
Газпромбанк
В «Газпромбанке» теперь можно менять валюту по биржевому курсу
1 1 комментарий
5
Офтоп
Технократия
Что если Виктор Цой работал бы в ИТ-компании?

Сегодня день рождения Виктора Цоя. В честь этого решили обратиться к его мудрости для решения рабочих вопросов. Кажется, вышло эффективно

6 6 комментариев
8
Маркетинг
Alexander Chizhov
Как бизнесу зарабатывать в соцсетях: стратегия, цифры и примеры

Пошаговая рабочая стратегия продвижения бизнеса в соцсетях с медиапланом и примерами для предпринимателей и маркетологов от директора Студии Чижова

12 12 комментариев
18
Больше статей
Комментарии

Mikhail Dragunov

Финтех-сервис Revolut в 2020…

Dmitry Kiselev

«Сбермаркет» запланировал…

Candy Blue

«Текучка такая…», или что мы…

Вася Пражкин

Hyundai закрыла сделку по…

Дмитрий

Продажа контрабанды на…

Andrey Fedorov

Как описать ценность вашего…

Игорь

«Сбермаркет» запланировал…

Петр Ремизов

Мошенник заказал кредитную…

Andrey Chuev

Собственные апартаменты на…

Dancing Astronaut

Роспотребнадзор рекомендовал…

Andrew Simon

«Текучка такая…», или что мы…

Максим Пряников

Представитель «Тинькофф…

Dmitry Kiselev

«Сбермаркет» запланировал…

Mike Glukhov

Финтех-сервис Revolut в 2020…

Вера Гагарина

«Текучка такая…», или что мы…

Дмитрий

Минтруд: непривитых работников…

Станислав Фадеев

Кейс: 2,6 миллиона рублей на…

Михаил Дроздов

«Текучка такая…», или что мы…

Илья Попов

Мы заранее знаем, что…

Авраамий Палицын

Разработчик микросхем Ambarella…
null