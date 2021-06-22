Лондонский хедж-фонд, ставивший на падение акций GameStop, объявил о закрытии Статьи редакции
Но бунт трейдеров с Reddit — это не основная причина закрытия фонда, который управлял активами на $440 млн.
Фонд White Square Capital закрылся, пообещав инвесторам вернуть капитал до конца июня, после финального анализа бизнес-модели. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близким к компании, и письмо фонда.
Компания на пике управляла активами на сумму $440 млн. Она в том числе ставила против игровой розничной сети GameStop, чьи акции в конце января подняли на 700% силами пользователей Reddit.
Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызывал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит — биржи запрещали покупку акций, а потерявшие миллиарды долларов инвесторы жаловались на «манипуляции». White Square Capital понесли двузначные процентные потери.
Однако основная причина закрытия — нехватка инвесторов. По данным источника FT, близкого к фонду, после потерь из-за ставок против GameStop компания быстро восстановилась и вернула доход, но в этом году двое крупных инвесторов вывели наличные деньги из White Square Capital и решили вложить их в дешёвые пассивные фонды. Произошло ли это на самом деле, публично не уточнялось.
В мае руководство White Square Capital ожидало притока новых инвесторов, но этого не произошло, после чего фонд решил закрыться.
Однако основная причина закрытия — нехватка инвесторов.
это про любую упавшую пирамиду можно сказать
Современная молодёжь, наверное, уже и не помнит реалии СССР, но
лет 50-60 назад на каждом углу висели плакаты с лозунгами типа
"Не влезай - убьёт !" и " Спички детям не игрушка !"
К чему это я ?
440 миллионов долларов - это "детский сад" среди хедж-фондов !
(повторяю по буквам - очень маленький объём ! )
Это как выходить в голубой океан не на яхте, а на надувном матрасе...
Туда и дорога дилетантам !
Сначала "животик" отрастите, и только потом сможете играть "в бизнес"
наравне со взрослыми !
Наши люди не дураки. Когда им предлагают 70-80% годовых догадываются что это кидалово. Но когда обещают 200% в месяц то не могут противостоять соблазна.
Ваше высказывание ярко отражает реалии менталитета того времени — не высовывайся. Во многом поэтому огромнейшие мировые корпорации основаны во-первых, теми, кто не боится "высовываться"; во-вторых, за пределами бывшего СССР. Сколько десятков лет прошло, а мы все также слышим мнения подобные вашему на каждом шагу. И раз уж тема про хедж-фонды, то как пример, кто шел против гигантов (в духе всем известных Джобса и Маска) и начинал с "гаража" назову личность из этой области, Рэя Далио — человека, который вырастил хедж-фонд Bridgewater с $5 миллионов (если не изменяет память) до $160 миллиардов.
Всегда были и будут истории успеха и истории провалов, не смотря на то, насколько огромные конкуренты вокруг. И раз вы себя противопоставляете свои опытом и мудростью современной молодежи, то очень странно, что вы представляете мир такими пафосными стереотипами про "отрастите живот", "играть со взрослыми" и т.п.. Можно было бы еще привести примеров про банкротства старейших и крупнейших компаний, которые вроде же такие "взрослые и жирные" (типа, банка Lehman Brothers со 150-летней историей, до краха). Но думаю вы и так поняли ход моих мыслей, больше добавлять что-либо не вижу смысла
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Но бунт трейдеров с Reddit — это не основная причина закрытия фонда, который управлял активами на $440 млн.
Сервис хочет поддержать рестораны, которые смогут принимать только посетителей с прививкой, отрицательным тестом на Covid-19 или антителами.
Он не отслеживает данные пользователей.
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