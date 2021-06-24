«Жизнь сложнее таблички в Excel»: в чём суть движения FIRE и можно ли в России выйти на пенсию в 35 лет Статьи редакции
Как работает стратегия финансовой независимости и раннего выхода на пенсию — и что говорят скептики и идеологи о применимости FIRE в России.
Последние пару лет в России чаще пишут и рассказывают про движение FIRE, популярное в США. Расшифровывается как Financial Independence Retire Early — финансовая независимость и ранний выход на пенсию.
Его участники откладывают 50-75% от зарплаты на протяжении нескольких лет и отказываются от дорогих покупок, чтобы выйти на пенсию через 10-15 лет и жить на пассивный доход от инвестиций.
Суть FIRE
Основные идеи движения пришли из книг «Кошелек или жизнь» Вики Робина и Джо Домингеса и «Экстремально ранний выход на пенсию» Джейкоба Лунда Фискера. В них говорится о том, как объединить нетребовательный образ жизни с инвестированием, чтобы получить финансовую независимость.
Обычно финансовые эксперты рекомендуют инвестировать или откладывать 10-15% зарплаты, но этого может быть мало для финансовой независимости в 30-40 лет,считают последователи FIRE.
Можно подсчитать, сколько времени нужно работать, чтобы потом отдыхать один год, если откладывать определённую часть дохода, а всё остальное тратить.
- Если откладывать 10% дохода в месяц, то нужно 9 лет работать, чтобы затем год отдыхать. Формула выглядит так: (1-0,1)/0,1.
- Если откладывать 25% в месяц, то нужно 3 года работать, чтобы затем год отдыхать. (1-0,25)/0,25.
- Если откладывать 50% в месяц, то нужно год работать, чтобы затем год отдыхать. (1-0,5)/0,5.
- Если откладывать 75% в месяц, то нужно 4 месяца работать, чтобы затем год отдыхать. (1-0,75)/0,75.
Поэтому участники движения FIRE стараются экономить на всём, чтобы откладывать не менее 50% доходов в месяц. Они предполагают, что за 10 лет экономной жизни можно накопить на 25-30 лет жизни на пенсии, если не тратить больше.
Один из первопроходцев FIRE — блогер Питер Адени, известный под ником Mr. Moustache, который с 2011 года популяризирует движение. Он смог уйти на пенсию в 30 лет, но до сих пор экономит на всём: от бензина до подарков детям.
Основные правила движения FIRE
- Зарабатывать как можно больше, чтобы откладывать тоже как можно больше — 50-75% зарплаты.
- Отказаться от дорогих покупок и лишних расходов (техники, машины, ремонта, предметов роскоши, экзотических продуктов).
- Накопленные деньги отложить на счет или инвестировать, чтобы компенсировать инфляцию.
- Придерживаться «правила 4%»: после выхода на пенсию ежегодно снимать со счета не более 4% с учетом инфляции.
В основном участники FIRE инвестируют в ETF — недорогие биржевые инвестиционные фонды, в которых комиссия ниже, чем у активных фондов. Например, в фондах Vanguard сборы составляют около 0,06% в год против «обычных» 1,5%, пишет Guardian.
Правило 4%
«Правило 4%» описали в исследовательской работе профессоры Университета Тринити в 1998 году. Они доказали, что инвестиции в акции и облигации в соотношении 50 на 50 никогда не исчерпаются, если каждый год снимать около 4% средств.
Это работало во все проверенные временные интервалы с 1925 года независимо от поведения рынка, утверждают исследователи. Однако правило 4% в основном работает для США, где развит рынок акций и облигаций — для других стран их результаты могут не сработать, указывает инвестор Алексей Малахов.
После выхода на раннюю пенсию в первый год можно безопасно снять со счета 4% накоплений — так портфель никогда не исчерпается, даже несмотря на кризисы и волнения на рынке, считают участники движения FIRE.
Далее нужно ежегодно корректировать сумму снятия с учётом инфляции.
Чтобы определить нужную сумму для выхода «на пенсию», надо умножить месячные расходы на 12, а полученное — умножить на количество лет, которое человек планирует не работать (например, на 25 или на 30).
Например, если человеку в год на жизнь нужно 2 млн рублей, то эта сумма должна быть не менее 4% от всего накопленного капитала. Значит, надо накопить минимум 50 млн рублей для 25 лет жизни.
FIRE предполагает, что человек будет жить на 4% с дивидендов и процентов по счету, а не на основные средства. Продажа акций и снятие наличных снизит срок безработной пенсии до 20 лет.
Кто обычно выбирает FIRE
Модель FIRE стала популярной в США в 2010-х годах, к 2018 году о ней узнали 26% американцев. На тематическое сообщество в Reddit в июне 2021 года подписаны 920 тысяч человек.
По данным опросов сабреддита о финансовой независимости, основная аудитория FIRE — люди в возрасте 24-38 лет без детей и с высшим образованием. Они работают в ИТ, финансовой сфере, на производстве или занимаются предпринимательством. Их средняя зарплата — около $100-150 тысяч в год.
Сами участники движения отмечают, что FIRE не зависит от того, насколько человек сокращает расходы. Чтобы начать копить по такой системе, в США нужна высокая годовая зарплата, скорее всего — шестизначная.
Поэтому подход FIRE в основном может подойти только бездетным людям с дешевой арендованной или ипотечной квартирой, готовых провести несколько лет (или десятков лет) в строгой экономии, отмечает автор блога Mrs Moneypenny Линн Джеймс.
Издание The Outline также пишет, что «экономность — для богатых»: журналисты проанализировали доходы «образцовой» семейной FIRE-пары Фругалвуд из США и выяснили, что те не раскрывают своих ранних доходов, хотя, например, купили дом за $460 тысяч ещё до того, как начали экономить.
При этом средняя зарплата миллениала после окончания школы — $36 тысяч, а после университета — $60 тысяч в год без учета арендной платы, оплаты коммунальных услуг и медицинской страховки, замечает The Outline.
Что говорят о FIRE идеологи и скептики в России
В России движение FIRE пока не такое активное, как в США, но сторонники, которые хотят «выйти на пенсию» пораньше, всё же есть. О своём опыте, например, подробно рассказывали инвестор Алексей Малахов и блогер Александр, который пишет под псевдонимом FinIndie.
- Александр вместе с женой с 2012 года ежемесячно откладывают 40-60% доходов (примерно $1550). Так они планируют накопить около $470 тысяч, чтобы выйти на раннюю пенсию к 43 годам.
- Алексей Малахов откладывает откладывает треть дохода (сумму не раскрывает), в 2021 году планировал откладывать 50%. Его цель — накопить 10 млн рублей к 35 года, сейчас ему 27 лет.
«Один из рисков FIRE — оказаться в плену иллюзии, что всё можно предусмотреть и рассчитать», — считает ведущая подкаста о личных финансах «Калькулятор» Наталия Грибуля. В 2017 году она 12 месяцев следовала правила FIRE: откладывала 50% дохода и накопила 1 млн рублей.
Грибуля приводит в пример своих родителей, которые хотели рано выйти на пенсию за счет сдачи недвижимости в аренду, но столкнулись с непредвиденными обстоятельствами.
Детальные расчёты, которым следуют участники FIRE, это база для любой финансовой стратегии, но план на несколько десятилетий вперёд слишком ненадёжен, отмечает Грибуля. По её словам, на результат финансового планирования «драматически влияет» любое изменение пяти переменных:
- Уровень расходов.
- Количество лет, в течение которых человек откладывает на пенсию.
- Инфляция.
- Инвестиционная доходность портфеля.
- Процент снятия накоплений.
FIRE требует строго следовать плану и не отклоняться от него, а это означает отсутствие гибкости и подходит не всем.
Заведующая центром комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская настроена более критично и считает, что в России FIRE выглядит как «нечто из совершенно другой реальности».
К тому же FIRE — слишком молодое движение, чтобы появились первые статистические результаты, а опирается оно лишь на математические модели и результаты из прошлого, отмечает Малахов.
Впрочем, о молодости он не совсем согласен. «Я не слышал еще ни одного рассказа от человека, который прожил бы на ранней пенсии 20—25 лет. Зато есть много рассказов от людей, которые вышли на пенсию в 35 пару лет назад и еще не успели потратить весь капитал», — писал Малахов.
Тем не менее FIRE может стать альтернативой «традиционному подходу» к планированию своих финансов и жизни, отмечает профессор финансов РЭШ Алексей Горяев.
50 лямов даже на вкладе 4-5% дост неплохой ежемесячный доход на который вполне можно жить. Одна проблема. 50 лямов накопить это даже не для среднего россиянина. А уж с учётом рисков кидалова, ну его нафиг такое копить отказывая себе во многом в самом активном возрасте. У меня например неплохая ЗП, но мая стратегия заключается в дополнительных 25.000 к назначаемой пенсии (всего грубо 50.000). Не дофига, конечно, но и запросы со временем снижаются, да и больше один фиг не накопить.
работайте над доходом и будет вам FIRE без проблем.
Одно дело с 35к откладывать 18к, действительно "н**уй так жить"
Другое дело с 200к откладывать 100к.
Надо же, меня цитируют! Как неожиданно и приятно)
P.S.: недавно подняли зарплату, теперь получается откладывать и половину дохода. А вот слезть с иглы доставок до конца не получилось, но я серьезно сократил траты и на них. Если раньше чуть ли ни каждый день заказывал, то теперь раз в неделю.
Серьезно подкосило то, что в доме из-за капремонта отключили газ. А я только начал готовить сам!)
Комментарий удален
Вот еще эксперимент: за 3 года не пенсию. Дивидендная доходность. Пенсия конечно имеется в виду российская ±14 000 руб. https://www.instagram.com/pensiya_za_3_goda/
В них сократили площадь кухни и зала, отказались от туалета для сотрудников, а франчайзи, которые будут открывать такие точки, обещают скидки.
Как работает стратегия финансовой независимости и раннего выхода на пенсию — и что говорят скептики и идеологи о применимости FIRE в России.
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