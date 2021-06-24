Как работает стратегия финансовой независимости и раннего выхода на пенсию — и что говорят скептики и идеологи о применимости FIRE в России.

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Последние пару лет в России чаще пишут и рассказывают про движение FIRE, популярное в США. Расшифровывается как Financial Independence Retire Early — финансовая независимость и ранний выход на пенсию.

Его участники откладывают 50-75% от зарплаты на протяжении нескольких лет и отказываются от дорогих покупок, чтобы выйти на пенсию через 10-15 лет и жить на пассивный доход от инвестиций.

Суть FIRE

Основные идеи движения пришли из книг «Кошелек или жизнь» Вики Робина и Джо Домингеса и «Экстремально ранний выход на пенсию» Джейкоба Лунда Фискера. В них говорится о том, как объединить нетребовательный образ жизни с инвестированием, чтобы получить финансовую независимость.

Обычно финансовые эксперты рекомендуют инвестировать или откладывать 10-15% зарплаты, но этого может быть мало для финансовой независимости в 30-40 лет,считают последователи FIRE.

Можно подсчитать, сколько времени нужно работать, чтобы потом отдыхать один год, если откладывать определённую часть дохода, а всё остальное тратить.

Если откладывать 10% дохода в месяц, то нужно 9 лет работать, чтобы затем год отдыхать. Формула выглядит так: (1-0,1)/0,1.

Если откладывать 25% в месяц, то нужно 3 года работать, чтобы затем год отдыхать. (1-0,25)/0,25.

Если откладывать 50% в месяц, то нужно год работать, чтобы затем год отдыхать. (1-0,5)/0,5.

Если откладывать 75% в месяц, то нужно 4 месяца работать, чтобы затем год отдыхать. (1-0,75)/0,75.

Поэтому участники движения FIRE стараются экономить на всём, чтобы откладывать не менее 50% доходов в месяц. Они предполагают, что за 10 лет экономной жизни можно накопить на 25-30 лет жизни на пенсии, если не тратить больше.

Один из первопроходцев FIRE — блогер Питер Адени, известный под ником Mr. Moustache, который с 2011 года популяризирует движение. Он смог уйти на пенсию в 30 лет, но до сих пор экономит на всём: от бензина до подарков детям.

Основные правила движения FIRE

Зарабатывать как можно больше, чтобы откладывать тоже как можно больше — 50-75% зарплаты.

Отказаться от дорогих покупок и лишних расходов (техники, машины, ремонта, предметов роскоши, экзотических продуктов).



Накопленные деньги отложить на счет или инвестировать, чтобы компенсировать инфляцию.



Придерживаться «правила 4%»: после выхода на пенсию ежегодно снимать со счета не более 4% с учетом инфляции.



В основном участники FIRE инвестируют в ETF — недорогие биржевые инвестиционные фонды, в которых комиссия ниже, чем у активных фондов. Например, в фондах Vanguard сборы составляют около 0,06% в год против «обычных» 1,5%, пишет Guardian.

Правило 4%

«Правило 4%» описали в исследовательской работе профессоры Университета Тринити в 1998 году. Они доказали, что инвестиции в акции и облигации в соотношении 50 на 50 никогда не исчерпаются, если каждый год снимать около 4% средств.

Это работало во все проверенные временные интервалы с 1925 года независимо от поведения рынка, утверждают исследователи. Однако правило 4% в основном работает для США, где развит рынок акций и облигаций — для других стран их результаты могут не сработать, указывает инвестор Алексей Малахов.

После выхода на раннюю пенсию в первый год можно безопасно снять со счета 4% накоплений — так портфель никогда не исчерпается, даже несмотря на кризисы и волнения на рынке, считают участники движения FIRE.

Далее нужно ежегодно корректировать сумму снятия с учётом инфляции.

Чтобы определить нужную сумму для выхода «на пенсию», надо умножить месячные расходы на 12, а полученное — умножить на количество лет, которое человек планирует не работать (например, на 25 или на 30).

Например, если человеку в год на жизнь нужно 2 млн рублей, то эта сумма должна быть не менее 4% от всего накопленного капитала. Значит, надо накопить минимум 50 млн рублей для 25 лет жизни.

FIRE предполагает, что человек будет жить на 4% с дивидендов и процентов по счету, а не на основные средства. Продажа акций и снятие наличных снизит срок безработной пенсии до 20 лет.

Кто обычно выбирает FIRE

Модель FIRE стала популярной в США в 2010-х годах, к 2018 году о ней узнали 26% американцев. На тематическое сообщество в Reddit в июне 2021 года подписаны 920 тысяч человек.

По данным опросов сабреддита о финансовой независимости, основная аудитория FIRE — люди в возрасте 24-38 лет без детей и с высшим образованием. Они работают в ИТ, финансовой сфере, на производстве или занимаются предпринимательством. Их средняя зарплата — около $100-150 тысяч в год.

Сами участники движения отмечают, что FIRE не зависит от того, насколько человек сокращает расходы. Чтобы начать копить по такой системе, в США нужна высокая годовая зарплата, скорее всего — шестизначная.

Поэтому подход FIRE в основном может подойти только бездетным людям с дешевой арендованной или ипотечной квартирой, готовых провести несколько лет (или десятков лет) в строгой экономии, отмечает автор блога Mrs Moneypenny Линн Джеймс.

Издание The Outline также пишет, что «экономность — для богатых»: журналисты проанализировали доходы «образцовой» семейной FIRE-пары Фругалвуд из США и выяснили, что те не раскрывают своих ранних доходов, хотя, например, купили дом за $460 тысяч ещё до того, как начали экономить.

При этом средняя зарплата миллениала после окончания школы — $36 тысяч, а после университета — $60 тысяч в год без учета арендной платы, оплаты коммунальных услуг и медицинской страховки, замечает The Outline.

Что говорят о FIRE идеологи и скептики в России

В России движение FIRE пока не такое активное, как в США, но сторонники, которые хотят «выйти на пенсию» пораньше, всё же есть. О своём опыте, например, подробно рассказывали инвестор Алексей Малахов и блогер Александр, который пишет под псевдонимом FinIndie.

Александр вместе с женой с 2012 года ежемесячно откладывают 40-60% доходов (примерно $1550). Так они планируют накопить около $470 тысяч, чтобы выйти на раннюю пенсию к 43 годам.

Я просто взял калькулятор на базе Google-таблиц, который считает по «правилу 4%». Замерил, сколько мы сейчас примерно тратим в месяц на семью — получилось около $1200. Это на всю семью, включая расходы на детей. Реакция обычно делится примерно пополам: одна половина [людей] говорит «‎ты совсем охренел, как ты много тратишь!»‎, а другая — «да ‎как вообще можно прожить в Питере с детьми на 90 тысяч рублей в месяц?! »‎ Итого, я прикинул, что с учётом примерной ожидаемой инфляции, через лет десять нам нужно будет около $1550 на поддержание уровня жизни. Эти $1550 я умножил на 300 (по правилу 4%: это то же самое, что умножить на 12 месяцев и разделить на 4% годовых) и получил, что для ранней пенсии нам нужно накопить в районе $470 000. Это обеспечит нам достаточно безопасный уровень ежегодных изъятий из портфеля — чтобы можно было снимать на жизнь на протяжении очень долгого времени (40-50 лет). Потребление прирастает, но не быстро: мы заметили, что сейчас оно выросло примерно на уровень инфляции, на те самые 5% за последний год.

FinIndie

Алексей Малахов откладывает откладывает треть дохода (сумму не раскрывает), в 2021 году планировал откладывать 50%. Его цель — накопить 10 млн рублей к 35 года, сейчас ему 27 лет.



Не все участники движения FIRE считают, что нужно ограничивать себя во всем: главное, отказаться от ненужных трат. Не покупать смартфон каждый год, отдыхать не на далеких пляжах, а в своей области, обновлять гардероб только тогда, когда одежда придет в негодность. Пока есть силы и возможность, нужно работать и зарабатывать деньги, а отдохнуть и потратиться можно на пенсии. Я придерживаюсь умеренного подхода. Пока что откладываю треть от доходов, через год планирую откладывать половину. Пока еще не получается полностью отказаться от походов в ресторан или доставок еды — я очень люблю это. Зато я серьезно сократил расходы на технику, развлечения, одежду, путешествия и спонтанные траты. Алексей Малахов

«Один из рисков FIRE — оказаться в плену иллюзии, что всё можно предусмотреть и рассчитать», — считает ведущая подкаста о личных финансах «Калькулятор» Наталия Грибуля. В 2017 году она 12 месяцев следовала правила FIRE: откладывала 50% дохода и накопила 1 млн рублей.

Я не готова слишком серьёзно воспринимать любую долгосрочную, пусть даже и очень детальную, финансовую модель. Реальность всегда оказывается намного сложнее таблички в Excel. Несмотря на высокую эффективность стратегии FIRE, я, скорее, скептически отношусь к концепции «во многом отказывать себе сейчас, чтобы как можно раньше перестать работать и продолжать во многом себе отказывать и дальше». Тогда это было не слишком сложно, так как не было семьи и ребёнка — сейчас же поменялись приоритеты, структура доходов и финансовые цели. Наталия Грибуля

Грибуля приводит в пример своих родителей, которые хотели рано выйти на пенсию за счет сдачи недвижимости в аренду, но столкнулись с непредвиденными обстоятельствами.

Родители были адептами FIRE задолго до появления книг и движения — хотели рано выйти на пенсию и жить на пассивный доход от аренды недвижимости, единственный доступный им тогда инструмент. В 50 лет они действительно перестали работать, но их план не предполагал, что к этому возрасту у обоих будут пожилые родители на иждивении. Наталия Грибуля

Детальные расчёты, которым следуют участники FIRE, это база для любой финансовой стратегии, но план на несколько десятилетий вперёд слишком ненадёжен, отмечает Грибуля. По её словам, на результат финансового планирования «драматически влияет» любое изменение пяти переменных:

Уровень расходов.

Количество лет, в течение которых человек откладывает на пенсию.

Инфляция.

Инвестиционная доходность портфеля.

Процент снятия накоплений.

FIRE требует строго следовать плану и не отклоняться от него, а это означает отсутствие гибкости и подходит не всем.

Допустим, вы всё подробно посчитали и у вас есть стратегия на следующие 20-25 лет, каждый шаг и решение в которой выражаются в деньгах. Чтобы дойти до цели, нужно ежемесячно придерживаться алгоритма. Возникает вопрос: освобождение от «корпоративного рабства», которое достигается ценой фанатичного ежемесячного поклонения экселевской табличке, действительно можно считать освобождением? Или это просто другой вид несвободы? Наталия Грибуля

Заведующая центром комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская настроена более критично и считает, что в России FIRE выглядит как «нечто из совершенно другой реальности».

При откладывании не менее 50—75% зарплаты по методу FIRE не очень понятно на что человек будет жить. Если человек живет с детьми, у него есть престарелые родители, которые нуждаются в уходе, то очевидно, что его текущие расходы будут намного выше. Более того, уровень доходов у нас в стране говорит о том, что люди не могут откладывать и намного меньший процент [чем необходимые для FIRE 50-75]. Все уходит на коммуналку, различные обязательные платежи, питание и прочие важные расходы. Пока это выглядит как нечто из совершенно другой реальности.

Оксана Синявская

К тому же FIRE — слишком молодое движение, чтобы появились первые статистические результаты, а опирается оно лишь на математические модели и результаты из прошлого, отмечает Малахов.

Впрочем, о молодости он не совсем согласен. «Я не слышал еще ни одного рассказа от человека, который прожил бы на ранней пенсии 20—25 лет. Зато есть много рассказов от людей, которые вышли на пенсию в 35 пару лет назад и еще не успели потратить весь капитал», — писал Малахов.

Тем не менее FIRE может стать альтернативой «традиционному подходу» к планированию своих финансов и жизни, отмечает профессор финансов РЭШ Алексей Горяев.