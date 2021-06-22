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Финансы
TJ

Лондонский хедж-фонд, ставивший на падение акций GameStop, объявил о закрытии Статьи редакции

Но бунт трейдеров с Reddit — это не основная причина закрытия фонда, который управлял активами на $440 млн.

9 9 комментариев
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Фонд White Square Capital закрылся, пообещав инвесторам вернуть капитал до конца июня, после финального анализа бизнес-модели. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близким к компании, и письмо фонда.

Компания на пике управляла активами на сумму $440 млн. Она в том числе ставила против игровой розничной сети GameStop, чьи акции в конце января подняли на 700% силами пользователей Reddit.

Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызывал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит — биржи запрещали покупку акций, а потерявшие миллиарды долларов инвесторы жаловались на «манипуляции». White Square Capital понесли двузначные процентные потери.

Однако основная причина закрытия — нехватка инвесторов. По данным источника FT, близкого к фонду, после потерь из-за ставок против GameStop компания быстро восстановилась и вернула доход, но в этом году двое крупных инвесторов вывели наличные деньги из White Square Capital и решили вложить их в дешёвые пассивные фонды. Произошло ли это на самом деле, публично не уточнялось.

Мы лично начинаем предпочитать тенденцию инвестировать не в хедж-фонды, а в более дешёвые альтернативы.инвестор, объявивший о закрытии

White Square Capital

В мае руководство White Square Capital ожидало притока новых инвесторов, но этого не произошло, после чего фонд решил закрыться.

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#новость #gamestop

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9 комментариев
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Andrei Smirnovsky

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Apes together strong!

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Миша Магадан

1

Однако основная причина закрытия — нехватка инвесторов.

это про любую упавшую пирамиду можно сказать

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Лев Щенин

1

Современная молодёжь, наверное, уже и не помнит реалии СССР, но
лет 50-60 назад на каждом углу висели плакаты с лозунгами типа
"Не влезай - убьёт !" и " Спички детям не игрушка !"
К чему это я ?
440 миллионов долларов - это "детский сад" среди хедж-фондов !
(повторяю по буквам - очень маленький объём ! )
Это как выходить в голубой океан не на яхте, а на надувном матрасе...
Туда и дорога дилетантам !
Сначала "животик" отрастите, и только потом сможете играть "в бизнес"
наравне со взрослыми !

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Илья Попов

Лев
0

Наши люди не дураки. Когда им предлагают 70-80% годовых  догадываются что это кидалово. Но когда обещают 200% в месяц то не могут противостоять соблазна.

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Сергей Михайленко

Лев
0

Ваше высказывание ярко отражает реалии менталитета того времени — не высовывайся. Во многом поэтому огромнейшие мировые корпорации основаны во-первых, теми, кто не боится "высовываться"; во-вторых, за пределами бывшего СССР. Сколько десятков лет прошло, а мы все также слышим мнения подобные вашему на каждом шагу. И раз уж тема про хедж-фонды, то как пример, кто шел против гигантов (в духе всем известных Джобса и Маска) и начинал с "гаража" назову личность из этой области, Рэя Далио — человека, который вырастил хедж-фонд Bridgewater с $5 миллионов (если не изменяет память) до $160 миллиардов.

Всегда были и будут истории успеха и истории провалов, не смотря на то, насколько огромные конкуренты вокруг. И раз вы себя противопоставляете свои опытом и мудростью современной молодежи, то очень странно, что вы представляете мир такими пафосными стереотипами про "отрастите живот", "играть со взрослыми" и т.п.. Можно было бы еще привести примеров про банкротства старейших и крупнейших компаний, которые вроде же такие "взрослые и жирные" (типа, банка Lehman Brothers со 150-летней историей, до краха). Но думаю вы и так поняли ход моих мыслей, больше добавлять что-либо не вижу смысла

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Николай Глущенко

1

Моя бабушка более умело уходит в отказ, чем эти хедж-фонды)

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Бесплатный Мика

0

Ох у эти жалкие миллионы... 

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Илья Попов

0

У О. Генри тоже не хватило бы фантазии на такую развязку. Класс.

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Глеб Лубенников

0

Ребята с Reddit нанесли хороший удар 👍🏻

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