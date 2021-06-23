Финансы
Маша Цепелева

Капитализация Microsoft впервые превысила $2 трлн Статьи редакции

Это вторая американская компания, которая преодолела этот порог, первая была Apple.

  • Акции Microsoft подорожали до $265,8 за штуку на торгах 22 июня, это позволило компании на несколько часов стать одной из двух компаний в мире с капитализацией выше $2 трлн, сообщает Bloomberg.
  • К закрытию торгов цена на акции упала на доли процента и, по данным на 23 июня, капитализация Microsoft — $1,99 трлн.
  • Единственной в мире компанией с капитализацией выше $2 трлн стала Apple в августе 2020 года. По данным на 23 июня, её капитализация — $2,3 трлн. В декабре 2019 года порог ненадолго перешагнула нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco, но не смогла закрепить позиции.
  • С начала года акции Microsoft подорожали на 19%, инвесторы ожидают долгосрочного роста доходов на фоне развития технологий машинного обучения и облачных вычислений, считает Bloomberg.
  • 24 июня Microsoft представит новую версию Windows. Накануне в соцсетях опубликовали скриншоты и предварительную сборку новой версии операционной системы.
Изменение капитализации Microsoft за год Bloomberg

#новость #microsoft

960 просмотров
14 14 комментариев
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Ilya Brin

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Спешите! Только сегодня Microsoft за $1,99 трлн!

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Artemy

2

При Балмере такого не было

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Alexey Ivanov

Artemy
1

Выкинули его и дела пошли

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Положенный паркур

1

Объясните глупому старому человеку - чего такой хоровой дроч под музыку на эту "капитализацию"?

Ответить

evilnw

Положенный
2

Это простой показатель, чтобы мериться пиписьками среди компаний.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Положенный
0

Просто люди придают большое значение круглым цифрам
Совершенно иррациональное

Ответить

Mike Espoo

0

 На фоне новостей о Windows 11, которая будет представлена завтра.
Хотя обзор в Youtube уже есть.

Ответить

Мучительный Артем

Mike
0

Не следил за новостями, но недавно только прознал о Win11. До этого Майкрософт уверял, что всё, Win10 будет последней, дальше только добавление плюшек к ней.

Как так-то? Говорить одно, делать другое, потом смотреть с улыбкой на всех... Кого-то мне это напоминает. Но его за это ненавидят.

Странно всё это.

Ответить

Павел

Mike
0

Там же ранняя сборка утекала.

Ответить

Николай Синицын

0

Оно и понятно, вон как начали принудительно чипировать... ууух эти Бил Гецы!!1

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Silanser

0

Капитализация РФ какая там сейчас?

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Александр Якунин

Silanser
0

чем дороже нефть тем выше

Ответить

Silanser

Александр
0

При такой цене на нефть курс раньше был в районе 50₽ , все уже курс отвязался от нефти да?

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Александр Якунин

Silanser
0

График не синхронный, отстает в среднем на 6 мес.

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