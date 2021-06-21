Bloomberg: финтех-сервис Revolut начал переговоры об инвестициях при оценке в $20 млрд — в четыре раза выше нынешней Статьи редакции
Это сделает его самым дорогим стартапом Великобритании, считает Bloomberg.
- Revolut пока провел только предварительные переговоры с инвесторами — конкретных решений о времени проведения раунда и объёме инвестиций нет, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
- Представитель Revolut отказался от комментариев изданию.
- В случае сделки оценка Revolut вырастет почти в четыре раза — это сделает его самым дорогим стартапом Великобритании, утверждает Bloomberg.
- Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским. В феврале 2020 года он привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд. В июле сервис привлёк от инвесторов ещё $80 млн, но его оценка не изменилась.
- В апреле источники Sky News заявляли, что Revolut нацелился на оценку не меньше $10 млрд.
- 21 июня сервис отчитался за в 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.
В прошлой статье я анализировал потенциально прибыльные тематики телеграм-каналов и сравнивал цены на рекламу в интересующих меня нишах. В этой статье я решил не ограничиваться несколькими темами, а собрать данные по всем, сделав напрашивающиеся выводы.
Говорим о главных новостях недели в подкасте телеграм-канала ForGeeks. Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе обсудили, когда перестанут поддерживать Windows 10, какой и когда будет новая игра про зоны Чернобыля, а также как Яндекс будет оценивать пользователей и урезать им права. Слушайте, читайте и подписывайтесь.
По словам Игоря Дятлова, его ключевой ошибкой стало решение отдать две трети компании двум новым сотрудникам.
Новые клиенты «БКС Мир инвестиций», открывшие брокерский счет через мобильное приложение в период с 15 июня по 15 июля 2021 года станут участниками акции «Подарки за инвестиции», в рамках которой будут разыгрываться смартфоны iPhone 12 и беспроводные зарядные устройства.
Мы расскажем, какие российские товары востребованы за рубежом, пошагово объясним, как начать экспортировать, и опишем подводные камни, с которыми может столкнуться продавец.
В текущую эпоху больших данных, при построении классификационных моделей машинного обучения с учителем (supervised learning algorithm), часто возникает вопрос отбора построенных фичей (features), которые следует включить в модель/ Особенно остро возникает эта проблема при генерации тысяч и десятков тысяч переменных. Каким образом возможно отсеять…
Didi предоставляет пассажирам скидки и промокоды, которые значительно снижают цену поездки, а водителям обещает «гарантированные заработки».
ЕС внесла бизнесмена в список за «давнюю дружбу с Лукашенко».
Реклама конкурирует со всем существующим контентом, и простых просмотров уже недостаточно, чтобы привлечь внимание аудитории к бренду. 64% пользователей хотят, чтобы бренды обращались к ним лично. 57% увеличивают расходы, когда это происходит.