Владельца «М.Видео» Михаила Гуцериева внесли в санкционный список ЕС — после этого акции сети упали на 4% Статьи редакции
ЕС внесла бизнесмена в список за «давнюю дружбу с Лукашенко».
Гуцериева включили в санкционный список Евросоюза, который расширил ограничения против Белоруссии. Всего Евросоюз ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии.
После этого акции сети упали на 4% — на минимуме они стоили 616 рублей за штуку.
Согласно документу, Гуцериев — «давний друг» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дружба позволила ему «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии».
По мнению ЕС, Гуцериев «поддерживал Лукашенко в спорах с Россией по поставкам нефти». Также компания миллиардера единственная из российских нефтекомпаний продолжала поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы во время энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в начале 2020 года.
Финансовая группа «Сафмар» Михаила Гуцериева — основной владелец «М.Видео». В марте 2018 года «М.Видео» объявила о приобретении ритейлера «Эльдорадо.
Хоть кто-то борется с преступниками
Дружба это преступление? Наказание без суда, это ок?
А вы не думали, что там не только дружба, но ещё и финансовые операции? Или вы входите в состав комиссии, которая вынесла это решение и говорите об основаниях авторитетно?
Вы это у наших банков спросите, которые счета блочат просто так, или у маркетплейсов
А че не боролись с Трампом когда он на компании, которые строили Северный поток накладывал санкции
Хорошие новости
В чем?
Ipo не будет
Все подорожает
ЕС и США же святые :) Экономические и политические войны, не более того.
Когда выгодно ЕС вполне себе партнерствует с «Тиранами»
Купил немного (50шт) по 616, вернусь к этому комментарию через неделю.
Россия страна возможностей... сейчас например подвернулась прекрасная возможность словить лося.
Какое лицемерие! Технику же они им не перестанут пробовать, так почему акции упали?
Потому что кто-то их начал срочно продавать.
Например.
Акции могут падать по фундаментальным причинам, тогда это всерьёз и надолго, или из-за временного избытка предложения, тогда акции постепенно вернутся к исходному уровню.
Труднее теперь деньги будет занять
мне кажется они назанимали на пару лет вперёд точно, + основной кредитор то втб
( https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A103117 )
Сбербанк?
То чувство, когда узнал из санкционного списка, что Мвидео поглотило эльдорадо
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Комментарий удален
Комментарий удален
ЕС внесла бизнесмена в список за «давнюю дружбу с Лукашенко».
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