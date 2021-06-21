Финансы
Евгения Евсеева

Bloomberg: финтех-сервис Revolut начал переговоры об инвестициях при оценке в $20 млрд — в четыре раза выше нынешней Статьи редакции

Это сделает его самым дорогим стартапом Великобритании, считает Bloomberg.

  • Revolut пока провел только предварительные переговоры с инвесторами — конкретных решений о времени проведения раунда и объёме инвестиций нет, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
  • Представитель Revolut отказался от комментариев изданию.
  • В случае сделки оценка Revolut вырастет почти в четыре раза — это сделает его самым дорогим стартапом Великобритании, утверждает Bloomberg.
  • Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским. В феврале 2020 года он привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд. В июле сервис привлёк от инвесторов ещё $80 млн, но его оценка не изменилась.
  • В апреле источники Sky News заявляли, что Revolut нацелился на оценку не меньше $10 млрд.
  • 21 июня сервис отчитался за в 2020 год: убытки удвоились до $280 млн, выручка выросла на 57% — до $361 млн.

#новость #revolut

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