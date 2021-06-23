Капитализация Microsoft впервые превысила $2 трлн Статьи редакции
Это вторая американская компания, которая преодолела этот порог, первая была Apple.
- Акции Microsoft подорожали до $265,8 за штуку на торгах 22 июня, это позволило компании на несколько часов стать одной из двух компаний в мире с капитализацией выше $2 трлн, сообщает Bloomberg.
- К закрытию торгов цена на акции упала на доли процента и, по данным на 23 июня, капитализация Microsoft — $1,99 трлн.
- Единственной в мире компанией с капитализацией выше $2 трлн стала Apple в августе 2020 года. По данным на 23 июня, её капитализация — $2,3 трлн. В декабре 2019 года порог ненадолго перешагнула нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco, но не смогла закрепить позиции.
- С начала года акции Microsoft подорожали на 19%, инвесторы ожидают долгосрочного роста доходов на фоне развития технологий машинного обучения и облачных вычислений, считает Bloomberg.
- 24 июня Microsoft представит новую версию Windows. Накануне в соцсетях опубликовали скриншоты и предварительную сборку новой версии операционной системы.
При Балмере такого не было
Просто люди придают большое значение круглым цифрам
Совершенно иррациональное
На фоне новостей о Windows 11, которая будет представлена завтра.
Хотя обзор в Youtube уже есть.
Мучительный Артем
Не следил за новостями, но недавно только прознал о Win11. До этого Майкрософт уверял, что всё, Win10 будет последней, дальше только добавление плюшек к ней.
Как так-то? Говорить одно, делать другое, потом смотреть с улыбкой на всех... Кого-то мне это напоминает. Но его за это ненавидят.
Странно всё это.
Оно и понятно, вон как начали принудительно чипировать... ууух эти Бил Гецы!!1
Капитализация РФ какая там сейчас?
чем дороже нефть тем выше
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