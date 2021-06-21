ЕС внесла бизнесмена в список за «давнюю дружбу с Лукашенко».

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Гуцериева включили в санкционный список Евросоюза, который расширил ограничения против Белоруссии. Всего Евросоюз ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии.

После этого акции сети упали на 4% — на минимуме они стоили 616 рублей за штуку.

Согласно документу, Гуцериев — «давний друг» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дружба позволила ему «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии».

По мнению ЕС, Гуцериев «поддерживал Лукашенко в спорах с Россией по поставкам нефти». Также компания миллиардера единственная из российских нефтекомпаний продолжала поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы во время энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 года.